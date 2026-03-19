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La UE confirmó contactos diplomáticos con Irán para buscar una solución al conflicto

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que los ataques iraníes sobre infraestructuras energéticas en Qatar “generan más caos” en la región

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La alta representante de la
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, instó a hallar una salida a la guerra en Medio Oriente.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, confirmó este jueves que mantiene contactos diplomáticos con Irán para buscar “diferentes soluciones” al conflicto y evitar una mayor escalada en la región.

Kallas también instó este jueves a hallar “una salida” a la guerra en Oriente Medio, en lugar de una mayor espiral belicista, tras los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes.

“Los ataques de Irán sobre infraestructuras energéticas en Qatar generan más caos. Está claro que necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada”, dijo la alta representante de la UE para Exteriores a su llegada a la cumbre de líderes comunitarios que se celebra hoy en Bruselas.

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La jefa de la diplomacia europea señaló que está trabajando en “encontrar diferentes soluciones” al conflicto y a su impacto en la seguridad y la economía de la UE, temas que serán centrales en la agenda de hoy de los mandatarios de los Veintisiete.

En este sentido, confirmó que está manteniendo contactos diplomáticos con Irán que incluyeron una llamada en la víspera con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en la que Kallas le trasladó su descontento con la ejecución de un ciudadano de nacionalidad sueca en el país de Oriente Medio por supuesto espionaje.

Kallas dijo que en próximos contactos trasladará a Irán “todos los asuntos” que preocupan a la UE en relación con el conflicto.

En la citada llamada, Araqchí, según informó su oficina, criticó la doble moral por parte de algunos países europeos y altos funcionarios de la UE y aseguró que “cualquier apoyo o condescendencia” ante los ataques a irán “constituye complicidad en los crímenes”.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en Moscú, Rusia. 17 de diciembre de 2025. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Kallas destacó en sus declaraciones de hoy el impacto que está teniendo el conflicto en el alza de los precios energéticos, los suministros de fertilizantes o el tráfico de mercancías que atraviesa el estrecho de Ormuz, y que tiene “ramificaciones para todo el mundo”.

Por ello, dijo que la UE “está trabajando también con sus socios en el Golfo” y con Egipto y Jordania para “encontrar una verdadera solución y que las partes implicadas puedan poner fin a la guerra”, y recordó que los Veintisiete tienen ya una misión para garantizar un tránsito seguro por el mar Rojo.

Subrayó que los países de la UE decidieron por el momento no ampliar esta misión al estrecho de Ormuz, con el argumento de que no fueron consultados por Estados Unidos cuando inició junto a Israel la ofensiva contra Irán, además de considerar que no hay base jurídica según las leyes internacionales para dicho ataque.

“Los estados miembros no tienen apetito para ir a esta guerra”, dijo Kallas, quien añadió que la UE “siempre ha apoyado al pueblo iraní y a la sociedad civil para que puedan decidir su propio futuro”.

(Con información de EFE)

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