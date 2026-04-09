EN VIVO: Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego en Irán

En la madrugada del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses permanecerán desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real” y sostuvo que la ruptura de la tregua es “altamente improbable”. El mandatario advirtió que, en caso de incumplimiento, su país responderá con una ofensiva de mayor magnitud. “Comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, afirmó.
En paralelo, el grupo Terrorista Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego” tras los bombardeos sobre Líbano y aseguró que continuará sus operaciones militares. “Nuestros ataques seguirán hasta que la ‘agresión estadounidense-israelí’ contra el país termine“.
La frágil tregua de dos semanas en la región quedó en duda tras versiones contrapuestas entre Washington y Teherán sobre los términos acordados. Irán y Pakistán, mediadores del cese al fuego de último momento, sostuvieron que el acuerdo incluía a Líbano. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó esa interpretación y las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron el miércoles el ataque más intenso del conflicto hasta la fecha contra más de 100 objetivos, con un saldo de al menos 254 muertos y 1.165 heridos en territorio libanés.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “eliminaron a un terrorista de la organización terrorista Hamás que representaba una amenaza para las fuerzas en el área y operaba bajo el disfraz de periodista”. El Comando Sur atacó a Mohammed Samir Mohammed al-Shawakh, descrito como “un terrorista clave en la sede de producción de cohetes y medios de combate de Hamás, quien planeaba llevar a cabo ataques contra las fuerzas de las FDI en el centro de la Franja de Gaza”.
Durante el conflicto, las FDI indicaron que al-Shawakh se dedicó a “la producción de drones, cohetes y medios de combate, y se involucró en el traslado de medios de combate en la Franja de Gaza”. El portavoz del ejército agregó que “operaba bajo la cobertura de periodista de Al Jazeera y explotaba esta identidad para promover actividades terroristas contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel”.
Respecto a las precauciones tomadas, las FDI señalaron que “antes del ataque, se tomaron medidas para minimizar el daño a los civiles, incluyendo el uso de armamento preciso, observaciones aéreas e inteligencia adicional”. El comunicado concluyó que “las fuerzas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en el área de acuerdo con el acuerdo y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inminente”.
El Gobierno de España reabrirá su embajada en Teherán, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el marco de los esfuerzos diplomáticos vinculados al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El jefe de la diplomacia española explicó que la medida busca contribuir a los esfuerzos para alcanzar la paz en la región. En ese sentido, indicó que España pretende participar activamente en las gestiones diplomáticas vinculadas al conflicto desde distintos ámbitos.
Albares señaló que dio instrucciones al embajador español para que regrese a Teherán, retome sus funciones y proceda a la reapertura de la legación diplomática. El objetivo, afirmó, consiste en que España pueda participar en el impulso por la paz “desde todos los frentes posibles, incluyendo la propia capital iraní”.
Cuando el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas en el Golfo y la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, los operadores de energía respiraron aliviados. Durante casi seis semanas, el 15% de la producción mundial de petróleo y una quinta parte de la producción de gas natural licuado ( GNL ) estuvieron atrapadas por el bloqueo iraní. Tras el anuncio del Sr. Trump, el precio del crudo Brent cayó un 12%, de 103 dólares el barril a 91 dólares. El precio de referencia mundial no había sido tan volátil desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en 2020. El precio de referencia del gas en Europa llegó a caer un 17%.
El petróleo volvió a subir por encima de los 97 dólares por barril el jueves, mientras las bolsas asiáticas operaron en baja ante el escepticismo sobre la fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
Los principales índices de Asia registraron caídas. El Nikkei 225 de Tokio retrocedió 0,9% hasta 55.824,30 puntos y el Kospi de Corea del Sur perdió 1,6% hasta 5.776,03. En Hong Kong, el Hang Seng bajó 0,4% hasta 25.801,87, mientras el índice compuesto de Shanghái cayó 0,7% hasta 3.965,70. El S&P/ASX 200 de Australia cedió 0,1% y el Taiex de Taiwán también cayó 0,1%.
Los futuros de Estados Unidos retrocedieron más de 0,1%.
