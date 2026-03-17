Rijeka: cómo una ciudad portuaria se convirtió en epicentro de secretos históricos y modernos

Rijeka emerge como el principal puerto de Croacia, con una posición estratégica en el mar Adriático que ha marcado su historia y desarrollo (Wikipedia)

Ubicada en la costa del mar Adriático, Rijeka es un enclave estratégico que, según fuentes históricas, ha sido testigo de la transformación de Europa a lo largo de los siglos. Reconocida como el principal puerto de Croacia, su historia está marcada por la influencia de tres grandes imperios y la invención de tecnologías militares que dejaron una huella duradera en la región.

Situada en el golfo de Kvarner, entre montañas y el mar, la ciudad se consolidó como el motor económico y cultural del norte del Adriático. Rijeka debe su nombre al río Rječina, cuyo significado en croata es literalmente “río”, el cual la atraviesa y desemboca en el Adriático. Para los italianos, este curso de agua es conocido como Fiumara, y la ciudad, históricamente romana, se denomina Fiume.

Esta urbe ha experimentado un desarrollo singular en su arquitectura, idioma y tradiciones, producto de los constantes cambios de dominio político.

Historia política y disputas territoriales

En la Edad Media, el puerto de Rijeka desempeñó un papel clave para el comercio marítimo regional. Durante el siglo XIX, la ciudad pasó a ser el principal puerto del Reino de Hungría, lo que impulsó un crecimiento económico sostenido y la convirtió en un centro de intercambio comercial y cultural.

Tras la Primera Guerra Mundial, se convirtió en objeto de disputa entre el Reino de Italia y el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. El conflicto alcanzó tal intensidad que, en mil novecientos diecinueve, el poeta italiano Gabriele D’Annunzio lideró un grupo de seguidores que ocuparon la ciudad con el objetivo de anexarla a Italia.

Ese episodio evidenció la relevancia estratégica del enclave adriático. Este período de inestabilidad concluyó tras la firma del Tratado de Versalles, que estableció la cesión de la ciudad, aunque las tensiones persistieron en años posteriores.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Rijeka sufrió intensos bombardeos que devastaron su puerto y parte de su infraestructura. Al finalizar el conflicto, la ciudad fue incorporada a Yugoslavia y, tras la independencia de Croacia en mil novecientos noventa y uno, pasó a formar parte del Estado croata actual, según documenta el Instituto Croata de Historia Contemporánea, especializado en estudios históricos de la región.

En la actualidad, Rijeka es el puerto más grande del país y actúa como un nodo fundamental que conecta el Adriático con Europa Central mediante una red de ferrocarriles y carreteras. Esta infraestructura resultó clave para el desarrollo de industrias como la construcción naval, la refinación de petróleo y la producción de papel, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas de Croacia.

En el siglo XIX, Rijeka se consolidó como motor económico del Adriático al convertirse en el puerto principal del Reino de Hungría y centro de intercambio comercial (Wikipedia)

Patrimonio arquitectónico y vida cultural

El patrimonio arquitectónico de Rijeka refleja la diversidad de influencias que la ciudad ha recibido a lo largo de los siglos. Entre sus principales atractivos destaca el castillo medieval de Trsat, situado en una colina desde la que se obtiene una panorámica del golfo de Kvarner. Este sitio, junto con numerosas iglesias antiguas y edificios históricos, evidencia la convivencia de estilos y tradiciones provenientes de distintos períodos y dominios.

En 2020, Rijeka fue designada Capital Europea de la Cultura, título otorgado por el organismo ejecutivo de la Unión Europea. Este reconocimiento impulsó su programación artística y atrajo la atención internacional hacia su vida cultural. De acuerdo con fuentes oficiales, la ciudad se destacó por una agenda de festivales, exposiciones y actividades que promovieron la integración de su herencia multicultural.

La Universidad de Rijeka, considerada uno de los centros educativos más prestigiosos de Croacia, también contribuye al dinamismo intelectual y científico de la ciudad. La presencia universitaria ha favorecido el desarrollo de proyectos en áreas fundamentales para la economía regional y la formación de profesionales.

La invención del torpedo

Más allá de su importancia comercial y cultural, Rijeka ocupa un lugar singular en la historia de la tecnología militar. En esta ciudad se inventó uno de los dispositivos bélicos más influyentes del siglo XIX: el torpedo autolanzable. Este avance fue desarrollado en los talleres navales de Giovanni Luppis, oficial de la Marina austrohúngara, y el ingeniero británico Robert Whitehead. Juntos crearon el primer torpedo funcional, que transformó la defensa marítima y estableció a Rijeka como un referente en innovación tecnológica militar, de acuerdo con el Museo Marítimo de Croacia, institución dedicada a la memoria naval y tecnológica del país.

La fabricación de torpedos en Rijeka consolidó la posición estratégica de la ciudad en el ámbito europeo y reforzó su reputación en la industria de defensa, un legado perceptible en su identidad portuaria actual.

Rijeka fue el lugar donde se inventó el torpedo autolanzable en el siglo XIX, destacándose como referente mundial en innovación tecnológica militar (Wikipedia)

Presente y proyección de la ciudad portuaria

Rijeka mantiene hoy una intensa vida portuaria y cultural. Su ubicación la convierte en punto de entrada para quienes buscan explorar la costa croata y la región de Istria. Gracias a su red de comunicaciones, la ciudad favorece el crecimiento de sectores industriales y logísticos, posicionándose como un polo de desarrollo en el sureste europeo.

Quienes recorren sus calles descubren una ciudad marcada por los vestigios de tres imperios —el austrohúngaro, el italiano y el yugoslavo—, así como por una identidad local que ha integrado esas herencias. Los viajeros pueden disfrutar de la arquitectura, la gastronomía, los museos y las vistas al mar en una urbe donde confluyen modernidad y tradición.