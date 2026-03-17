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Las bolsas europeas avanzan pese a la volatilidad por el conflicto en Medio Oriente

Un entorno marcado por incertidumbre internacional condicionó el comportamiento de los mercados, mientras los inversores monitorean decisiones de política monetaria en Estados Unidos y Europa y se intensifica la sensibilidad por los precios de la energía

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La subida de las acciones
La subida de las acciones europeas se produce en un contexto de volatilidad marcada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y la tensión en el precio del petróleo. (EFE/Javier Lizón)

Las acciones europeas subieron el martes, continuando con el tono tranquilo que marcó el inicio de la semana. El crecimiento se produjo en un contexto en el que los inversores, alertados por la volatilidad generada por el conflicto en Oriente Medio, aguardaban señales claras de los bancos centrales para ajustar sus estrategias de inversión. La región mantiene una alta sensibilidad ante el aumento del precio del petróleo, ya que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la tensión en el suministro de crudo muestran escasos signos de alivio.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un avance del 0,64%, hasta 602,31 puntos, mientras que las principales plazas como Londres, París, Madrid y Milán registraron aumentos de entre 0,49% y 1,22%. Los papeles en Fráncfort subieron un 0,67%, a pesar de que la confianza de los inversores alemanes cayó más de lo previsto en marzo. La Bolsa de Milán lideró las alzas con un 1,22%, seguida por Madrid (0,92%), Londres (0,83%), Fráncfort (0,71%) y París (0,49%).

La jornada estuvo marcada por la expectativa ante las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), que anunciarán esta semana sus posturas de política monetaria. Analistas señalaron que la preocupación por el impacto de los altos precios del crudo sobre la inflación podría llevar a los bancos centrales a endurecer su política. Economistas de ING escribieron que, tras la reacción tardía del BCE en la crisis energética de 2022, el organismo podría optar por demostrar su capacidad de controlar la inflación mediante subidas preventivas de las tasas de interés.

Durante la sesión, el precio del crudo Brent se mantuvo por encima de los 100 dólares el barril y llegó a negociarse a 102,12 dólares, con una subida del 1,91%. En algunos momentos de la madrugada, rozó los 105 dólares. El West Texas Intermediate subió un 1%, hasta 94,5 dólares. El índice europeo de energía repuntó un 2,3% y las acciones de Shell cerraron con un alza del 1,7% en su quinta jornada consecutiva de ganancias. El precio del gas natural en el mercado TTF de Países Bajos subió un 1,95%, hasta 51,628 euros por megavatio hora (MWh).

La escalada de precios en las materias primas energéticas se relacionó con la continuidad de los ataques militares en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa israelí afirmó haber matado a Alí Larijaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, mientras que Irán respondió atacando la embajada estadounidense en Bagdad y un barco cisterna. En este contexto, el director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, renunció por motivos de conciencia, rechazando la guerra y argumentando que Irán no representaba una amenaza inminente.

El índice paneuropeo STOXX 600
El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,64 %, con subidas destacadas en las bolsas de Milán, Madrid, Londres, Fráncfort y París durante la jornada del martes. (REUTERS/Staff)

Pese a que el repunte de los precios del petróleo provocó pérdidas iniciales en las bolsas europeas, el avance de los futuros estadounidenses y la apertura alcista de Wall Street por la tarde cambiaron la tendencia. El índice Dow Jones ganó un 0,28% al cierre europeo, el S&P 500 subió un 0,37% y el Nasdaq avanzó un 0,38%. En la víspera, el mercado neoyorquino también había cerrado con incrementos: Dow Jones (0,83%), S&P 500 (1,01%) y Nasdaq (1,22%). La tecnológica Nvidia anunció la venta de un billón de dólares en procesadores de inteligencia artificial, lo que impactó en el sector tecnológico.

En el mercado de deuda, continuaron las compras, favoreciendo tanto a la banca como a los sectores cíclicos. La rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo descendió casi cinco puntos básicos, hasta el 2,902%. A esto se sumó la apreciación del euro, que subió un 0,22% hasta 1,152 dólares, en la jornada previa a la reunión de la Fed, que se prevé mantenga los tipos de interés entre el 3,5% y el 3,75% y ofrezca un mensaje sobre la inflación. El Banco de Australia incrementó este martes los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 4,1%, como medida para contener la subida de precios.

En cuanto a los indicadores macroeconómicos, la inflación en Italia subió medio punto en febrero, hasta el 1,5% interanual. La confianza inversora alemana, medida por el índice ZEW, mejoró ligeramente al pasar de -65,9 a -62,9 puntos, mientras que en la zona euro cayó casi 48 puntos, hasta -8,5. En Estados Unidos, la encuesta ADP reflejó la creación de 9.000 nuevos empleos en la última semana, frente a los 15.500 del periodo anterior, confirmando la debilidad del mercado laboral. Además, las ventas de viviendas pendientes crecieron un 1,8% el mes pasado.

En Asia, los mercados mostraron resultados mixtos: Tokio cayó el 0,09%, Shanghái el 0,85%, Seúl subió el 1,63% y Hong Kong el 0,13%. En el mercado de materias primas, la onza de oro troy perdió el 0,01% y se negoció a 5.005,88 dólares, mientras la plata bajó el 1,77% hasta 79,35 dólares. El bitcóin descendió un 0,08% hasta 74.175,5 dólares.

(Con información de EFE y Reuters)

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