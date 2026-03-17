La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un nuevo tipo de misil en otra oleada de ataques contra Israel y bases de Estados Unidos

Un misil iraní surca el cielo nocturno sobre Tel Aviv en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Israel, 17 de marzo de 2026. REUTERS/Tyrone Siu

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, empleando por primera vez el misil balístico Haj Qasem. Según la agencia iraní Fars, este misil tiene un alcance de 1.400 kilómetros y una ojiva de 500 kilos. Los ataques alcanzaron objetivos en Beit Shamish, Tel Aviv y Jerusalén, así como en bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y el Kurdistán iraquí. La ofensiva incluyó también misiles Fatah, Emad y drones destructivos, y fue dedicada a los “mártires de la industria aeroespacial”.

La misma fuente indicó que la operación, denominada “59 oleada de la Operación Promesa Verdadera 4”, respondió a recientes ataques contra Irán. En paralelo, el Ejército israelí informó una nueva serie de ataques a gran escala contra infraestructura iraní en Teherán, tras la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, comunicada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado la muerte de Lariyani.

Las acciones de Irán han incrementado la presión sobre los países vecinos y el mercado petrolero. En Irak, dos drones fueron derribados por el sistema de defensa de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y un tercero cayó dentro del complejo, según fuentes de seguridad iraquíes citadas bajo anonimato. Un periodista de Associated Press reportó un incendio de grandes proporciones en una estructura del recinto. No se ha emitido un comunicado oficial desde la embajada.

En Emiratos Árabes Unidos, una instalación petrolera en Fujairah fue alcanzada y un hombre falleció en Abu Dhabi por restos de un misil interceptado, elevando a ocho el número de víctimas mortales en ese país desde el inicio de la guerra, según autoridades locales. Arabia Saudita informó la interceptación de drones, mientras que en Doha, Qatar, se oyeron defensas aéreas respondieron a fuego entrante.

El cielo se ilumina al impactar un misil iraní en Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, visto desde Tel Aviv, Israel, el 12 de marzo de 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Las tensiones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, han elevado la preocupación sobre el suministro energético global. Aunque Irán sostiene que el paso marítimo permanece abierto, aclaró que la restricción afecta a Estados Unidos, Israel y sus aliados. Desde el inicio del conflicto, unos 20 buques han sido atacados en la zona.

El aumento de los precios del petróleo motivó a Donald Trump a exigir a varios países el envío de buques de guerra para garantizar el tránsito. Trump criticó la falta de apoyo internacional, pese a que “casi todos los países están de acuerdo en que Irán no debe” obtener armas nucleares.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró ante el Parlamento Europeo que el bloque no desea verse involucrado en el conflicto con Irán y que “esta no es la guerra de Europa”. El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró que Francia está dispuesta a colaborar en la seguridad del estrecho, pero solo cuando cesen los bombardeos intensivos.

(Con información de EFE y AP)