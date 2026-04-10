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EN VIVO: Pakistán anunció que blindó Islamabad con cientos de efectivos policiales y militares ante las próximas negociaciones de paz

El Ejército pakistaní fue desplegado y se cerraron los accesos clave a la “Zona Roja” de la capital, enclave donde se ubican los principales edificios gubernamentales y diplomáticos

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Rangers paquistaníes patrullan cerca de la residencia presidencial, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, 10 de abril de 2026 (REUTERS/Asim Hafeez)
Rangers paquistaníes patrullan cerca de la residencia presidencial, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, 10 de abril de 2026 (REUTERS/Asim Hafeez)

A un día del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con mediación de Pakistán, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su “gran optimismo” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz y afirmó que el régimen iraní no debería cobrar aranceles a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. “Más les vale no hacerlo y, si lo hacen, más les vale dejar de hacerlo ahora mismo”, advirtió.

Por su parte, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sostuvo que la República Islámica no tiene intención de mantener un conflicto armado, aunque remarcó que no cederá en sus intereses. “No renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, señaló.

Durante la madrugada, Kuwait acusó al régimen iraní de atacar instalaciones “vitales” en su territorio y reclamó el cese “inmediato” de las hostilidades. “El Ministerio de Exteriores expresa la condena y más enérgico repudio de Kuwait a los ataques criminales perpetrados por la República Islámica de Irán y sus agentes, incluidas las facciones, milicias y grupos armados leales a ella”, indicó el comunicado oficial.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:12 hsHoy

Israel reportó que más de 7.500 personas fueron hospitalizadas desde el inicio de la guerra con Irán

Las cifras incluyen tanto a soldados como a civiles (Europa Press)
Las cifras incluyen tanto a soldados como a civiles (Europa Press)

Más de 7.500 personas fueron hospitalizadas con heridas relacionadas con la guerra desde el inicio de los combates entre Israel e Irán el 28 de febrero, según datos del Ministerio de Salud de Israel.

En total, 7.527 personas han sido ingresadas; de ellas, 108 permanecen hospitalizadas, dos en estado crítico y 13 en estado grave.

Las cifras incluyen tanto a soldados como a civiles, e incorporan casos de lesiones indirectas, como aquellas sufridas al intentar llegar a refugios.

07:03 hsHoy

Cómo Pakistán se convirtió en un improbable mediador de paz en el Golfo

El país, sumido en la crisis, ha gestionado astutamente sus relaciones con las partes en conflicto

Una banda toca mientras los trabajadores del Sindicato Awami de Rickshaw celebran sosteniendo carteles del jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y del político Bilawal Bhutto Zardari, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán, en Lahore (Pakistán), el 8 de abril de 2026. REUTERS/Murtaza Ali
Una banda toca mientras los trabajadores del Sindicato Awami de Rickshaw celebran sosteniendo carteles del jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y del político Bilawal Bhutto Zardari, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán, en Lahore (Pakistán), el 8 de abril de 2026. REUTERS/Murtaza Ali

El apoyo financiero de los beligerantes fue generoso. A primera hora del 8 de abril, Donald Trump anunció que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán tras conversaciones con Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, y Asim Munir, el líder militar del país (cuya imagen aparece en los carteles). Más tarde ese mismo día, la tregua ya parecía estar en entredicho, pues ambas partes discrepaban sobre si abarcaba los combates de Israel en el Líbano.

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06:18 hsHoy

Pakistán anunció que blindó Islamabad con cientos de efectivos policiales y militares ante las próximas negociaciones de paz

Pakistán anunció que blindó Islamabad con cientos de efectivos policiales y militares ante las próximas negociaciones de paz (REUTERS)
Pakistán anunció que blindó Islamabad con cientos de efectivos policiales y militares ante las próximas negociaciones de paz (REUTERS)

Las autoridades de Pakistán reforzaron este viernes las medidas de seguridad en Islamabad ante la inminencia de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en medio de incertidumbre sobre la realización del encuentro.

El Ejército fue desplegado y se cerraron los accesos clave a la “Zona Roja” de la capital, enclave donde se ubican los principales edificios gubernamentales y diplomáticos. Solo se permite el ingreso de personal autorizado.

“Islamabad está en alerta máxima y cientos de efectivos de la Policía, los Rangers (fuerzas paramilitares) y el Ejército están desplegados en la ciudad”, indicó a la agencia EFE Taqi Jawad, portavoz de la policía capitalina.

05:46 hsHoy

EEUU convoca al embajador de Irak para condenar los “ataques terroristas” de milicias proiraníes a su diplomacia

El Departamento de Estado de Estados Unidos convocó el jueves al embajador iraquí, Nizar Jirulá, para expresar la “enérgica condena” del gobierno estadounidense ante los ataques terroristas perpetrados por milicias iraquíes proiraníes contra personal e instalaciones diplomáticas estadounidenses.

