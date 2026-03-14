Volodimir Zelensky denunció un ataque ruso masivo contra Ucrania que dejó siete muertos en Kiev

Volodimir Zelensky denunció un ataque ruso masivo contra Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció un ataque masivo de Rusia contra la región de Kiev y las ciudades de Sumi, Kharkov, Dnipró y Mikolaiv. Las autoridades informaron sobre siete muertes, de las cuales cuatro ocurrieron en el territorio de la capital.

“Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas”, afirmó Zelensky en su cuenta de Telegram al referirse a un bombardeo dirigido principalmente contra “el sector energético de la región de Kiev”. Además, mencionó daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles.

Zelensky expresó: “Mis condolencias a todos los familiares y amigos. Hay muchos heridos y gente que aún está en busca de ayuda médica”, refiriéndose a las víctimas fatales en la región de Kiev.

Un residente se encuentra junto a su automóvil dañado durante los ataques con misiles y drones rusos ocurridos durante la noche, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Brovary, región de Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Consecuencias de los ataques rusos en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El jefe de la Administración Regional de Kharkov, Oleg Sinegubov, comunicó en Telegram el fallecimiento de una persona tras el ataque ruso en esa zona del este ucraniano. Otras once personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas en la región de Kharkov.

En la región de Kherson, al sur de Ucrania, las autoridades confirmaron la muerte de otra persona y siete heridos. El gobernador Alexander Prokudin detalló en Telegram que “los ocupantes dañaron un edificio administrativo, un establecimiento de ‘catering’, una torre de telefonía móvil, una construcción auxiliar, una ambulancia y vehículos privados”.

Bomberos trabajan luego de un ataque ruso contra la región de Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El jefe de la administración militar de Zaporiyia, Iván Fédorov, informó que en esa región del este de Ucrania otra persona murió y una más resultó herida tras los “ataques enemigos”.

Durante la noche del viernes al sábado, según datos de Zelensky, Rusia utilizó cerca de 430 drones de distintos tipos y numerosos misiles. De acuerdo con información provisional, 58 de los 68 misiles lanzados por Rusia fueron interceptados.

Zelensky remarcó: “Cada ataque nocturno de este tipo es un recordatorio a todos nuestros aliados de que los sistemas de defensa aérea y misiles son una necesidad diaria”.

Imagen de una vivienda incendiada tras un ataque ruso en Kiev (REUTERS/Yan Dobronosov)

También subrayó la urgencia de implementar los acuerdos de entrega de misiles con los aliados internacionales para fortalecer la defensa aérea de Kiev.

En relación al contexto internacional, Zelensky advirtió que, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias en la región de Teherán, “Rusia tratará de sacar ventaja” del conflicto en el Golfo Pérsico.

“Tenemos que ser conscientes del nivel real de la amenaza y estar preparados en consecuencia; principalmente, nosotros en Europa tenemos que desarrollar la producción de misiles para la defensa aérea, especialmente contra misiles balísticos y otros sistemas necesarios que nos permitan proteger vidas”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “Europa es capaz de asegurar esa fiabilidad y protección”.