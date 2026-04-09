Israel bombardeó estructuras terroristas de Hezbollah en respuesta al lanzamiento de misiles y drones desde Líbano (AP foto/Hassan Ammar)

El Ejército israelí confirmó este jueves una serie de bombardeos contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, dirigidos específicamente a plataformas de lanzamiento de cohetes utilizadas por la milicia chií.

Según el parte militar, “las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a atacar las plataformas de lanzamiento de Hezbollah en Líbano”, en respuesta a la intensificación de los ataques con cohetes y drones lanzados desde territorio libanés hacia el norte y centro del Estado hebreo.

Durante la jornada, las alarmas antiaéreas se activaron en diversas zonas del norte de Israel y se extendieron incluso a Tel Aviv y la ciudad portuaria de Ashdod, a raíz del lanzamiento de una treintena de proyectiles y vehículos aéreos no tripulados por parte de Hezbollah.

El ataque provocó la intervención inmediata de la Fuerza Aérea israelí, que aseguró haber destruido al menos diez plataformas de lanzamiento en territorio libanés empleadas en la ofensiva reciente.

Fuentes militares israelíes informaron que las sirenas de alerta sonaron en áreas del centro y sur del país, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia y a advertir a la población sobre la posibilidad de ataques más allá de la frontera norte.

Maquinaria pesada trabaja entre los escombros tras un bombardeo israelí en Ain Al Mraiseh, Beirut (REUTERS/Raghed Waked)

Por su parte, Hezbollah reivindicó los lanzamientos como represalia por los bombardeos israelíes en Beirut, que la noche anterior causaron la muerte de Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del líder del grupo, Hassan Nasrallah.

En paralelo a la escalada militar, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la apertura de “negociaciones directas” con el gobierno libanés con el objetivo de lograr “un acuerdo de paz histórico y duradero”.

“Tras reiteradas peticiones del gobierno libanés para iniciar negociaciones de paz con nosotros, anoche instruí al gabinete para que entablara negociaciones directas con el Líbano”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido tras la reunión del gabinete de seguridad.

El mandatario aclaró que, pese a la intención de diálogo, “no hay alto el fuego en el Líbano” y que las operaciones militares continuarán hasta que cese la amenaza de ataques.

La ofensiva israelí en Líbano y la respuesta de Hezbollah se producen en un contexto de máxima tensión regional, marcado también por la postura de Irán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que cualquier violación del cese al fuego será respondida de manera contundente, ya que Teherán considera al Líbano parte integral de la tregua acordada con Estados Unidos.

Irán insistió en que los bombardeos en territorio libanés deben cesar como condición previa para avanzar en las conversaciones con Washington previstas para el fin de semana en Pakistán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

El intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah no ha causado heridos en territorio israelí, según informaron las autoridades locales. Sin embargo, el ambiente sigue siendo de máxima alerta, con el despliegue de sistemas de defensa antiaérea y la intensificación de patrullajes en las zonas fronterizas.

El Estado Mayor israelí afirmó que continuará las operaciones para localizar y destruir plataformas de lanzamiento de cohetes en el sur del Líbano, mientras la tensión diplomática persiste y la comunidad internacional sigue de cerca las acciones en la frontera.

(Con información de EFE y AFP)