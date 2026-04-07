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Fracasó la ruta turística que soñaron Putin y Kim Jong-un por bajo número pasajeros

Los vuelos que conectan Moscú con Pyonyang se lanzaron en agosto de 2025, pero “apenas hay asientos ocupados” en los aviones que cubren el trayecto

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Varias personas se reúnen en el tablero de información después de que muchos vuelos fueran cancelados en el aeropuerto internacional de Sheremétievo, a las afueras de Moscú, Rusia. REUTERS/Stringer
Varias personas se reúnen en el tablero de información después de que muchos vuelos fueran cancelados en el aeropuerto internacional de Sheremétievo, a las afueras de Moscú, Rusia. REUTERS/Stringer

Los vuelos turísticos que conectan desde 2025 las capitales de Rusia y Corea del Norte no lograron la ocupación deseada, informó este martes el diario Kommersant que señala que los aviones de la aerolínea rusa Nordwind viajan casi vacíos.

Los vuelos que conectan Moscú con Pyonyang se lanzaron en agosto de 2025, pero “apenas hay asientos ocupados” en los aviones que cubren la ruta, según una fuente del diario ruso cercana a Nordwind.

Sin embargo, una fuente de la empresa sostiene que “la disponibilidad de un servicio directo y regular es crucial para el desarrollo de las relaciones entre ambos países”.

De este modo, la aerolínea “ofrece la oportunidad de transportar especialistas de los sectores energético e informático, entre otros” con fines diplomáticos, añadieron.

A pesar de la escasa rentabilidad, Nordwind espera seguir operando este año los vuelos “si existe una necesidad nacional”.

El coste de un vuelo ida y vuelta asciende a hasta 35 millones de rublos (445.000 dólares), por lo que la subvención pública recibida el año pasado de 40,8 millones (518.00 dólares) fue considerablemente baja para cubrir los nueve vuelos directos entre Moscú y Pyonyang hasta la fecha, ya que las autoridades rusas autorizaron hasta dos vuelos semanales.

Además de Nordwind, la norcoreana Air Koryo opera aviones conectados con la ciudad rusa de Vladivostok, en el Lejano Oriente.

También hay una ruta disponible por tren, sin embargo, todos los viajes, tanto por aire como por tierra, están sujetos a paquetes turísticos con turoperadores rusos aprobados por el régimen norcoreano.

Pasajeros suben a un avión de Air Koryo en el aeropuerto internacional de Pyongyang, en Corea del Norte. (AP Foto/Wong Maye-E)
Pasajeros suben a un avión de Air Koryo en el aeropuerto internacional de Pyongyang, en Corea del Norte. (AP Foto/Wong Maye-E)

Rusia y Corea del Norte han reforzado notablemente su cooperación a todos los niveles desde el comienzo de la guerra en Ucrania, durante la que Pyonyang ha suministrado a Moscú armamento y tropas.

Por otra parte, el Gobierno surcoreano valoró este martes como un “importante avance” hacia la coexistencia pacífica de las Coreas los inusuales elogios de Pionyang al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, después de que este expresara su pesar por la incursión de drones civiles en territorio norcoreano.

“La pronta confirmación y comunicación de la intención de los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte de cesar los actos innecesarios que intensifican las tensiones militares constituye un importante avance hacia la coexistencia pacífica”, dijo en un informe un portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano.

La reacción llega tras un comunicado difundido la víspera con inusual rapidez por la agencia estatal KCNA, en el que Kim Yo-jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano Kim Jong-un, elogió a Lee.

El mandatario, que reconoció el lunes la tensión generada por las incursiones de drones y planteó medidas para evitar su repetición, mostró una actitud “honesta y de mente abierta” según Kim Yo-jong.

Por su parte, la oficina presidencial surcoreana indicó a EFE que esperan que el rápido intercambio de posturas entre las dos Coreas “contribuya a la paz y la coexistencia en la península coreana”.

Miembros de la tripulación trabajan cerca de un avión de Air Koryo. REUTERS/Florence Lo
Miembros de la tripulación trabajan cerca de un avión de Air Koryo. REUTERS/Florence Lo

Las declaraciones de Lee se referían a una serie de incursiones de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026, que elevaron las tensiones bilaterales, por los que la Fiscalía ha acusado a tres personas de traición y violación de la ley de seguridad aérea: un estudiante de posgrado, un empleado del Servicio de Inteligencia Nacional y un oficial militar.

El pronunciamiento norcoreano añade optimismo a la línea conciliadora impulsada por Lee, que incluye medidas como la suspensión de emisiones por altavoces en la frontera y reiterados llamamientos al diálogo.

No obstante, Corea del Norte continúa rechazando oficialmente las interacciones directas y considera al Sur una nación “hostil”.

(Con información de EFE)

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