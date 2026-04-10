El fenómeno Joopiter, la plataforma de Pharrell Williams que conecta arte, lujo y cultura pop en subastas únicas

La plataforma fundada por Pharrell Williams desafía el modelo tradicional de casas de subastas

Joopiter, la plataforma de subastas fundada por Pharrell Williams, ha evolucionado de un proyecto personal a una casa global que desafía el concepto tradicional de subasta. Busca integrar arte contemporáneo, lujo, cultura pop y hasta un esqueleto de Triceratops. Según Artnet, la empresa ha impulsado nuevas formas de conectar objetos y experiencias con diferentes públicos internacionales.

Joopiter está transformando el modelo de las casas de subastas al priorizar la relevancia cultural y la experiencia editorial sobre el volumen comercial. La plataforma destaca por combinar curaduría, relato y acceso a piezas únicas o categorías inéditas, que van desde arte contemporáneo hasta objetos de historia natural y colaboraciones con marcas y artistas internacionales.

La tarjeta original de Michael Jordan subastada por Joopiter alcanzó un valor de 2,5 millones de dólares

Fundada en 2022 por Pharrell Williams, la compañía surgió tras comprobar que las casas clásicas no podían adaptarse a su colección de moda, joyería y relojes. Ante esa rigidez, creó una alternativa digital propia. Joopiter ha pasado de ventas de un solo propietario a consolidarse como una casa híbrida de subastas que opera en grandes ciudades como París, Tokio, Los Ángeles y Nueva York.

Las subastas han ido mucho más allá de la moda urbana. Entre los hitos recientes, destaca la venta estimada del esqueleto completo de Triceratops en $5 millones, según detalló el medio citado.

El Blind Box Labubu x sacai x Carhartt WIP destaca como una de las colaboraciones más singulares en las subastas de Joopiter

La plataforma también ha gestionado la primera subasta de arte contemporáneo en 2025, con autores como Amy Sherald y Damien Hirst. Además, una tarjeta original de Michael Jordan alcanzó $2,5 millones. Joopiter ofrece experiencias inéditas: estancias en hoteles de diseño en Tokio, acceso a clubes deportivos y subastas benéficas como las gorras de cashmere personalizadas por God’s True Cashmere.

El salto de Joopiter a nuevas categorías de subasta

El crecimiento de Joopiter reside en su apuesta por categorías diversas que incluyen arte, cultura pop y piezas de historia natural. Ha realizado alianzas con figuras como el diseñador japonés Nigo o artistas como Jackson Wang y Kim Jones, quienes han aportado colecciones únicas.

Aunque la empresa publica los resultados de cada subasta, Artnet indicó que no revela el volumen total de ventas de 2025. Esta estrategia enfatiza la exclusividad y el valor único de cada propuesta, evitando la competencia por cifras récord.

El esqueleto de Triceratops, apodado Trey, se convirtió en una de las piezas más llamativas subastadas por Joopiter

Joopiter ha llevado su formato a nuevos públicos mediante eventos digitales y colaboraciones con marcas reconocidas como Dior, Fendi y Louis Vuitton. También ha lanzado un Marketplace para colecciones contemporáneas de acceso directo, ampliando el abanico de opciones para diferentes perfiles de comprador.

Curaduría, narrativa y relevancia cultural en Joopiter

La curaduría es el eje central de la estrategia de Joopiter. El director ejecutivo, John Auerbach, explicó al medio citado que no clasifican los objetos por “categorías” tradicionales, sino por su capacidad de representar momentos, movimientos o ideas que importan.

“La procedencia y la narrativa pueden viajar igual de fuerte en línea que en una sala de subastas tradicional”, subrayó, destacando el valor de un relato que conecta con diferentes comunidades.

Colaboraciones con marcas como Dior y Louis Vuitton amplían el alcance de Joopiter

Por su parte, la directora global de ventas, Caitlin Donovan, señaló al medio: “Entendemos la cultura actual. Sabemos vender a nuestros coleccionistas globales de una forma significativa, quizá más que las casas tradicionales”. Estas perspectivas se reflejan en alianzas con artistas, subastas benéficas y la búsqueda de piezas que generen sentido de pertenencia.

Cada objeto o experiencia ofrecida debe aportar valor cultural. Si no lo hace, no es aceptada, según Auerbach. Joopiter ha avanzado en este enfoque mediante colaboraciones con artistas y organizaciones benéficas, como en las recientes subastas solidarias de bicicletas y tatuajes realizados por destacados creadores contemporáneos.

Un nuevo coleccionista para una nueva casa de subastas

Este modelo ha generado un perfil de coleccionista diferente. Según Artnet, quienes compran en la plataforma no se ven únicamente como “coleccionistas de arte” o de “relojes”, sino como personas que buscan piezas que expresen identidad, gusto o curiosidad. “Nuestros compradores construyen un universo personal de objetos que reflejan identidad, gusto y curiosidad”, señaló el directivo a Artnet.

Joopiter incluyó la icónica cadena con colgante de astronauta de Jacob & Co. en su catálogo de piezas de lujo

Donovan, por su parte, considera que el proceso tiene un matiz educativo: más allá de atender demandas ya existentes, buscan mostrar a los usuarios por qué un objeto puede resultar relevante o fascinante. Así, han logrado estimular la apertura de compradores habituales a nuevas categorías y fomentar el interés en propuestas poco convencionales.

La empresa, con un equipo de unas 25 personas, ha impulsado una cultura interna de paciencia y claridad de visión, como reconoció Auerbach. La presión por ampliar el catálogo y captar la atención del creciente mercado global exige mantener la disciplina editorial. El propio directivo destaca que decir no más a menudo que sí es clave para preservar la narrativa de la marca.

Joopiter apuesta por crecer a su ritmo, sin sacrificar la autenticidad ni la coherencia de su propuesta cultural. Esta selectividad ha sido clave para destacarse a nivel internacional, según destacó el medio mencionado: la casa de subastas se mantiene en su objetivo de priorizar la importancia, incluso frente a la tentación de crecer solo en volumen comercial.