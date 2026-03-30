Medio Oriente: Osvaldo Bazán advirtió que no hay salida política “En la guerra nunca gana nadie”

Osvaldo Bazán analizó el conflicto entre Israel y Gaza destacando la complejidad de sus raíces religiosas, políticas y culturales en Medio Oriente

En medio de una escalada que reconfigura el mapa político y militar de Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Gaza se intensifica con una región en tensión permanente. Mientras crecen las repercusiones internacionales y se endurecen las posiciones, el debate sobre las causas y posibles salidas del enfrentamiento vuelve al centro de la escena. En ese contexto, Osvaldo Bazán adviertió que el conflicto no puede leerse únicamente en clave territorial o geopolítica, sino que responde a factores más profundos que, según su análisis, condicionan cualquier intento de resolución duradera.

El periodista viajó a Israel tras los ataques del 7 de octubre e investigó las causas profundas del conflicto, señalando la dimensión religiosa y las diferencias dentro de la región. Bazán compartió su análisis en Infobae en Vivo A las Nueve. Explicó que su interés por el tema surgió a partir de ese acontecimiento. Sostuvo que Israel no le importaba especialmente antes de esa fecha, pero la magnitud de los ataques impulsó su decisión de investigar.

“Lo primero que pensé es en el Holocausto; seis millones de judíos", expresó contundente el periodista. Y aseguró: “También pensé que en aquel momento del Holocausto, cuando entraron los aliados y vieron los campos de concentración, vieron el secreto de los nazis. Los nazis habían hecho eso, pero lo habían hecho en secreto, no porque les diera vergüenza, sino porque sabían que no era buena propaganda. Unas décadas después hacen lo mismo, pero lo usan como propaganda”. Agregó que en la actualidad “informan a las agencias internacionales que eso va a pasar. Milicianos se hacen pasar por periodistas y fotografían el momento en que ocurre”.

El periodista enfatizó que la disputa en Medio Oriente trasciende lo territorial y se profundiza por factores ideológicos y religiosos históricos (Captura de video)

Bazán expresó su sorpresa ante la reacción internacional: “El mundo, en lugar de ponerse al lado de las víctimas, se puso del lado de los victimarios, de los terroristas. Esto, sin saber nada del tema, es lo que yo pensé”.

El trasfondo religioso del conflicto

El periodista profundizó sobre el análisis religioso al señalar: “Esta no es una pelea por territorio”. Para justificar esa afirmación, se refirió a la retirada de Israel de Gaza en 2005: “Todos los israelíes que había ahí y que no querían irse fueron obligados por el ejército de Israel a retirarse. Dijeron: ‘Acá les dejamos los invernaderos, todo lo que hicimos se lo dejamos, no queremos tener más problemas’. Al año siguiente, Hamás ganó las elecciones y ya no hubo ni invernaderos, ni elecciones, ni nada”.

Explicó que, según su investigación, “la historia de dos países es imposible porque uno de esos dos países no quiere serlo. No hicieron nada para ser un país desde 2006 hasta ahora, excepto enviar misiles hacia Israel”.

Bazán describió la raíz religiosa del conflicto: “Esto parte del año 622, cuando Mahoma se va de La Meca a Medina y se basa en el Corán. El Corán habla de dos realidades: el din al-hak y el din al-batin. El din al-hak es la verdad, la religión que es la verdad. El din al-batin es la religión que es falsa. En esto se basa todo. Din no solo es religión, es una forma de vivir”.

Indicó que no todos los musulmanes entienden la religión como forma total de vida, pero “los radicalizados, los islamistas, creen que es una forma de vivir. Esta forma implica poner en práctica la ley de dhimmi. Todos los que no son musulmanes son dhimmis. Cristianos, judíos, agnósticos, budistas, todos son dhimmis. Y los dhimmis son menos que los musulmanes”.

El caso de Irán y la estructura del poder

Al abordar el caso de Irán, Bazán afirmó: “Es un país tomado. Es Argentina en dictadura. Una cosa eran los militares, otra cosa eran los argentinos”. Reconoció, además, las raíces profundas de la revolución islámica en la sociedad iraní y el impacto de la teocracia: “Es una revolución islámica que en su momento tuvo raíces profundas en la población. Tampoco es que el Sha de Persia había sido la madre Teresa. Había cárceles, había torturas y todo eso. Y había una modernización que el país no estaba en condiciones de tener”.

Se refirió a los hechos de represión: “La población iraní salió a la calle y mataron a al menos treinta mil personas en dos días”. Para Bazán, el riesgo para los manifestantes es una demostración del desacuerdo social: “Si salieron a la calle sabiendo que te iban a matar y saliste igual, es porque evidentemente no estás de acuerdo”.

El periodista también señaló las restricciones a la libertad de expresión: “Tienen los medios cortados los iraníes para hablar. Si estuvieran tan a favor del régimen, el régimen daría que hablen”.

Bazán explicó que la sociedad israelí se compone de múltiples minorías, con un sistema educativo que respeta la diversidad de creencias

Perspectivas de la sociedad israelí

Bazán aportó observaciones sobre los consensos y divisiones en la sociedad israelí. Explicó que entrevistó a diputados y legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición: “No están de acuerdo en nada, excepto en el tema de la seguridad. En todo lo demás, hay muchas más grietas que acá”.

Destacó la diversidad dentro del país: “Israel es un país hecho con minorías. Hablé con beduinos en el sur, en el desierto de Néguev. Israel implementó, desde hace décadas, planes para que se asienten, tengan casas, barrios, alcantarillas, hospitales y escuelas”. Además, señaló: “El sistema educativo permite que los beduinos tengan una educación que respeta los valores beduinos. Hay escuelas para drusos, para árabes, para musulmanes, donde enseñan el islam”.

Asimismo comparó la situación con otros países de la región: “Esto es imposible en cualquier otro país de Medio Oriente. Una chica beduina en Israel puede ser neurocirujana o jueza. Diez kilómetros más allá, cruzando a Egipto, las chicas beduinas de doce años están obligadas a casarse”.

Las implicancias internacionales

La conversación incluyó una referencia al statu quo internacional y el papel de organismos multilaterales. Bazán apuntó: “La legislación internacional permitió que un país mate a 30 mil personas en un día y no pase nada. La humanidad está desprotegida con este orden internacional”. Agregó: “Hay 57 países musulmanes en la Liga Musulmana. Son muchísimos votos en la ONU. Son países con muchísimo dinero”.

Presentó conceptos religiosos como la da’wa y la taqiyya: “La da’wa es el sistema que permite al islamismo ir entrando en los países con asistencia social. Al Jazeera es da’wa mediática. Ponen dinero, construyen mezquitas. La taqiyya permite que un musulmán le mienta a un dhimmi si beneficia al islam”.

Bazán mencionó el comportamiento en votos internacionales: “Sí votan todos juntos en cuestiones como la votación sobre el esclavismo en el mundo. Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra y hubo polémica por qué lo hicieron”.

Justificó esa decisión: “Eso hablaba solo del esclavismo africano y ponía al Holocausto en una jerarquía complicada. El esclavismo islámico fue mayor. El esclavismo de África del Norte contra los europeos puso a un millón de europeos en esclavitud”.

Bazán expuso la complejidad de las posturas en la región y la dificultad de encontrar soluciones sencillas: “En la guerra nunca gana nadie. Siempre en una guerra nadie quiere la guerra. Pero con la legislación internacional actual, no parece haber respuestas”, afirmó.

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