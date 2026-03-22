La Martinitoren, uno de los campanarios más antiguos de Europa, destaca como símbolo arquitectónico y cultural en Groninga, Países Bajos (Wikipedia)

La Martinitoren, uno de los campanarios más antiguos de Europa, se erige desde hace siglos en el corazón de Groninga, en los Países Bajos, como un símbolo de la historia neerlandesa. Con 97 metros de altura y una arquitectura que ha resistido guerras, incendios y el paso del tiempo, esta torre define el perfil urbano de la ciudad y ha sido reconocida por su relevancia continental.

Situada en el centro de Groninga, la Martinitoren —conocida localmente como “Olle Grieze”, que en neerlandés significa “la vieja gris”— debe su nombre al color de la piedra arenisca que recubre su estructura. Los registros históricos indican que la construcción de la versión actual de la torre comenzó en 1469, tras la destrucción de versiones anteriores. Además de su función como campanario, sirvió como un punto estratégico para la vigilancia y control de la ciudad, papel acrecentado por su altura y visibilidad.

De acuerdo con la Oficina de Turismo de Groninga, principal autoridad local en promoción turística, la Martinitoren es la cuarta torre de iglesia más alta de los Países Bajos. Su estructura gótica, modificada a lo largo de los siglos luego de incendios y restauraciones, cuenta con un carillón de campanas históricas. Algunas de ellas fueron fundidas en el siglo XVII por los hermanos Hemony, artesanos reconocidos internacionalmente en la fabricación de campanas.

Con el paso del tiempo, se consolidó como un referente urbano y cultural. Su función inicial de marcar la hora y convocar a misa se amplió a la vigilancia gracias a su privilegiada vista panorámica; en días despejados, desde la cima pueden distinguirse incluso tierras de Alemania, lo que ha fortalecido su atractivo turístico.

En 1945, durante la Batalla de Groninga en la Segunda Guerra Mundial, el centro histórico de la ciudad sufrió graves daños por bombardeos. La Martinitoren sobrevivió con daños menores, y su silueta permaneció entre las ruinas como un símbolo asociado con la esperanza y la reconstrucción, según registra el Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, el organismo estatal de patrimonio cultural de los Países Bajos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Martinitoren sobrevivió a los bombardeos de 1945 y se convirtió en símbolo de fortaleza y esperanza para Groninga (Wikipedia)

Historia y arquitectura de la Martinitoren

La historia de la Martinitoren se remonta al siglo XV, aunque existieron torres anteriores destruidas por el fuego y el paso del tiempo. La reconstrucción iniciada en 1469 dotó a la torre de su actual estilo gótico, apreciable aún en los ventanales y en la ornamentación de su remate superior. En el siglo XVI, un incendio causado por fuegos artificiales destruyó parte de la estructura original. Tras ese episodio, la torre fue restaurada y reforzada, conservando elementos originales y sumando nuevas piezas al carillón.

Este carillón forma parte de los conjuntos de campanas más destacados de Europa. Los hermanos Hemony, reconocidos fundidores europeos del siglo XVII, participaron en su desarrollo, dotando a la Martinitoren de un sonido que permanece audible en los conciertos semanales. Según la Asociación Europea de Carillonistas, entidad referente en el estudio y conservación de carillones históricos, el carillón de la Martinitoren es uno de los mejor preservados del continente.

La torre presenta además una particularidad: una ligera inclinación, consecuencia del asentamiento del suelo a lo largo de los siglos. Este fenómeno, similar al de la Torre de Pisa, fue estabilizado mediante intervenciones técnicas que han garantizado la seguridad y preservación de la estructura.

La Martinitoren durante la Segunda Guerra Mundial

En la primera mitad del siglo XX, la Martinitoren adquirió un nuevo significado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, la ciudad de Groninga fue escenario de intensos combates entre fuerzas aliadas y tropas alemanas. Tal como documenta el Museo de Groninga, principal institución museística local, el centro histórico fue devastado, pero la Martinitoren resistió los embates bélicos y sufrió únicamente daños menores en su estructura. Su permanencia en pie fue interpretada localmente como símbolo de fortaleza y capacidad de reconstrucción.

En las décadas siguientes, la torre pasó por procesos de restauración y recibió atención como patrimonio cultural. Las autoridades locales y nacionales invirtieron en su conservación, conscientes del valor histórico y turístico que representa. La imagen de la Martinitoren entre restos del conflicto se repitió como recordatorio visual en la memoria local de Groninga y del país.

El fenómeno de inclinación de la Martinitoren, estabilizado con intervenciones técnicas, la asocia a otras torres emblemáticas como la Torre de Pisa (Wikipedia)

Turismo y su valor cultural

Actualmente, la Martinitoren es uno de los principales destinos turísticos del norte de los Países Bajos. Ascender sus más de 300 escalones (aprox. 984 peldaños) constituye una experiencia donde historia, desafío físico y recompensa visual se combinan. Durante el ascenso, los visitantes pueden observar de cerca el mecanismo del carillón y disfrutar de vistas que, en días claros, alcanzan territorio de Alemania. De acuerdo con la Oficina de Turismo de Groninga, la torre recibe miles de visitantes cada año, atraídos por su historia, su arquitectura y las actividades culturales organizadas en su interior.

Además de su función religiosa, el campanario participa de la vida cultural de la ciudad gracias a los conciertos semanales de carillón, que llenan el centro de Groninga con el sonido de las campanas del siglo XVII y mantienen viva la tradición musical vinculada al campanario. La torre, con su inclinación y estructura robusta, demuestra la adaptación y el mantenimiento del patrimonio arquitectónico europeo al paso del tiempo.