La cartera diplomática denunció una “emboscada” ocurrida el miércoles contra diplomáticos estadounidenses en Bagdad.

“El subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha convocado hoy al embajador iraquí Nizar Jirulá para expresar la enérgica condena del Gobierno estadounidense a los atroces ataques terroristas perpetrados por milicias afines a Irán desde territorio iraquí contra personal e instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluyendo la emboscada del 8 de abril contra diplomáticos estadounidenses en Bagdad”, señaló el comunicado firmado por el portavoz adjunto, Tommy Pigott.

05:17 hsHoy

Kuwait acusó al régimen iraní de atacar instalaciones “vitales” de su país e instó al cese “inmediato” de hostilidades

El Gobierno kuwatí responsabilizó por los recientes bombardeos a células armadas afines a la república islámica y aseguró que estas acciones afectan negativamente los esfuerzos de pacificación impulsados en los últimos días

El pasado 6 de abril, el Ejército de Irán reivindicó ataques con drones contra instalaciones militares en Kuwait (Europa Press)
El pasado 6 de abril, el Ejército de Irán reivindicó ataques con drones contra instalaciones militares en Kuwait (Europa Press)

Las autoridades de Kuwait emitieron el jueves una “enérgica condena y repudio” a los ataques perpetrados durante la noche contra “varias instalaciones vitales” en su territorio, atribuidos a al régimen y a sus milicias aliadas, en medio del cese al fuego acordado.

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04:48 hsHoy

Murió Kamal Kharrazi, ex canciller iraní y asesor del ex líder supremo Ali Khamenei

El funcionario del régimen falleció el jueves en Teherán a los 81 años como consecuencia de las heridas sufridas en un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel el 1 de abril

Foto de archivo de Kamal Kharrazi, ex ministro de Exteriores de Irán y asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. EPA PHOTO/EPA/Matt CAMPBELL//
Foto de archivo de Kamal Kharrazi, ex ministro de Exteriores de Irán y asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. EPA PHOTO/EPA/Matt CAMPBELL//

El ex canciller iraní Kamal Kharrazi murió el jueves en Teherán a los 81 años como consecuencia de las heridas sufridas en un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel el 1 de abril, según autoridades iraníes citadas por las agencias Mehr e ISNA. En el mismo ataque murió su esposa. La muerte también fue confirmada por familiares a la agencia IRNA, que precisaron que ocurrió “unas horas antes de medianoche”.

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04:13 hsHoy

El tráfico en el estrecho de Ormuz avanza lentamente

El estrecho de Ormuz registró un tráfico mínimo al inicio de este viernes, según datos de seguimiento de buques de MarineTraffic.

03:44 hsHoy

Países del sur de la UE se comprometieron a un Mediterráneo seguro ante crisis en Medio Oriente

Los países del sur de la Unión Europea (MED9) reafirmaron este jueves su compromiso de trabajar por un Mediterráneo seguro, resiliente e interconectado ante las repercusiones de la crisis en la región.

En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de España, Chipre, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal señalaron que debatieron sobre seguridad marítima, económica, energética y de la cadena de suministro, protección de infraestructuras críticas, riesgos medioambientales, presiones migratorias y amenazas híbridas.

El grupo hizo un llamado al “pleno respeto” del derecho internacional y al “cese inmediato de las hostilidades, una desescalada sostenida y el cumplimiento del alto el fuego en toda la región por todas las partes, incluido el Líbano, lo que permitiría avanzar en las negociaciones hacia una paz duradera y sostenible”. Además, solicitaron el respeto a la seguridad marítima y a la libertad de navegación, “incluido el paso en tránsito por el estrecho de Ormuz”.

03:12 hsHoy

El FMI determinó que la crisis por el conflicto en Irán será “grande, global y asimétrica”

El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ve fuera del edificio de la sede en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Yuri Gripas)
El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ve fuera del edificio de la sede en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Yuri Gripas)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la guerra en Oriente Próximo representa un grave riesgo para la economía internacional, que enfrenta un “shock” de oferta “grande, mundial y asimétrico”. El organismo anticipó que reducirá sus previsiones de crecimiento en las próximas reuniones de primavera junto al Banco Mundial.

La crisis provocó una reducción del 13% en el flujo diario de petróleo y de hasta un 20% en el gas natural licuado (GNL), lo que genera fuertes perturbaciones en la economía mundial. Los países más cercanos a los puntos de conflicto y aquellos dependientes de las importaciones de energía son los más afectados por el impacto de la crisis energética.

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