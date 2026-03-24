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Al menos un muerto y dos heridos en el norte de Israel tras un ataque del grupo terrorista Hezbollah con misiles y drones

La víctima, una mujer de unos 30 años, falleció tras el impacto de un proyectil en Mahanayim Junction. Los servicios de emergencia confirmaron que atendieron a varias personas con crisis de ansiedad tras el bombardeo

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Al menos un muerto y
Al menos un muerto y dos heridos en el norte de Israel tras un ataque del grupo terrorista Hezbollah con misiles y drones (Magen David)

Un nuevo ataque con cohetes lanzado por el grupo terrorista Hezbollah este martes en el norte de Israel dejó una mujer muerta y dos heridos leves, según informaron equipos médicos en el lugar.

El impacto de uno de los proyectiles en la zona de Mahanayim Junction provocó la muerte inmediata de la víctima, de unos 30 años, y causó lesiones a otras dos personas alcanzadas por fragmentos. Los servicios de emergencia confirmaron que atendieron a varias personas con crisis de ansiedad tras el bombardeo.

Tras un ataque dirigido hacia el norte de Israel... los equipos informan de una mujer de unos 30 años sin signos vitales y con traumatismos multisistémicos graves, a la que han declarado muerta en el lugar”, indicó el Magen David Adom en un comunicado.

En paralelo, un médico del hospital Soroka, en Beersheba, sufrió heridas moderadas después de que restos de un misil lanzado por Irán cayeran cerca de su vivienda en el poblado beduino de Alsira.

El profesional, identificado como Asra Abu Rafa, fue trasladado al hospital y se encuentra estable junto a su esposa e hija, que no sufrieron daños graves. Al menos 17 personas más recibieron atención médica por episodios de angustia a raíz de la ofensiva.

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La víctima, una mujer de unos 30 años, falleció tras el impacto de un proyectil en Mahanayim Junction. Los servicios de emergencia confirmaron que atendieron a varias personas con crisis de ansiedad tras el bombardeo (Archivo)

La escalada de ataques coincide con un endurecimiento del conflicto entre Israel y grupos armados respaldados por Irán en la región. Desde principios de marzo, Hezbollah ha intensificado el lanzamiento de cohetes y drones contra localidades israelíes fronterizas, en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei en un ataque atribuido a Israel y Estados Unidos.

Aunque la mayoría de las ofensivas previas no habían causado víctimas mortales en Israel, el saldo de este martes marca un agravamiento de la situación en la zona norte.

Mientras tanto, la respuesta militar israelí se ha intensificado en el sur del Líbano, donde el gobierno anunció su intención de establecer el control hasta el río Litani, unos 30 kilómetros al norte de la frontera.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que “la seguridad de los residentes del norte es la prioridad” y advirtió que los desplazados libaneses no podrán regresar al sur hasta que se garantice la estabilidad en el área.

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Las fuerzas armadas israelíes han desplegado tropas terrestres y mantienen una campaña sostenida de bombardeos sobre posiciones de Hezbollah y otras infraestructuras consideradas estratégicas.

El conflicto ha tenido un impacto devastador en el sur del Líbano, donde los bombardeos israelíes han dejado más de mil muertos y casi tres mil heridos desde el inicio de la guerra, según datos oficiales.

Más de un millón de personas han sido desplazadas y numerosas localidades fronterizas permanecen prácticamente vacías debido a la constante amenaza de ataques. El martes, la aviación israelí llevó a cabo ataques en el sur, el este y las afueras de Beirut, extendiendo la destrucción a áreas que hasta ahora habían estado fuera del alcance de los combates.

La tensión diplomática entre Líbano e Irán también aumentó luego de que el gobierno libanés declarara persona non grata al embajador iraní y ordenara su salida del país en respuesta a lo que calificó como una violación de las normas diplomáticas.

Israel anuncia la muerte de
Israel anuncia la muerte de un integrante de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque en Líbano

En el lado israelí, los ataques de Hezbollah y de Irán han provocado un total de 16 muertes en Israel y cuatro en Cisjordania desde el comienzo de la guerra, además de decenas de heridos y episodios de pánico entre la población civil. Las autoridades israelíes mantienen en máxima alerta a las comunidades del norte ante la posibilidad de nuevos ataques y aseguran que las operaciones militares continuarán hasta restablecer la seguridad en la frontera.

(Con información de AFP y EFE)

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