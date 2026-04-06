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El ejército ucraniano atacó una fragata rusa y una plataforma petrolífera en el mar Negro

Una operación nocturna dirigida por fuerzas de Kiev impactó tanto en un buque de guerra en el puerto de Novorossíisk como en una instalación energética cercana a Crimea

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Ucrania atacó un portamisiles ruso en Novorossiysk y una plataforma petrolífera cerca de Crimea

El ejército ucraniano llevó a cabo durante la noche un ataque dirigido contra un buque de guerra ruso en el puerto de Novorossíisk y una plataforma petrolífera situada en el mar Negro, cerca de la Crimea ocupada. Así lo informó el comandante de las fuerzas de drones de Kiev, Robert Brovdi, más conocido como Madyar, a través de su canal en la aplicación Telegram. Según la información proporcionada, el objetivo principal fue una fragata rusa identificada como Almirante Grigorovich, equipada con ocho misiles de crucero y veinticuatro misiles antiaéreos. Los marinos rusos que se encontraban a bordo intentaron defender el navío con sus propios misiles antiaéreos, aunque no lograron evitar que el dron impactara en la embarcación.

El comandante ucraniano señaló que la magnitud de los daños ocasionados a la fragata aún está por determinar y acompañó su declaración con un video grabado por el mismo dron que participó en el ataque. En las imágenes, se observa la aproximación del dron ucraniano al buque ruso en el puerto de Novorossíisk antes de la colisión. La autenticidad parcial del video fue verificada por Reuters, que confirmó la coincidencia de la disposición de los pontones y muelles, así como la forma de las montañas visibles, con las imágenes satelitales y los mapas topográficos del área. No se encontraron versiones anteriores del video en línea antes del 6 de abril de 2026.

Ucrania atacó un portamisiles ruso en Novorossiysk y una plataforma petrolífera cerca de Crimea
Las fuerzas ucranianas publicaron videos grabados por drones que muestran los ataques a infraestructura militar y energética rusa.

Junto al ataque contra la fragata, las fuerzas ucranianas, en cooperación con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Marina, llevaron a cabo una segunda operación esa noche: el impacto de un dron en una plataforma de extracción marítima de gas en el mar Negro. En este caso también se difundió un video similar, grabado desde el dron, que muestra el momento del ataque sobre la infraestructura energética.

Ucrania atacó un portamisiles ruso en Novorossiysk y una plataforma petrolífera cerca de Crimea
Las fuerzas ucranianas y el SBU ejecutan ataques coordinados contra infraestructuras rusas en Novorossíisk

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de atacar instalaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en Novorossíisk. Según el comunicado ruso, el objetivo fue la terminal marítima Shesjaris, una de las mayores del sur de Rusia, que cuenta con treinta tanques de almacenamiento con una capacidad total de 820.000 metros cúbicos. El ministerio informó que el ataque causó un incendio en cuatro tanques, daños entre la población civil —incluidos menores— y que el propósito era desestabilizar el mercado mundial de hidrocarburos, así como interrumpir el suministro hacia Europa. Moscú calificó la acción como un “ataque deliberado” para infligir el máximo daño económico a los accionistas internacionales, entre ellos compañías energéticas de Estados Unidos y Kazajistán.

Ucrania atacó un portamisiles ruso en Novorossiysk y una plataforma petrolífera cerca de Crimea
Las operaciones ucranianas contaron con la coordinación del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Marina, sin datos confirmados sobre daños materiales o bajas.

Los videos difundidos por Ucrania muestran desde la perspectiva de los drones el acercamiento y el ataque tanto al buque de guerra como a la plataforma petrolífera. Hasta ahora, no se han confirmado detalles sobre la magnitud exacta de los daños materiales ni sobre posibles bajas derivadas de estos ataques. Las autoridades ucranianas enfatizaron la coordinación entre sus fuerzas y el SBU en las operaciones, mientras que Rusia centró su respuesta en denunciar daños a infraestructuras críticas y a la población civil, subrayando el impacto potencial sobre el suministro energético internacional.

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