EN VIVO: Pakistán anunció que blindó Islamabad con cientos de efectivos policiales y militares ante las próximas negociaciones de paz

Rangers paquistaníes patrullan cerca de la residencia presidencial, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, 10 de abril de 2026 (REUTERS/Asim Hafeez)

A un día del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con mediación de Pakistán, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su “gran optimismo” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz y afirmó que el régimen iraní no debería cobrar aranceles a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. “Más les vale no hacerlo y, si lo hacen, más les vale dejar de hacerlo ahora mismo”, advirtió.

Por su parte, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sostuvo que la República Islámica no tiene intención de mantener un conflicto armado, aunque remarcó que no cederá en sus intereses. “No renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, señaló.

Durante la madrugada, Kuwait acusó al régimen iraní de atacar instalaciones “vitales” en su territorio y reclamó el cese “inmediato” de las hostilidades. “El Ministerio de Exteriores expresa la condena y más enérgico repudio de Kuwait a los ataques criminales perpetrados por la República Islámica de Irán y sus agentes, incluidas las facciones, milicias y grupos armados leales a ella”, indicó el comunicado oficial.