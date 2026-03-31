Irán: un régimen atrapado en su propia estrategia

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, segundo hijo del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, asiste a una reunión en Teherán (Mehdi Ghasemi/ISNA/WANA -Agencia de Noticias de Asia Occidental- vía REUTERS/Archivo)

El régimen iraní no enfrenta una crisis puntual, sino una acumulación de tensiones estructurales que afectan simultáneamente su proyección externa, su estabilidad interna y su viabilidad económica. Su modelo de poder —construido sobre la expansión indirecta y la confrontación permanente— empieza a mostrar signos claros de agotamiento.

Durante décadas, Irán desarrolló una estrategia conocida como “defensa adelantada”: trasladar el conflicto fuera de sus fronteras mediante una red de proxies en Líbano, Siria, Irak y Yemen. Esta arquitectura le permitió evitar enfrentamientos directos con potencias superiores, compensando su debilidad militar convencional mediante guerra asimétrica. Hezbollah, Hamás y las milicias chiitas funcionaron como extensiones operativas de Teherán, otorgándole capacidad de presión regional sin asumir costos directos.

Sin embargo, ese esquema tenía una condición: estabilidad del sistema. Y hoy esa condición ya no existe.

La guerra regional iniciada tras el 7 de octubre de 2023 alteró ese equilibrio. Hezbollah, que llegó a acumular más de 150.000 cohetes, sufrió una degradación significativa de su capacidad operativa. La caída del régimen sirio en 2024 quebró el corredor terrestre que conectaba Irán con el Mediterráneo, debilitando su profundidad estratégica. Los hutíes, aunque activos, no logran compensar la pérdida de ese eje central. El resultado es una red más fragmentada, más costosa y menos eficaz.

Un agente de la policía hutí opera una ametralladora montada en un vehículo patrulla en el lugar de una manifestación en solidaridad con Irán en Saná, Yemen (REUTERS/Khaled Abdullah)

A esto se suma un cambio cualitativo: Irán fue forzado a abandonar parcialmente su lógica de guerra indirecta. En abril de 2024 lanzó más de 300 drones y misiles desde su propio territorio, y posteriormente 181 misiles balísticos en respuesta a ataques israelíes. Este tipo de acciones, lejos de consolidar su poder, expuso sus limitaciones. La mayoría de esos proyectiles fueron interceptados, evidenciando que su capacidad ofensiva no resulta decisiva frente a sistemas defensivos avanzados.

En paralelo, el frente interno muestra signos aún más críticos. La represión de protestas en enero de 2026 dejó entre 30.000 y 50.000 muertos, un indicador extremo del nivel de conflictividad social. A esto se suma una inflación cercana al 48,6%, una moneda fuertemente devaluada y una economía afectada por sanciones, corrupción y mala gestión. Las pérdidas económicas derivadas del conflicto se estiman entre 130.000 y 250.000 millones de dólares, afectando infraestructura, producción energética y capacidad fiscal.

Además, el régimen enfrenta problemas estructurales de largo plazo: aumento del consumo de drogas, caída de la natalidad y tensiones étnicas en un país que dista de ser homogéneo. Persas, kurdos, baluches, árabes y azeríes conviven bajo un sistema que depende de la coerción para sostener su unidad.

El elemento central es la convergencia de estas crisis. Irán necesita proyectar poder para sostener su modelo, pero esa proyección hoy acelera su desgaste. Depende de sus proxies, pero estos se debilitan. Requiere estabilidad interna, pero recurre cada vez más a la represión. Necesita recursos, pero su economía se contrae.

No se trata de un colapso inmediato, sino de un proceso. El régimen puede resistir en el corto plazo, pero no puede resolver simultáneamente estas tensiones.

Y en geopolítica, cuando un sistema ya no puede corregir sus propias contradicciones, el problema deja de ser cuánto puede durar.

Pasa a ser si tiene alguna posibilidad real de sostenerse en el tiempo.