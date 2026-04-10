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Kuwait acusó al régimen iraní de atacar instalaciones “vitales” de su país e instó al cese “inmediato” de hostilidades

El Gobierno kuwatí responsabilizó por los recientes bombardeos a células armadas afines a la república islámica y aseguró que estas acciones afectan negativamente los esfuerzos de pacificación impulsados en los últimos días

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El pasado 6 de abril, el Ejército de Irán reivindicó ataques con drones contra instalaciones militares en Kuwait (Europa Press)
El pasado 6 de abril, el Ejército de Irán reivindicó ataques con drones contra instalaciones militares en Kuwait (Europa Press)

Las autoridades de Kuwait emitieron el jueves una “enérgica condena y repudio” a los ataques perpetrados durante la noche contra “varias instalaciones vitales” en su territorio, atribuidos a al régimen y a sus milicias aliadas, en medio del cese al fuego acordado.

El Ministerio de Exteriores kuwaití pidió el cese “inmediato y sin condiciones” de las hostilidades en la región, pese al alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos.

“El Ministerio de Exteriores expresa la condena y más enérgico repudio de Kuwait a los ataques criminales perpetrados por la República Islámica de Irán y sus agentes, incluidas las facciones, milicias y grupos armados leales a ella, mediante drones que tomaron como objetivo varias instalaciones vitales en el país, el jueves por la noche”, señaló la cancillería en un comunicado.

Según la cartera kuwaití, estos ataques constituyen una “flagrante violación de la soberanía” y del espacio aéreo nacional, así como un “incumplimiento del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de Naciones Unidas”. El pronunciamiento llegó pocos días después del anuncio de una tregua entre Estados Unidos e Irán, tras la escalada de hostilidades provocada por la ofensiva de Washington e Israel contra Teherán y las represalias regionales del régimen, en especial en el estrecho de Ormuz.

La cancillería exhortó a “obligar” a Irán y a sus agentes a “cesar de inmediato y sin condiciones todas las acciones hostiles dirigidas contra el Estado de Kuwait y los demás países de la región”. Las autoridades advirtieron que la persistencia de estos ataques “socavan los esfuerzos regionales e internacionales” que condujeron al alto el fuego, y lo calificaron como un “desafío” a la comunidad internacional.

Un ataque con drones atribuido a "Irán y aliados" causa "un gran incendio" en el aeropuerto de Kuwait (Europa Press/Archivo)
Un ataque con drones atribuido a "Irán y aliados" causa "un gran incendio" en el aeropuerto de Kuwait (Europa Press/Archivo)

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán publicó un comunicado en el que negó haber lanzado proyectiles contra cualquier país durante las horas del alto el fuego. “Si las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacan algún objetivo, lo anunciarán de forma clara y valiente en un comunicado oficial, y cualquier acción que no figure en los comunicados oficiales de la República Islámica de Irán no tiene nada que ver con nosotros”, afirmó la Guardia, según la agencia ISNA.

El régimen de Irán suspendió el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras la ofensiva de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah en territorio libanés, según informó la agencia Fars, vinculada al cuerpo militar iraní. La agencia precisó que “simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”.

Las autoridades de Estados Unidos condenaron el jueves el asalto ocurrido esta semana al Consulado de Kuwait en Basora, al sur de Irak, tras el impacto de un proyectil en la localidad que dejó cinco muertos. Washington responsabilizó del ataque a milicias proiraníes presentes en territorio iraquí.

Ciudadanos iraquíes se congregan frente a la embajada iraní tras el anuncio de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, en el marco del conflicto estadounidense-israelí con Irán, en Bagdad, Irak, el 8 de abril de 2026 (REUTERS)
Ciudadanos iraquíes se congregan frente a la embajada iraní tras el anuncio de un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, en el marco del conflicto estadounidense-israelí con Irán, en Bagdad, Irak, el 8 de abril de 2026 (REUTERS)

“Estados Unidos condena enérgicamente el ataque perpetrado el 7 de abril contra el consulado de Kuwait en Basora. El Gobierno iraquí debe exigir responsabilidades y desmantelar a los grupos terroristas iraquíes alineados con Irán que llevaron a cabo este ataque y que siguen utilizando el territorio y los recursos iraquíes para aterrorizar a la región”, afirmó el Departamento de Estado en una nota difundida en redes sociales.

El pronunciamiento se conoció después de que decenas de manifestantes irrumpieran el martes por la noche en la sede diplomática, en protesta por un ataque aéreo contra una vivienda en Jor al Zubair, cerca de la frontera de Irak con Kuwait, que provocó al menos cinco muertos.

El Ministerio de Kuwait calificó los hechos como “una violación inaceptable y grave de las normas y convenios diplomáticos” y atribuyó al Gobierno iraquí la “responsabilidad plena y directa en esta agresión”.

La provincia de Basora y la capital iraquí, Bagdad, se han visto especialmente afectadas por el conflicto iniciado el 28 de febrero, tanto por su ubicación estratégica como por la presencia de milicias proiraníes que mantienen influencia en el aparato de seguridad local.

(Con información de Europa Press)

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