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Hoteles que redefinen el lujo: de suites bajo roca volcánica a camas con bloques de hielo

Artistas internacionales, rituales de bienestar y paisajes inusuales ofrecen a los trotamundos alternativas que superan el concepto tradicional de viaje

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El diseño innovador y la
El diseño innovador y la atención al detalle hacen de estos hoteles experiencias irrepetibles para viajeros que buscan mucho más que un simple alojamiento

En la industria hotelera, hoteles impresionantes donde dormir se convierte en una experiencia única ya no son una rareza, sino una tendencia mundial, según revistaad.es. Desde habitaciones excavadas en roca volcánica hasta nidos elevados en la sabana africana, una selección internacional destaca destinos en Turquía, España, Suecia y más, donde el diseño y la arquitectura hacen de cada noche un recuerdo inolvidable.

Los hoteles más impresionantes del mundo ofrecen propuestas originales en Turquía, Suecia, España, Estados Unidos, Marruecos, Irlanda, Indonesia y Kenia.

En ellos, dormir es parte de la aventura gracias a habitaciones temáticas, camas de autor y arquitecturas singulares. El viajero encuentra lujo, originalidad y paisajes asombrosos que trascienden el alojamiento tradicional.

1. Cappadocia Cave Suites: dormir en la roca volcánica en Turquía

Dormir en las cuevas volcánicas
Dormir en las cuevas volcánicas de Cappadocia Cave Suites permite experimentar la historia y la arquitectura única de Turquía en un entorno natural incomparable

Ubicado en el centro de Göreme, Turquía, Cappadocia Cave Suites permite a los huéspedes alojarse en habitaciones talladas en la roca volcánica de Anatolia central.

Este hotel incluye 33 estancias, cada una diferente, donde muchas cuentan con cabeceros de madera de pino, cedro o nogal hechos a mano por artesanos. La decoración mezcla motivos históricos de la dinastía selyúcida y antiguos caravasares de la Ruta de la Seda.

La terraza panorámica ofrece amaneceres entre globos aerostáticos. Según el medio citado, la experiencia cuesta cerca de 130 euros por noche, una opción más accesible de lo que parece.

2. Icehotel: arte y sueño sobre hielo en Suecia

El arte y el hielo
El arte y el hielo se fusionan en el Icehotel de Suecia, donde cada habitación es una obra efímera creada por artistas internacionales

El Icehotel de Jukkasjärvi, Suecia, renace cada invierno con bloques de hielo del río Torne. Artistas internacionales diseñan suites efímeras esculpidas completamente en hielo.

Las camas de hielo se cubren con colchones gruesos, pieles de reno y sacos térmicos, garantizando comodidad a temperaturas cercanas a -5°C. Durante el día, es posible realizar actividades árticas y disfrutar de cócteles en el bar de hielo. Por la noche puede haber auroras boreales.

Una noche en este hotel de arte congelado ronda los 500 euros, informa revistaad.es.

3. Hotel Puerta América: vanguardia y diseño en Madrid

El Hotel Puerta América en
El Hotel Puerta América en Madrid sorprende con habitaciones de autor diseñadas por arquitectos de renombre mundial y ambientes futuristas

En Madrid, el Hotel Puerta América es ejemplo de arquitectura de autor. Destaca la colaboración de figuras como Jean Nouvel, Norman Foster y Zaha Hadid, cada uno responsable de una planta distinta del edificio.

Las habitaciones creadas por Zaha Hadid fusionan cama y ambiente en una superficie continua de líneas orgánicas y colores monocromáticos. Los servicios incluyen restaurantes, pileta exterior, gimnasio y masajes.

Según el medio, dormir en una de estas habitaciones futuristas tiene un valor aproximado de 250 euros por noche.

4. Six Bells Countryside Inn: nostalgias escandinavas en el Hudson

Six Bells Countryside Inn revive
Six Bells Countryside Inn revive la nostalgia escandinava en el valle del Hudson con habitaciones decoradas al estilo tradicional nórdico

En el valle del Hudson, al norte de Nueva York, el Six Bells Countryside Inn combina nostalgia y teatralidad. El hotel ocupa un edificio del siglo XIX decorado según la tradición escandinava.

Algunas habitaciones presentan camas tipo caja, integradas en la arquitectura y hechas de madera de álamo. Los detalles pintados a mano se inspiran en el rosemaling nórdico, bajo el diseño de Adam Greco.

Los paneles de colores y cortinas crean la sensación de una “habitación dentro de la habitación”. La estancia cuesta aproximadamente 500 euros por noche.

5. La Mamounia: lujo de palacio en Marrakech

La Mamounia en Marrakech redefine
La Mamounia en Marrakech redefine el lujo marroquí con suites palaciegas y detalles artesanales que evocan la elegancia de otra época

En Marrakech, La Mamounia se considera un referente del lujo marroquí desde 1923. Destacan sus suites, sobre todo la de baldaquino, cuya cama está bajo un dosel monumental decorado con seda plisada y borlas artesanales.

El hotel ofrece un gran spa, piscinas, cuatro bares y seis restaurantes. El precio de la suite baldaquino supera los 3.200 euros, mientras que una habitación estándar ronda los 650 euros, según revistaad.es.

6. Ashford Castle: dormir como realeza en Irlanda

Ashford Castle en Irlanda ofrece
Ashford Castle en Irlanda ofrece a sus huéspedes la oportunidad de dormir como la realeza en un auténtico castillo medieval

El Ashford Castle en la campiña de Irlanda fusiona la historia de un castillo medieval con comodidades contemporáneas. Sus 84 habitaciones giran en torno a camas con dosel del estilo Jorge III.

La Suite Reagan destaca por su cama tapizada con ropa de algodón egipcio. Los huéspedes pueden participar en la escuela de cetrería y pasear junto a lobos irlandeses.

Las tarifas comienzan en 590 euros para habitaciones estándar y la Suite Reagan llega a 7.300 euros, afirma el medio.

7. Amanjiwo: espiritualidad y arquitectura en Java

Amanjiwo en Java integra la
Amanjiwo en Java integra la espiritualidad y la arquitectura tradicional en un resort rodeado por la naturaleza y la historia de Indonesia.

El resort Amanjiwo, junto al templo de Borobudur en Indonesia, combina arquitectura y espiritualidad en un entorno natural. Las suites disponen de camas elevadas en plataformas de terrazo rodeadas por cuatro pilares de piedra, siguiendo el concepto tradicional javanés saka guru.

El hotel ofrece rituales de bienestar, clases de yoga y visitas matutinas al templo. Una noche alcanza 1.200 euros, de acuerdo con revistaad.es.

8. Segera Retreat: dormir en un nido sobre la sabana africana

Segera Retreat en Kenia invita
Segera Retreat en Kenia invita a vivir la aventura de dormir en un nido elevado sobre la sabana africana, con vistas inigualables y contacto directo con la naturaleza.

En la sabana de Kenia, Segera Retreat destaca con el Nay Palad Bird Nest, un “nido” elevado entre ramas. La cama protegida con mosquitera permite dormir al aire libre y contemplar el paisaje africano.

La experiencia incluye safaris privados, cenas bajo las estrellas y atención personalizada. El precio es de 1.800 euros por persona, según revistaad.es.

En estos hoteles, el huésped se integra en espacios donde diseño, arquitectura y entorno natural redefinen lo que significa descansar lejos de casa.

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