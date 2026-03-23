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China impuso precios máximos al combustible en el mercado interno por la guerra en Medio Oriente

La decisión, anunciada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, establece aumentos menores a los previstos utilizando el mecanismo convencional, como respuesta a la inestabilidad en los mercados energéticos

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China impuso precios máximos al
China impuso precios máximos al combustible en el mercado interno por la guerra en Medio Oriente (REUTERS/ARCHIVO)

China estableció precios máximos al combustible en el mercado interno para contener el impacto del alza en el precio internacional del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, informó el gobierno este lunes. La medida busca mitigar el aumento anormal de los precios internacionales, aliviar la carga para los usuarios y garantizar la estabilidad económica y el bienestar público, según comunicó el planificador estatal chino.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) anunció que el tope máximo al precio minorista de la gasolina se incrementará en 1.160 yuanes ($168) por tonelada métrica, mientras que el del diésel subirá 1.115 yuanes por tonelada métrica, a partir de la medianoche. El ajuste representa aproximadamente la mitad del incremento que hubiese correspondido según el mecanismo habitual de fijación de precios, que habría elevado la gasolina y el diésel en 2.205 yuanes y 2.120 yuanes por tonelada métrica respectivamente, indicó la NDRC.

El gobierno de China explicó que los nuevos límites buscan proteger tanto a los consumidores como a los sectores productivos del país, en un contexto marcado por la volatilidad internacional causada por la guerra en Medio Oriente.

La Comisión Nacional de Desarrollo
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China anuncia que la gasolina sube 1.160 yuanes y el diésel 1.115 yuanes por tonelada métrica (REUTERS/ARCHIVO)

La decisión, informada por la agencia Xinhua, constituye la primera intervención excepcional desde la introducción del sistema actual de fijación de precios en 2013. Habitualmente, los precios de los combustibles refinados se ajustan según un mecanismo que toma en cuenta el costo global, pero la escalada del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras clave han impulsado el precio del barril a más de 100 dólares en varios momentos recientes.

El encarecimiento del crudo tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha motivado la intervención, con el objetivo de amortiguar el impacto en el mercado interno. De acuerdo con la NDRC, el ajuste teórico sin control habría sido de 2.205 yuanes por tonelada para la gasolina (319 dólares, 276 euros) y 2.120 yuanes para el diésel (307 dólares, 265 euros). Sin embargo, la aplicación de medidas temporales limitó el aumento efectivo a 1.160 yuanes (unos 160 dólares, 147 euros) y 1.115 yuanes (unos 154 dólares, 141 euros).

Las autoridades señalaron que la prioridad es “mitigar el impacto de la subida anormal de los precios internacionales del petróleo”, “reducir la carga sobre los consumidores” y “garantizar la estabilidad económica y social”. También advirtieron sobre sanciones ante el incumplimiento de la política de precios o alteraciones del orden en el mercado nacional.

China responde al encarecimiento del
China responde al encarecimiento del petróleo internacional por el conflicto en Medio Oriente estableciendo topes para controlar la inflación interna (REUTERS/ARCHIVO)

China, principal socio comercial de Irán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado en reiteradas ocasiones los ataques contra ese país por parte de Estados Unidos e Israel. Al tiempo que pide “respetar la soberanía” de los países del Golfo, advierte sobre el traslado de la crisis energética al mercado interno, con subidas recientes en los precios de los combustibles.

La NDRC revisa periódicamente los precios internos de la gasolina y el diésel, ajustándolos según la evolución de los precios internacionales del crudo. En la última actualización, en marzo, el organismo había autorizado incrementos de 695 yuanes para la gasolina y 670 yuanes para el diésel por tonelada métrica.

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