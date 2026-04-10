Detuvieron a un ciudadano sudanés en el Reino Unido tras la muerte de cuatro migrantes en un naufragio en el canal de la Mancha

Cuatro migrantes, dos hombres y dos mujeres, murieron en el naufragio cerca de Saint-Étienne-au-Mont (Europa Press)

Un hombre de nacionalidad sudanesa fue detenido en el sur del Reino Unido tras la muerte de cuatro migrantes en un naufragio ocurrido en el canal de la Mancha. La Agencia Nacional contra el Crimen británica confirmó que el arresto se realizó en un centro de atención a migrantes en Manston, en el condado de Kent.

Las autoridades lo acusan de haber puesto en peligro la vida de otras personas durante la travesía marítima hacia territorio británico, utilizando las nuevas disposiciones de la Ley de Fronteras, Seguridad, Asilo e Inmigración de 2025.

Las autoridades tomaron testimonio a sobrevivientes para reconstruir la ruta y organización del viaje (Reuters)

El incidente se originó el jueves, cuando una embarcación con decenas de migrantes a bordo se hundió cerca de Saint-Étienne-au-Mont, al sur de Boulogne-sur-Mer, en la zona del Paso de Calais, frente a las costas del norte de Francia.

El grupo intentaba abordar un taxi acuático, una embarcación empleada por traficantes que ha ganado protagonismo en la zona por su capacidad de evadir los controles policiales y facilitar el cruce irregular hacia el Reino Unido.

El operativo de rescate permitió devolver a 38 migrantes a Francia, mientras que otras 74 personas prosiguieron el trayecto hacia territorio británico. Tanto la policía británica como la francesa trabajan conjuntamente en la investigación, bajo la dirección de la Fiscalía francesa, que busca esclarecer las circunstancias del viaje y el fallecimiento de los cuatro migrantes.

El incidente ocurrió cuando intentaban abordar un taxi acuático empleado por traficantes (Reuters)

Las autoridades también anticiparon que tomarán declaración a quienes lograron completar la travesía, con la intención de obtener información sobre la organización y el desarrollo del cruce.

El prefecto de Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch, explicó que las víctimas fueron arrastradas por fuertes corrientes al intentar subir a la embarcación. Los denominados taxi-boats recorren segmentos de la costa norte de Francia y Bélgica, recogiendo personas en diferentes puntos de la orilla.

François-Xavier Lauch, prefecto de Pas-de-Calais, explicó que las víctimas fueron arrastradas por corrientes (AFP)

Organizaciones humanitarias que operan en la frontera anglo-francesa alertaron sobre el incremento en el uso de estos botes, que obligan a los migrantes a internarse en el mar para abordarlos, elevando los riesgos en cada travesía.

Human Rights Network y Project Play, dos organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los migrantes, advirtieron que la expansión de los taxi-boats responde a la intensificación de los operativos policiales en las playas de la región, financiados en parte por el gobierno británico.

Ambas entidades señalaron que la política de controles más estrictos y la presencia policial reforzada han llevado a los traficantes a modificar sus estrategias y recurrir a embarcaciones más peligrosas para eludir las patrullas.

Un grupo de migrantes regresa a su campamento improvisado en Sangatte, cerca de Calais, tras un intento fallido de cruzar el canal de la Mancha en una pequeña embarcación en 2023 (Reuters)

El caso generó pronunciamientos oficiales en el Reino Unido. El subdirector de la Agencia Nacional contra el Crimen, Craig Turner, aseguró que la cooperación internacional será fundamental para identificar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia.

Por su parte, el ministro británico para Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, lamentó las muertes y destacó que la nueva ley fortalece las herramientas de las fuerzas de seguridad para anticipar, interceptar y desarticular las redes de tráfico de personas que operan en el canal de la Mancha.

Mike Tapp subrayó la importancia de la cooperación internacional para frenar estos crímenes (Reuters)

La travesía de migrantes en pequeñas embarcaciones se ha consolidado como un tema central en el debate político y social del Reino Unido. El aumento de cruces irregulares ha generado una presión constante sobre el gobierno y las fuerzas de seguridad, que han respondido con políticas de refuerzo fronterizo y acuerdos bilaterales con Francia para intensificar la vigilancia.

El hombre arrestado permanece bajo custodia policial y será interrogado. Las autoridades no han difundido su identidad ni detalles sobre su posible rol dentro de la red de tráfico de personas. La NCA afirmó que todos los elementos recabados hasta ahora son coordinados con las policías de ambos países para profundizar en la identificación de los involucrados y esclarecer el modo en que se organizó el cruce.

(Con información de Europa Press)