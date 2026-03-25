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Israel abatió a terroristas de Hezbollah en ataques aéreos sobre el sur del Líbano y suburbios de Beirut

Las FDI intensificaron las operaciones tras el lanzamiento de más de 100 cohetes por parte del grupo armado, desmantelando centros logísticos y almacenamiento de armas

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Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Israel lanzó ataques aéreos sobre el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut este miércoles, según medios estatales libaneses, mientras el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, continuaba sus ofensivas contra tropas israelíes.

El grupo terrorista afirmó que sus combatientes atacaron este miércoles a tropas israelíes concentradas en las localidades fronterizas de Naqura y Qawzah, así como en otros puntos al otro lado de la frontera, lanzando más de 100 cohetes. El grupo también reivindicó varias ofensivas contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano y en el norte de Israel, donde no se reportaron víctimas inmediatas.

En respuesta a estos ataques, las FDI realizaron operaciones militares en varias localidades del sur del Líbano este miércoles. También se registró un bombardeo aéreo en los suburbios del sur de Beirut, zona considerada bastión del Hezbollah, poco después de que el ejército israelí renovara la orden de evacuación para varios distritos del área.

Fuerzas de Defensa de Israel
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron operativos militares tras el bombardeo de Hezbollah, eliminando células terroristas

Un corresponsal de AFP observó escombros, cemento destrozado y metal retorcido cubriendo una calle tras el ataque matutino, con las plantas superiores de un edificio de apartamentos dañadas. La zona ha sido objeto de ataques frecuentes durante el conflicto actual y permanece en gran parte deshabitada debido al éxodo de residentes.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), “las FDI eliminaron a terroristas de Hezbollah en una rápida operación tras el lanzamiento de cohetes contra las fuerzas de las FDI en el sur del Líbano“. Además, la FDI afirmó haber desmantelado un depósito de armas y centros de mando del grupo chiita con gran cantidad de armamento. Las autoridades militares señalaron que la fuerza aérea neutralizó durante la noche una célula de Hezbollah tras otro ataque con cohetes, sin registrar bajas propias.

Israel incrementa ofensiva tras oleada
Israel incrementa ofensiva tras oleada de cohetes de Hezbollah

En el norte de Israel, los continuos lanzamientos de cohetes desde el Líbano han obligado a la población a refugiarse en albergues. El martes, Israel anunció su intención de controlar la franja fronteriza hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera. Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que continuarán actuando “con firmeza contra la organización terrorista Hezbollah" y que no permitirán que se cause daño a la población israelí, reiterando que el grupo chiita opera bajo la protección del régimen iraní.

El conflicto en la frontera norte de Israel se intensificó después de que los terroristas de Hezbollah comenzaran a disparar cohetes hacia territorio hebrero el 2 de marzo, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, ayatolá Ali Khamenei. Desde entonces, Israel ha incrementado bombardeos en territorio libanés y desplegado tropas terrestres en el sur de ese país, para garantizar la seguridad en la región.

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