Netanyahu advirtió que la tregua con el régimen de Irán no pone fin a la guerra: “Seguimos con el dedo en el gatillo” (Europa Press/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles que el alto el fuego acordado entre Washington y Teherán no representa el cierre de la campaña militar contra Irán y advirtió que su país está preparado para reanudar los ataques en cualquier momento.

“Todavía nos quedan objetivos por cumplir y los alcanzaremos, ya sea mediante un acuerdo o reanudando los combates”, afirmó Netanyahu en un mensaje televisado donde remarcó que la decisión de Estados Unidos de pactar una tregua con Irán fue plenamente coordinada con Israel.

Según el líder israelí, la administración estadounidense “no nos sorprendió en el último minuto” y la pausa en las hostilidades es solo “una estación más en el camino hacia la consecución de todos los objetivos” de la campaña.

“Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más para lograr nuestras metas”, reiteró.

El primer ministro también subrayó que Irán llega a las negociaciones en una posición debilitada tras los recientes enfrentamientos. Calificó a Teherán como “más débil que nunca” y enfatizó que Israel mantiene su fortaleza intacta.

El primer ministro israelí aseguró que la pausa acordada entre Washington y Teherán es solo una etapa y que Israel está preparado para retomar las operaciones militares si lo considera necesario

“Irán entra a las conversaciones golpeado y más frágil que nunca, mientras Israel es más fuerte que nunca”, declaró Netanyahu. Además, sostuvo que la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán se produce después de que Teherán “renunció a todas sus exigencias”, como el levantamiento de sanciones, indemnizaciones, el fin definitivo de la guerra y el cese de los combates en Líbano.

La posición de Estados Unidos

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump enviará al vicepresidente JD Vance a Islamabad para encabezar el equipo negociador de Estados Unidos en las conversaciones con representantes iraníes, que comenzarán el sábado.

La delegación estará integrada también por Steve Witkoff, enviado especial, y Jared Kushner.

“El presidente enviará a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el señor (Jared) Kushner a Islamabad para conversaciones este fin de semana”, señaló la portavoz Karoline Leavitt durante una conferencia de prensa.

Washington reiteró que no aceptará el cierre del estrecho de Ormuz bajo ningún concepto, calificando la decisión como “totalmente inaceptable”.

La portavoz Leavitt también informó que Estados Unidos mantuvo conversaciones de alto nivel con China sobre la situación en Irán, aunque no dio detalles sobre el contenido de los encuentros diplomáticos.

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump enviará al vicepresidente JD Vance a Islamabad para encabezar el equipo negociador de Estados Unidos en las conversaciones con representantes iraníes (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente Trump, además, desligó los ataques israelíes en el Líbano de la tregua con Irán.

“La ofensiva de Israel contra Hezbollah en Líbano es una escaramuza separada”, sostuvo el mandatario, aclarando que esos enfrentamientos no están incluidos en el cese al fuego de dos semanas pactado con Teherán.

Irán pide respeto al alto el fuego

La posición iraní fue expresada por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, quien declaró que Estados Unidos “debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos”.

Araghchi insistió en que los términos del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos “son claros” y subrayó que la comunidad internacional observa atentamente si Washington cumplirá sus compromisos. Denunció los bombardeos israelíes sobre Líbano, que han causado más de 250 muertos y más de mil heridos, y señaló que “el mundo ve la masacre en Líbano”.

El acuerdo de tregua fue anunciado tras mediación de Pakistán y comprende dos semanas de negociaciones para buscar el fin de un conflicto iniciado el 28 de febrero. Irán sostiene que el cese al fuego debe ser total, incluyendo a todos los escenarios de combate, como Líbano.

“La pelota está en el tejado de Estados Unidos y el mundo está pendiente”, afirmó Araghchi.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Estados Unidos “debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos” (REUTERS/Pierre Albouy)

Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron a Estados Unidos y a Israel si continúan los ataques en Líbano.

“Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos, que viola tratados, y a su aliado sionista, su ejecutor: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta”, señalaron en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní.

(Con información de AFP y EFE)