EN VIVO: Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego en Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS)

En la madrugada del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses permanecerán desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real” y sostuvo que la ruptura de la tregua es “altamente improbable”. El mandatario advirtió que, en caso de incumplimiento, su país responderá con una ofensiva de mayor magnitud. “Comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, afirmó.

En paralelo, el grupo Terrorista Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego” tras los bombardeos sobre Líbano y aseguró que continuará sus operaciones militares. “Nuestros ataques seguirán hasta que la ‘agresión estadounidense-israelí’ contra el país termine“.

La frágil tregua de dos semanas en la región quedó en duda tras versiones contrapuestas entre Washington y Teherán sobre los términos acordados. Irán y Pakistán, mediadores del cese al fuego de último momento, sostuvieron que el acuerdo incluía a Líbano. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó esa interpretación y las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron el miércoles el ataque más intenso del conflicto hasta la fecha contra más de 100 objetivos, con un saldo de al menos 254 muertos y 1.165 heridos en territorio libanés.