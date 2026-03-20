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Francia abordó un petrolero vinculado a Rusia en el Mediterráneo

El buque, con bandera de Mozambique, fue localizado cerca de las Islas Baleares y será escoltado a aguas francesas

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La marina francesa detuvo un
La marina francesa detuvo un petrolero sospechoso de violar sanciones en el Mediterráneo (X- Emmanuel Macron)

La marina francesa interceptó en el Mediterráneo un petrolero que navegaba desde Rusia este viernes, mientras el presidente Emmanuel Macron aseguró que Francia continuará con sus esfuerzos para respaldar a Ucrania pese a la guerra con Irán.

Este es el tercer petrolero sospechoso de pertenecer a la denominada “flota en la sombra” que Francia intercepta en los últimos meses.

“Esta mañana en el Mediterráneo, la Marina francesa interceptó y abordó otro buque de la flota en la sombra, el Deyna”, publicó Macron en X.

Macron comunicó públicamente la interceptación
Macron comunicó públicamente la interceptación en su cuenta de X (Reuters)

Varios países europeos han puesto el foco en la llamada “flota en la sombra” de Moscú, integrada por petroleros que transportan crudo eludiendo las sanciones occidentales impuestas tras la invasión rusa a Ucrania, que ya lleva cinco años.

Autoridades locales informaron que la marina interceptó el buque, con bandera de Mozambique y procedente de Murmansk, en el noroeste de Rusia, debido a su registro.

La operación se realizó en coordinación con otros países, entre ellos Reino Unido, que colaboró en el rastreo del buque, según la prefectura marítima.

El barco será sometido a nuevas inspecciones una vez fondeado.

El petrolero, de 250 metros de eslora y en la lista de sanciones de la Unión Europea, fue localizado cerca de las Islas Baleares, en España, y será escoltado hasta aguas francesas en los próximos días, según una fuente cercana a la investigación.

“Se enriquecen”

Macron reiteró que Francia mantendrá la presión sobre Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania.

Macron reiteró su exigencia a
Macron reiteró su exigencia a Putin de cesar la agresión en Ucrania (Reuters)

El presidente calificó este viernes a los buques de la “flota en la sombra” como “aprovechados de la guerra”, acusándolos de eludir las sanciones internacionales y violar la ley marítima.

“Se enriquecen mientras ayudan a financiar el esfuerzo bélico ruso”, declaró.

Pese a que la atención mundial está centrada en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Macron afirmó que Francia seguirá apoyando a Ucrania.

“Mantenemos nuestra determinación”, escribió en inglés.

Macron aseguró a Zelensky el
Macron aseguró a Zelensky el respaldo francés ante la invasión rusa (Reuters)

“La guerra que involucra a Irán no desviará a Francia de su apoyo a Ucrania, donde la agresión rusa continúa sin pausa”.

Estados Unidos relajó algunas restricciones sobre las ventas de petróleo ruso en un intento de estabilizar los mercados energéticos globales, afectados por el bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz.

El bloqueo iraní en el
El bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz impactó el mercado energético mundial (Europa Press)

La medida fue criticada por Macron, quien prometió que Rusia no tendrá “respiro”, mientras el canciller alemán Friedrich Merz consideró que suavizar las sanciones es “equivocado”.

Multa millonaria

En enero, fuerzas francesas abordaron otro petrolero ruso sospechoso, el Grinch, aunque el barco fue liberado después de que su propietario pagó una multa de varios millones de euros.

Francia abordó el Grinch en
Francia abordó el Grinch en enero por sospechas de evasión de sanciones (Europa Press)

En febrero, se supo que dos empleados de una empresa rusa de seguridad privada viajaban en otro petrolero sospechoso de la “flota en la sombra” rusa, el Boracay, incautado por Francia en septiembre.

Francia incautó el petrolero Boracay
Francia incautó el petrolero Boracay en septiembre por violar sanciones (Reuters)

El capitán chino de ese buque fue juzgado en ausencia, y la fiscalía solicitó para él una condena de un año de prisión por no obedecer la orden de detener el barco.

Otros países europeos también intensificaron sus esfuerzos para incautar buques vinculados a Rusia.

A principios de marzo, fuerzas especiales belgas interceptaron un petrolero en el Mar del Norte, con apoyo aéreo de Francia.

La guardia costera sueca arrestó la semana pasada al capitán ruso de un buque sospechoso de formar parte de la “flota en la sombra” acusado de falsificar documentos y violar el código marítimo.

Cerca de 600 embarcaciones sospechosas de integrar la “flota en la sombra” rusa están sujetas a sanciones de la Unión Europea.

(AFP)

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