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Emiratos Árabes Unidos exigió que el régimen iraní asuma los costos por los daños causados por sus ataques en el Golfo

El gobierno emiratí pidió garantías sobre el cese total de hostilidades y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz tras los recientes episodios de violencia en la región

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Una columna de humo se eleva sobre una instalación petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, después de que restos de un dron iraní interceptado impactaran en la zona (AP Foto/Altaf Qadri)
Una columna de humo se eleva sobre una instalación petrolera en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, después de que restos de un dron iraní interceptado impactaran en la zona (AP Foto/Altaf Qadri)

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos afirmó este miércoles que el régimen de Irán debe responder económicamente por las consecuencias de sus acciones militares en la región del Golfo, luego de confirmar que fue uno de los países más afectados por los ataques lanzados desde el inicio del conflicto.

Las autoridades emiratíes también solicitaron precisiones sobre cómo la tregua acordada con Estados Unidos garantizará la apertura total del estrecho de Ormuz y la interrupción de todas las hostilidades por parte de Teherán.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Exteriores emiratí señaló que los ataques iraníes han generado daños significativos tanto en infraestructuras civiles como en sectores estratégicos, afectando a aeropuertos, puertos, instalaciones energéticas, hoteles y zonas residenciales. El texto enfatiza que “es necesario que Irán asuma su plena responsabilidad, incluyendo la obligación de pagar indemnizaciones y reparar todos los daños ocasionados”.

Durante el último mes de enfrentamientos, Irán lanzó múltiples ofensivas contra objetivos en el Golfo en reacción a las operaciones coordinadas de Estados Unidos e Israel.

Una columna de humo se observa cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái después de que un dron impactara un tanque de combustible (REUTERS/Stringer/Archivo)
Una columna de humo se observa cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái después de que un dron impactara un tanque de combustible (REUTERS/Stringer/Archivo)

Emiratos Árabes Unidos fue especialmente impactado, registrando más agresiones que cualquier otro estado de la región. Según autoridades de defensa, desde la entrada en vigor del alto el fuego, el país ha interceptado hasta 17 misiles balísticos y 35 drones lanzados desde territorio iraní.

Los recientes ataques han provocado un endurecimiento de la postura emiratí frente a Teherán, tras años de distensión diplomática. El país ha retirado a su embajador en la República Islámica, cerrado su embajada y restringido el acceso de ciudadanos iraníes, excepto en casos excepcionales. Además, se dispuso el cierre de entidades iraníes en Dubái, como hospitales, escuelas y centros comunitarios.

Las autoridades emiratíes recalcaron que la tregua debe contemplar la eliminación de todas las amenazas planteadas por Irán, incluyendo el desarrollo nuclear, el programa de misiles balísticos, el uso de drones y el respaldo a grupos armados en la región.

El comunicado advierte sobre la necesidad de frenar operaciones que pongan en riesgo la libertad de navegación, así como cualquier acción de guerra económica o actos de piratería en el estrecho de Ormuz.

Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)
Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

Ataques a otros países del Golfo

Otros países del Golfo también reportaron ataques durante el período de cese de hostilidades. Qatar informó que sus fuerzas interceptaron siete misiles balísticos y varios drones lanzados desde Irán.

El Ministerio de Defensa de Kuwait detalló que en las últimas 24 horas neutralizó cuatro misiles y 42 drones dirigidos a infraestructuras petroleras y eléctricas.

Baréin confirmó daños materiales en viviendas tras la caída de fragmentos de misiles interceptados en la región de Sitra.

Arabia Saudita, por su parte, expresó satisfacción por el anuncio del alto el fuego e insistió en la necesidad de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz bajo parámetros internacionales.

Riad recordó que por esa vía marítima transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en tiempos de paz, por lo que cualquier interrupción genera pérdidas directas para las economías del Golfo, altamente dependientes del crudo y el gas.

El gobierno saudí manifestó su apoyo a las gestiones de mediación lideradas por Pakistán y reiteró la importancia de alcanzar un acuerdo duradero que contemple la seguridad de todos los países del Golfo Pérsico.

Civiles observan humo sobre la zona industrial tras una nueva ola de ataques iraníes (REUTERS/Mohammed Salem)
Civiles observan humo sobre la zona industrial tras una nueva ola de ataques iraníes (REUTERS/Mohammed Salem)

Las acciones militares de Irán en la región han deteriorado las relaciones con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y han obligado a estos gobiernos a reforzar sus medidas de defensa. La reapertura del estrecho de Ormuz y la restauración de la seguridad en las rutas comerciales son ahora condiciones centrales para el avance de cualquier proceso de paz.

(Con información de AFP y EFE)

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