En los mercados energéticos, el crudo Brent subió 2,4% hasta 97,02 dólares por barril, tras haber caído previamente por debajo de los 92 dólares luego del anuncio del alto el fuego, mientras el petróleo estadounidense avanzó 3,3% hasta 97,50 dólares.
Los hackers proiraníes aseguraron que el incierto alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel no pondrá fin a sus ciberataques de represalia, en una advertencia que expertos estadounidenses en ciberseguridad consideran creíble y relevante para potenciales objetivos. Uno de los principales grupos, Handala, indicó que suspenderá temporalmente sus ataques contra Estados Unidos, pero continuará sus operaciones contra Israel y retomará sus acciones contra Washington “en el momento adecuado”.
Irán anunció este jueves la imposición de rutas alternativas obligatorias para buques en el estrecho de Ormuz ante el riesgo de minas navales, en el marco de una tregua de dos semanas con Estados Unidos que permite la reapertura parcial del paso estratégico.
La secretaria del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó que los ataques de Israel contra el Líbano resultaron “profundamente dañinos” y advirtió que el conflicto debe terminar para evitar que se desestabilice el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. “Queremos ver al Líbano incluido en el alto el fuego”, señaló en declaraciones a Times Radio. “Queremos que se extienda para cubrir al Líbano, porque de lo contrario eso desestabilizará toda la región”.
La funcionaria agregó que “esa escalada que vimos de Israel ayer fue profundamente dañina, y queremos ver un fin de las hostilidades”. Sus declaraciones se producen en medio de temores sobre el impacto regional de los enfrentamientos y su posible efecto sobre la tregua vigente entre Washington y Teherán.
Por su parte, Israel indicó que los bombardeos aéreos fueron planificados durante semanas y tuvieron como objetivo posiciones de Hezbollah. Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que entre los blancos se encontraban centros de mando, infraestructura militar y sedes de inteligencia utilizadas para planificar ataques contra tropas israelíes y civiles, así como instalaciones de las unidades de cohetes y navales del grupo y activos de la fuerza de élite Radwan y su unidad aérea.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este jueves que el Gobierno aseguró un suministro adicional de combustible en medio de la presión sobre el abastecimiento energético por la guerra en Oriente Medio. El acuerdo, gestionado a través de Export Finance Australia, permitirá a las empresas Viva Energy, en Geelong, y Ampol, en Brisbane, incrementar la llegada de combustible al país.
“Esto no es negocio habitual; es suministro adicional en Australia”, afirmó Albanese en declaraciones a los medios, y precisó que el Ejecutivo tendrá la capacidad de dirigir la distribución de ese combustible, con prioridad para las zonas regionales y áreas con mayores dificultades de abastecimiento. El anuncio antecede a su viaje a Singapur, donde prevé abordar el acceso a suministros energéticos en el contexto de la crisis internacional.
El ministro de Energía, Chris Bowen, informó de escasez en distintos puntos del país. Según datos oficiales, Nueva Gales del Sur registra 112 estaciones sin diésel y 24 sin combustible, mientras que en Victoria hay 43 sin diésel y 26 sin gasolina sin plomo. En Queensland, 32 estaciones carecen de diésel y 23 de gasolina sin plomo, y en Australia Occidental se contabilizan 11 sin diésel y 20 sin gasolina.
A finales de marzo, el Gobierno anunció medidas para afrontar el encarecimiento del petróleo, con rebajas temporales de impuestos, apoyo a la importación y un plan nacional para garantizar el suministro, además de instar a moderar el consumo y priorizar el transporte público.
Una delegación iraní llegará a Pakistán la noche del jueves para mantener conversaciones con Estados Unidos, según informó el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam. La visita se produce en el marco de gestiones diplomáticas impulsadas por Islamabad.
“A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní debido a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí para sabotear la iniciativa diplomática, invitada por el primer ministro Shehbaz Sharif, la delegación iraní llega esta noche a Islamabad para conversaciones serias basadas en 10 puntos propuestos por Irán”, expresó el diplomático en un mensaje en la red social X.
La delegación arribará por invitación del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, con el objetivo de avanzar en un diálogo que contemple las propuestas presentadas por Teherán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a Irán permanecerán en la zona hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real”, en el marco de una tregua de dos semanas pactada entre ambos países y considerada frágil desde su inicio.