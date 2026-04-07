El Partido Comunista de Vietnam replican la estructura de poder del régimen de China: eligió a To Lam como presidente

El máximo líder de Vietnam, To Lam, jura el cargo como presidente del país en Hanói, Vietnam, el martes 7 de abril de 2026. (Duong Van Giang/VNA vía AP)

Vietnam eligió por unanimidad al secretario general del Partido Comunista, To Lam, como presidente por un período de cinco años, consolidando así su control tanto sobre el partido como sobre el Estado.

Esta medida se aparta de la tradición vietnamita de liderazgo compartido, en la que los cargos suelen ser desempeñados por diferentes personas, y se hace eco de las estructuras de poder en China bajo el mandato de Xi Jinping y en el vecino Laos.

Esto era algo que se esperaba desde la reelección de Lam como jefe del Partido Comunista en enero, cuando los observadores señalaron que su consolidación de la autoridad del partido lo posicionaba para asumir también la presidencia.

El ex gobernador del banco central, Le Minh Hung, fue elegido primer ministro del país para los próximos cinco años.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, participa en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional en Hanói, Vietnam, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto AP/Hau Dinh)

Tras jurar el cargo, el político de 69 años declaró ante la Asamblea Nacional que su máxima prioridad era mantener la paz y la estabilidad, pilares fundamentales para un crecimiento rápido y sostenible. “Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población para que todos puedan beneficiarse del desarrollo”, afirmó.

Esta es la segunda vez que To Lam ocupa ambos cargos, después de haberlo hecho brevemente en 2024 cuando falleció su predecesor como jefe del partido, Nguyen Phu Trong.

La concentración de poder era significativa, ya que significaba que Lam tenía un “mandato más sólido y mucho más margen político para impulsar su agenda que cualquier otro líder” desde la década de 1980, cuando Hanói puso en marcha reformas para abandonar una economía estatal en favor de una economía de mercado abierta a los extranjeros, según Nguyen Khac Giang, del centro de investigación ISEAS–Yusof Ishak Institute de Singapur.

“La oportunidad es evidente. Toma de decisiones más rápida, mayor coherencia política y mejores posibilidades de impulsar reformas difíciles en un momento crucial. Pero el riesgo es que la concentración de poder avance más rápido que la reforma institucional”, afirmó.

Delegados asisten a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional de Vietnam en Hanói, Vietnam, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto AP/Hau Dinh)

El ascenso de Lam a la cima culmina la trayectoria de un policía de carrera que pasó de los servicios de seguridad de Vietnam a la cúspide del sistema político. Esto fue posible gracias a una amplia campaña anticorrupción lanzada por su predecesor, la cual él supervisó como jefe del Ministerio de Seguridad Pública.

Como jefe del partido, Lam ha liderado la mayor reforma burocrática de Vietnam desde la década de 1980, recortando puestos de trabajo, fusionando ministerios, rediseñando los límites provinciales e impulsando importantes proyectos de infraestructura.

Se ha centrado en el desempeño económico y el crecimiento del sector privado, con el objetivo de que Vietnam supere el modelo basado en la mano de obra y las exportaciones que ha ayudado a sacar a millones de personas de la pobreza y a construir una clase media basada en la manufactura. El país se ha fijado como meta un crecimiento económico anual del 10% o superior durante cada uno de los próximos cinco años.

Hung, el nuevo primer ministro, afirmó que el objetivo de crecimiento del 10% tiene como fin ayudar a alcanzar las metas estratégicas del país y que el gobierno ha identificado “el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como prioridades principales”.

El máximo líder de Vietnam, To Lam (izquierda), recibe un ramo de flores del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, tras jurar el cargo como presidente del país en Hanói, Vietnam, el martes 7 de abril de 2026. (Duong Van Giang/VNA vía AP)

Pero persisten los desafíos, especialmente la tarea inmediata de convertir esta ambiciosa visión en realidad, con la economía mundial trastocada por la crisis energética derivada de la guerra en Irán. La economía de Vietnam creció a una tasa anualizada del 7,8% en los primeros tres meses del año, superior al 7,1% del año pasado, pero por debajo del objetivo del 9,1% y a un ritmo más lento que a finales de 2025.

Giang afirmó que Lam también se enfrenta a obstáculos políticos para lograr el respaldo a las reformas y al desafío de mantener el enfoque pragmático de Vietnam en materia de política exterior.

Vietnam se enfrenta a la presión estadounidense por su superávit comercial, pero también tiene que equilibrar sus relaciones con China, su mayor socio comercial y rival en las reivindicaciones territoriales del Mar de China Meridional.

“Se ha beneficiado de una estrategia de equilibrio cuidadosa en política exterior, pero mantener esa posición será más difícil en un mundo más turbulento”, afirmó.

(con información de AP)