Israel abatió al comandante de inteligencia militar de la Brigada Khan Yunis de la organización terrorista Hamas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet informaron que mataron a Muhammad Abu Shahla, comandante de inteligencia militar de la Brigada Khan Yunis del grupo terrorista Hamas. La operación, ejecutada el miércoles en la Franja de Gaza, fue descrita como un ataque de precisión dirigido a neutralizar una amenaza inmediata contra las fuerzas israelíes. El comunicado oficial, difundido en la cuenta de las FDI en X, subraya que se emplearon armas de precisión y observación aérea, además de inteligencia adicional, para reducir al mínimo los daños a la población civil.

Según las FDI, Abu Shahla tuvo un papel relevante como oficial de inteligencia para los altos mandos de la brigada y participó en la planificación de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel que dejó como saldo más de 1.200 personas asesinadas, 251 secuestrados y miles de heridos. Las autoridades israelíes sostienen que el dirigente de Hamas actuó en violación de acuerdos recientes orientados a restablecer capacidades de la organización en la Franja de Gaza, y que estuvo involucrado en la preparación de ataques contra las fuerzas de Israel y contra el propio territorio israelí.

La muerte de Muhammad Abu Shahla fue presentada por el ejército israelí como una acción clave para impedir atentados inminentes en la zona. Las FDI y el Shin Bet afirmaron que “continuarán desplegados en el área y actuarán para eliminar cualquier amenaza inmediata”. El ataque fue planeado para neutralizar operaciones de Hamas que, según Israel, ponían en riesgo la seguridad tanto de las tropas como de la población civil israelí.

El ejército israelí afirma que la muerte de Abu Shahla es clave para evitar nuevos atentados en la región fronteriza con Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

El mismo jueves, se reabrió el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto por primera vez desde el 28 de febrero, tras haber permanecido cerrado debido a la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán. Al-Qahera News, medio próximo a los servicios de inteligencia egipcios, informó que el cruce quedó habilitado “en ambos sentidos”, permitiendo el tránsito de palestinos y la evacuación de pacientes hacia Egipto. Un funcionario de la Media Luna Roja egipcia confirmó a la AFP que la apertura busca facilitar el traslado de heridos y el retorno de personas varadas.

La reapertura de Rafah fue coordinada entre Israel, Egipto y la misión fronteriza de la Unión Europea para garantizar el flujo seguro de personas y pacientes (REUTERS/Ramadan Abed)

Israel había comunicado previamente que la reapertura del cruce de Rafah sería coordinada con Egipto y supervisada por la misión fronteriza de la Unión Europea (UE). El COGAT, organismo israelí encargado de asuntos civiles en los territorios palestinos, señaló que quienes ingresen a Gaza serán sometidos a controles adicionales por parte del ejército israelí. Rafah había sido tomado por fuerzas israelíes hace aproximadamente dos años y ha experimentado varias aperturas y cierres temporales desde entonces, ligados a la evolución de la ofensiva contra Hamás y el contexto regional.