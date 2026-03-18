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Wall Street cayó en medio de preocupaciones por el los precios del petróleo, la inflación y los tipos de interés

El comportamiento negativo de Wall Street se intensificó luego de las proyecciones moderadas del banco central y el aumento del conflicto en Cercano Oriente, factores que incrementaron la percepción de riesgo en los inversores

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Fotografía de archivo de un
Fotografía de archivo de un corredor de bolsa mira los tableros de indicadores. EFE/Justin Lane

Wall Street cerró en baja el miércoles luego de que la Reserva Federal decidiera mantener sin cambios las tasas de interés y proyectara un solo recorte para el año, en un contexto de incertidumbre por los riesgos económicos derivados de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Las nuevas proyecciones del banco central estadounidense indican que la tasa de referencia a un día solo descendería un cuarto de punto porcentual más adelante en el año, sin que se precisara la fecha de ese eventual ajuste.

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos profundizaron las pérdidas tras el anuncio. El S&P 500 retrocedió 91,71 puntos (1,37%) y cerró en 6.624,38 unidades. El Nasdaq Composite perdió 327,03 puntos (1,45%), finalizando en 22.152,50 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó 793,23 puntos (1,69%) hasta los 46.200,03 puntos. Los economistas no preveían modificaciones en la tasa de interés, y la reacción del mercado se asoció principalmente a la cautela de la Fed sobre los riesgos globales y la inflación.

El banco central estadounidense señaló que el reciente incremento del precio del petróleo tendría un impacto temporal en la inflación, aunque ratificó su expectativa de reducir tasas este año y anticipó que la inflación alcanzaría 2,2% para finales de 2027, cerca del objetivo del 2%. El estratega Sam Stovall, de CFRA, afirmó que existe preocupación por la presión alcista del petróleo sobre los precios, aunque se sostiene que la economía permanece estable. Stovall sostuvo también que la situación inflacionaria podría resolverse a corto plazo y no representaría una amenaza insalvable para el crecimiento económico.

Antes del comunicado de la Fed, el Departamento de Trabajo informó que el índice de Precios al Productor subió 3,4% interanual, superando la previsión de los analistas, mientras se advertía sobre el riesgo de que los precios se aceleren aún más ante el encarecimiento del transporte marítimo y el petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

Wall Street culminó la jornada
Wall Street culminó la jornada con fuertes bajas tras la decisión de la Reserva Federal de mantener estables las tasas de interés. (REUTERS/Brendan McDermid)

En el mercado energético, el barril de petróleo Brent para entrega en mayo subió 3,83%, superando los 107 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres. El repunte se atribuyó al temor de nuevas interrupciones en el suministro tras las amenazas de Irán de atacar instalaciones energéticas en la región. El crudo del mar del Norte terminó la sesión en 107,38 dólares, casi 3 dólares más que el día anterior, y llegó a rozar los 110 dólares durante la jornada.

La escalada de tensión se acentuó después de que Irán acusara a Israel y Estados Unidos de atacar el yacimiento de Pars, el mayor campo de gas del mundo, y advirtiera de posibles represalias contra refinerías y yacimientos regionales. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que las acciones agresivas no beneficiarían a Estados Unidos ni a sus aliados y que podrían desencadenar consecuencias incontrolables a nivel global. Posteriormente, Teherán atacó e incendió la refinería de Ras Lafan, principal productor de gas natural licuado en Catar, y un depósito de combustible para aviones en Riad, según confirmaron QatarEnergy y agencias iraníes.

El precio del petróleo Brent
El precio del petróleo Brent superó los 107 dólares tras subir 3,83% por temores a nuevas interrupciones de suministro en Oriente Medio. (REUTERS/Ken Cedeno)

El analista de Forex Fawad Razaqzada explicó que el avance del Brent, camino a los 108 dólares por barril, eliminó la expectativa de una desescalada, y los mercados comenzaron a asumir que las interrupciones de suministro podrían persistir. Razaqzada señaló que los inversores reaccionan a cada novedad y que las acciones bajan cuando el petróleo sube, y viceversa. El Brent inició la jornada con descensos tras el anuncio de reanudación de exportaciones desde Kurdistán iraquí, pero recuperó terreno con los ataques a infraestructuras y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

(Con información de EFE y Reuters)

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