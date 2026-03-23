Trump anunció una pausa de cinco días en los ataques contra plantas de energía de Irán: “Tuvimos conversaciones productivas”

El presidente Donald Trump habla con reporteros entes de viajar en el Marine One desde el Jardín Sur de la Cas Blanca, el viernes 20 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que ordenó al Departamento de Guerra posponer todos los ataques militares contra plantas de energía e infraestructura iraní por un período de cinco días, luego de lo que describió como conversaciones “muy buenas y productivas” con Irán durante los últimos dos días.

El mandatario realizó el anuncio a través de su red social Truth Social, en un mensaje escrito enteramente en mayúsculas, su estilo habitual para comunicados de máxima importancia. Trump afirmó que las negociaciones apuntan a una “resolución completa y total” de las hostilidades en Medio Oriente y continuarán a lo largo de la semana.

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La pausa queda condicionada al éxito de las conversaciones en curso y llega en un momento de extrema tensión: hace dos días, Trump había dado a Irán un ultimátum de 48 horas para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz o enfrentar la destrucción de su infraestructura energética.

Irán, por su parte, había respondido con dureza: la Guardia Revolucionaria prometió atacar centrales eléctricas en todas las zonas que suministran electricidad a bases estadounidenses, así como infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que Washington tiene participaciones. El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a señalar instalaciones de desalinización críticas en las naciones del Golfo como objetivos legítimos, una amenaza que podría cortar el agua potable a millones de personas en países desérticos.

El anuncio de Trump representa un giro abrupto en el tono del conflicto, que cumple su cuarta semana sin señales de resolución y ha dejado ya más de 2.000 muertos. La guerra, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha atravesado varios puntos de inflexión dramáticos: la muerte del líder supremo iraní, el bombardeo de un importante yacimiento de gas, y ataques contra instalaciones de petróleo, gas y otra infraestructura civil en naciones árabes del Golfo.

El mismo lunes, Israel informó que había “comenzado una ola de ataques a gran escala” contra objetivos de infraestructura en Teherán, mientras Irán advertía que cualquier intento de atacar sus costas o islas derivaría en el minado masivo del golfo Pérsico, poniendo en riesgo no solo a buques militares sino a decenas de embarcaciones comerciales que esperan cruzar el estrecho.

El conflicto ha tenido consecuencias económicas devastadoras a escala global. Los precios del crudo Brent se situaban en torno a los 113 dólares por barril, casi un 55% más desde el inicio de la guerra, con el estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del petróleo y gas mundiales— efectivamente cerrado al tráfico de países aliados de Washington.

La Agencia Internacional de Energía advirtió sobre la peor crisis energética mundial en décadas, mientras el jefe de la agencia, Fatih Birol, señaló que “ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa en esta dirección”.

Un alto funcionario de Naciones Unidas alertó sobre un efecto dominó que ya genera “subidas exponenciales de precios del petróleo, el combustible y el gas”, con impacto severo en países en desarrollo de Asia y África. Como muestra del alcance de la crisis, el gigante químico surcoreano LG Chem anunció el cierre de una importante planta industrial por la interrupción en los suministros de nafta.

En el frente militar, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, afirmó en una entrevista que la estrategia apunta a destruir no solo las capacidades actuales de Irán, sino también su potencial de reconstrucción futura. “No se trata solo de la amenaza de hoy. Estamos eliminando la amenaza del futuro”, dijo Cooper.

Mientras tanto, en el Líbano, los ataques israelíes contra Hezbollah han matado a más de 1.000 personas y desplazado a más de un millón, en un frente secundario del conflicto que no muestra señales de apaciguarse.

Trump no proporcionó detalles sobre el canal ni el formato de las negociaciones con Teherán, pero el solo anuncio de una pausa de cinco días constituye la primera señal concreta de distensión desde el inicio de las hostilidades.