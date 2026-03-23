El primer ministro de Polonia afirmó que ya “sospechaba” que Hungría filtraba a Rusia información sobre las reuniones de la UE

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (REUTERS)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó el domingo que su gobierno ya “sospechaba” que Hungría proporcionaba a Rusia información detallada sobre las reuniones del Consejo de la Unión Europea, luego de un informe publicado por The Washington Post. El reporte señala que Budapest ofrece desde hace años acceso a discusiones sensibles del bloque comunitario, según funcionarios europeos de seguridad citados por el medio.

De acuerdo con la investigación, el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán mantiene contactos regulares con Moscú durante las reuniones del Consejo de la UE. En particular, el canciller húngaro Péter Szijjártó realiza llamadas durante los recesos para informar a su par ruso, Serguéi Lavrov, sobre lo tratado y posibles líneas de acción, según el artículo periodístico.

Tusk reaccionó públicamente al contenido del informe y sostuvo que las revelaciones no resultan inesperadas para Varsovia. “La noticia de que la gente de Orbán le informa a Moscú sobre las reuniones del Consejo de la Unión Europea con todo detalle no debería sorprender a nadie”, escribió en la red social X.

En el mismo mensaje agregó: “Desde hace mucho tiempo albergamos sospechas de eso. Esa es una de las razones por las que sólo tomo la palabra cuando es estrictamente necesario y digo sólo lo necesario”.

Las declaraciones del jefe de gobierno polaco reflejan el nivel de desconfianza existente entre algunos países miembros del bloque hacia Hungría. En los últimos años, Budapest adoptó posiciones que generaron fricciones con otros socios europeos, en particular en relación con la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán (EP/ARCHIVO)

Desde el gobierno húngaro rechazaron las acusaciones. Szijjártó calificó los dichos de Tusk como “noticias falsas” y respondió en la misma red social con un mensaje directo. “Noticias falsas como siempre. Estás diciendo mentiras para apoyar al partido Tisza con el fin de tener un gobierno títere en Hungría partidario de la guerra. ¡No lo conseguirás!”, manifestó el canciller.

El cruce público se produce en un contexto político sensible en Hungría, donde el partido opositor Tisza encabeza las encuestas a pocas semanas de las elecciones parlamentarias. La disputa también se enmarca en una relación bilateral deteriorada entre Polonia y Hungría, dos países que en el pasado mantuvieron posiciones alineadas dentro de la Unión Europea.

Las tensiones se profundizaron por el bloqueo de Budapest a paquetes de ayuda del bloque destinados a Ucrania, así como por sus vínculos con Moscú. Varios gobiernos europeos cuestionaron la postura húngara en decisiones clave de política exterior y seguridad, lo que incrementó el aislamiento de Orbán dentro del bloque.

El informe de The Washington Post añade un nuevo elemento a esas diferencias, al señalar posibles filtraciones de información sensible en el ámbito del Consejo de la Unión Europea, donde los Estados miembros discuten políticas comunes.

Las tensiones se profundizaron por el bloqueo de Budapest a paquetes de ayuda del bloque destinados a Ucrania, así como por sus vínculos con Moscú (AP)

Hasta el momento, las instituciones de la Unión Europea no emitieron declaraciones oficiales sobre el contenido del informe.

(Con información de Associated Press)