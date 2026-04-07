Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: la Policía confirmó un terrorista muerto y cuatro heridos

Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul

Un hombre armado fue abatido y dos personas más resultaron heridas en un tiroteo con la policía frente al consulado israelí en Estambul este martes, informó el gobernador local. Dos agentes resultaron con lesiones leves durante el enfrentamiento.

Las autoridades han identificado a los agresores. El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, declaró que los sospechosos llegaron a Estambul en un vehículo de alquiler procedente de Izmit. Uno de los asaltantes estaba afiliado a una “organización que explota la región”, sin precisar el nombre del grupo. Medios turcos señalaron que podría tratarse del Estado Islámico, organización cuyos miembros atacaron a la policía en Yalova en diciembre, resultando en tres agentes muertos y nueve heridos.

Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: hay tres muertos, dos de ellos atacantes (REUTERS/Murad Sezer)

Según la emisora Haberturk, los atacantes portaban armas de cañón largo. Inicialmente, se informó que en el tiroteo dos personas murieron y un tercer agresor fue capturado; posteriormente, la cifra fue actualizada: un agresor abatido y otros dos heridos en el intercambio con los cuerpos de seguridad. También dos policías resultaron “levemente heridos”. Un video de Reuters muestra a un agente sacando su arma y poniéndose a cubierto mientras se escuchan disparos, y a una persona cubierta de sangre.

La zona cercana al consulado israelí mantiene una fuerte presencia policial armada. Las imágenes de televisión mostraron a policías patrullando la zona tras el tiroteo. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el consulado estaba vacío al momento del incidente.

El ministro Ciftci precisó que dos de los agresores eran hermanos y que uno de ellos tenía antecedentes por drogas.

Noticia en desarrollo...