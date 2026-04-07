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Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas

El presidente Emmanuel Macron anunció que ambos regresan a Francia, luego del acuerdo mediado por Omán

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Cécile Kohler y Jacques Paris permanecieron más de tres años bajo custodia iraní por cargos de espionaje (Reuters)
Cécile Kohler y Jacques Paris permanecieron más de tres años bajo custodia iraní por cargos de espionaje (Reuters)

Dos ciudadanos franceses, Cécile Kohler y Jacques Paris, lograron salir de Irán después de permanecer detenidos durante más de tres años. El presidente francés Emmanuel Macron confirmó que ambos se encuentran en camino hacia Francia, tras recibir autorización para abandonar el territorio iraní.

El presidente Emmanuel Macron confirmó que los ciudadanos franceses están en camino a Francia (Reuters)
El presidente Emmanuel Macron confirmó que los ciudadanos franceses están en camino a Francia (Reuters)

La pareja, compuesta por una profesora de literatura y su compañero, había sido arrestada en mayo de 2022 durante un viaje turístico. Las autoridades iraníes los acusaron de espionaje y de mantener contactos con sindicatos de maestros, pero el gobierno francés siempre rechazó las acusaciones y denunció su detención como arbitraria.

Kohler y Paris fueron recluidos en la prisión de Evin, conocida por albergar presos políticos. Durante su cautiverio, afrontaron condiciones extremadamente restrictivas, con acceso muy limitado a material de lectura y solo pudieron comunicarse con sus familias en contadas ocasiones.

Kohler y Paris estuvieron recluidos en la prisión de Evin, conocida por albergar presos políticos
Kohler y Paris estuvieron recluidos en la prisión de Evin, conocida por albergar presos políticos

En octubre del año pasado, un tribunal iraní los condenó a 20 y 17 años de prisión respectivamente, bajo cargos de espionaje y conspiración.

Cécile Kohler y Jacques Paris, ambos ciudadanos franceses, permanecieron detenidos en Irán desde mayo de 2022, primero en la prisión de Evin y luego bajo resguardo diplomático en la Embajada de Francia en Teherán.

El proceso de liberación fue complejo y requirió gestiones directas entre Macron y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, con el objetivo de asegurar el retorno de los dos ciudadanos franceses.

Emmanuel Macron Masoud Pezeshkian
Las gestiones entre Macron y Pezeshkian fueron clave para destrabar el proceso de retorno

El sultanato de Omán actuó como mediador clave en las negociaciones entre París y Teherán. Finalmente, las autoridades iraníes concedieron el permiso para que Kohler y Paris abandonaran el país. El convoy diplomático francés los trasladó por carretera fuera de Irán, sin coordinación con fuerzas estadounidenses o israelíes presentes en la región.

La agencia estatal iraní IRNA informó que la liberación de Kohler y Paris fue parte de un acuerdo que incluyó la repatriación a Irán de Mahdieh Esfandiari, ciudadana iraní condenada en Francia por incitación al terrorismo, tras comentarios en redes sociales sobre ataques de Hamás contra Israel.

Esfandiari había sido condenada en Francia por incitación al terrorismo (Reuters)
Esfandiari había sido condenada en Francia por incitación al terrorismo (Reuters)

Durante su detención, las familias de Kohler y Paris denunciaron el aislamiento extremo y el deterioro físico y mental de ambos. Solo recibieron cinco visitas consulares en más de tres años y medio. Organizaciones internacionales y gobiernos occidentales acusaron a Irán de utilizar a ciudadanos extranjeros como rehenes para negociar, acusación que las autoridades han rechazado.

El regreso de Kohler y Paris generó alivio en Francia, especialmente entre sus familiares. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, conversó telefónicamente con ambos tras su liberación y destacó la emoción de la pareja al saber que pronto podrán reunirse con sus seres queridos.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, habló telefónicamente con Kohler y Paris tras su liberación (Reuters)
El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, habló telefónicamente con Kohler y Paris tras su liberación (Reuters)

El anuncio de Macron fue recibido con una ovación en la Asamblea Nacional francesa.

Durante la guerra entre Irán e Israel, que comenzó a finales de febrero de 2026, la situación de la pareja se volvió aún más incierta. Hubo periodos en los que se desconocía su paradero y sus familias reclamaron pruebas de vida.

La pareja francesa fue arrestada durante un viaje turístico en mayo de 2022 (AFP)
La pareja francesa fue arrestada durante un viaje turístico en mayo de 2022 (AFP)

(Con información de AP)

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