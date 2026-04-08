Las bolsas europeas subieron fuertemente tras acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán impulsa las acciones europeas con una subida superior al 3 % en los principales mercados. (EFE/Vega Alonso)

Las acciones europeas experimentaron una subida superior al 3% este miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán. El acuerdo desató un repunte de alivio en los mercados globales, ya que los inversores se mostraron optimistas ante la posible reanudación del tráfico comercial por el estrecho de Ormuz. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 3,7 % hasta los 612,32 puntos, marcando su mayor alza diaria en un año.

La noticia del alto el fuego llegó menos de dos horas antes de que expirara el plazo estadounidense para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz. Tras el anuncio, el petróleo cayó por debajo de los 100 dólares el barril y el gas natural se abarató un 9,63% en el mercado de referencia europeo, cerrando en 45,22 euros el megavatio hora. El índice de volatilidad europeo descendió a menos de 25 puntos, una cifra inédita en más de tres semanas.

La jornada registró avances generalizados en las bolsas regionales. El índice alemán DAX se disparó un 4,7%, mientras que el CAC 40 francés ganó un 4,5 %. El IBEX 35 español subió un 3,94 %, la Bolsa de Milán un 3,7 % y la de Londres un 2,51 %. Las 50 principales empresas europeas mejoraron su cotización conjunta en un 4,97 %, la mayor subida diaria del Euro Stoxx 50 en más de cuatro años.

El sector turístico, el industrial y el bancario lideraron las subidas, con incrementos entre el 5,7% y el 7,1%. El sector tecnológico ganó un 6,28%, impulsado por los resultados positivos de los fabricantes de chips. Por el contrario, las empresas energéticas, especialmente petroleras y gasísticas, retrocedieron un 1,98% ante la caída de los precios internacionales del crudo y el gas.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, descendió un 12,98% hasta los 95,09 dólares, mientras que el barril estadounidense WTI bajó un 14,71 % hasta los 96,34 dólares. Según el analista Manuel Pinto, esta caída representa la cuarta mayor desde 1990 y reduce los riesgos inflacionistas, lo que podría permitir a los bancos centrales una política monetaria menos restrictiva.

A pesar del acuerdo, persistían algunas incertidumbres. Israel continuó sus ataques en el Líbano y, según la agencia Fars, Irán cortó el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz tras estos incidentes. Las acciones europeas han estado bajo presión desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, debido a la fuerte dependencia de la región en las importaciones de petróleo a través de este paso estratégico. El miércoles, las empresas siderúrgicas repuntaron con fuerza: ArcelorMittal subió un 12,8%, mientras que las alemanas Salzgitter y Thyssenkrupp avanzaron un 15,2 % y un 9 %, respectivamente.

Mercados globales, como Nasdaq, Dow Jones y Nikkei, reaccionan con subidas tras la noticia del alto el fuego y las menores tensiones geopolíticas. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

En mercados internacionales, el Nasdaq estadounidense subió un 2,53%, el Dow Jones un 2,32 % y el S&P 500 un 2,12 %. En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se elevó un 5,26 %, mientras que la Bolsa de Shanghái sumó un 2,22 % y el Hang Seng de Hong Kong un 3,03 %.

En el mercado de deuda, las tensiones geopolíticas más moderadas favorecieron descensos en los bonos soberanos. El bono alemán a diez años se situó en el 2,94% y el español en el 3,38%, con una prima de riesgo de 44 puntos básicos. Los metales preciosos también se vieron beneficiados: el oro subió un 0,97% por encima de los 4.750 dólares y la plata un 3,37% hasta los 75,46 dólares.

El repunte de los mercados respondió al anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que provocó una reacción positiva en las bolsas europeas y una caída relevante de los precios del petróleo y el gas. El turismo, la industria y la tecnología estuvieron entre los sectores más favorecidos, mientras que el energético resultó penalizado por el descenso de las materias primas. (Con información de EFE y Reuters)