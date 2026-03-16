Trump le pidió a China postergar la reunión con el presidente Xi Jinping por la guerra con Irán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión bilateral en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025 REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que planea retrasar aproximadamente un mes el viaje a China que tenía previsto realizar a finales de marzo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.

“Debido a la guerra, quiero estar aquí. Siento que tengo que estar aquí. Así que hemos solicitado posponerlo un mes más o menos, y espero con interés estar con ellos. Tenemos una muy buena relación”, explicó el presidente a la prensa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había avanzado este mismo lunes que existía la posibilidad de que se retrasara el viaje de Trump a Beijing, previsto entre el 31 de marzo y el 3 de abril, porque el mandatario está centrado en la ofensiva en Irán.

Trump sugirió el fin de semana en una entrevista con el Financial Times que podría retrasar la visita al gigante asiático hasta conocer la postura de Beijing sobre si está dispuesto a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito del petróleo que ha sido bloqueada por Irán en represalia por los ataques estadounidenses.

“El presidente tiene muchas ganas de visitar China”, dijo Leavitt. “Las fechas podrían moverse. Como comandante en jefe, su prioridad número uno en este momento es garantizar el éxito de la Operación Furia Épica”, agregó. Más temprano, en Fox News, la portavoz había matizado que el encuentro no estaba en peligro pero que un retraso era perfectamente posible.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla con los medios de comunicación tras dos días de reuniones con una delegación china en París, Francia, el 16 de marzo de 2026 REUTERS/Abdul Saboor

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció su perspectiva desde París, donde se reunió con el viceprimer ministro chino He Lifeng en una ronda de conversaciones comerciales destinada a preparar la agenda de la cumbre. Bessent subrayó en CNBC que cualquier postergación no tendría nada que ver con la disputa sobre el estrecho. “El presidente quiere permanecer en Washington para coordinar el esfuerzo bélico”, explicó. “Viajar al exterior en un momento como este puede no ser lo más conveniente.”

La velocidad del desarrollo del conflicto iraní reconfiguró la agenda diplomática de Washington. Trump dijo el domingo que había contactado a cerca de siete países sobre la posibilidad de sumar fuerzas navales para proteger el tránsito de petroleros. Sobre China fue ambiguo: sugirió haber extendido una invitación a Beijing para unirse a la coalición, pero añadió que “ya veremos” si responde.

La visita sería la primera de un presidente estadounidense a China desde el viaje de Trump en 2017. Se acordó en noviembre tras la tregua comercial entre ambas potencias y estaba concebida para avanzar en comercio, seguridad y relaciones bilaterales. Trump y Xi se habían visto cinco meses antes en Busan, Corea del Sur, donde pactaron una tregua arancelaria de un año después de que los gravámenes mutuos llegaran brevemente a niveles de tres dígitos.

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, interviene durante la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 REUTERS/Denis Balibouse

Beijing no confirmó las fechas —algo habitual en su protocolo— y su cancillería eludió pronunciarse sobre las exigencias de Washington. El portavoz Lin Jian se limitó a afirmar que “la diplomacia entre jefes de Estado desempeña un papel estratégico insustituible” en las relaciones bilaterales y confirmó que ambas partes mantienen comunicación sobre la visita.

La postura china combina cautela retórica con inacción práctica. Beijing recibe aproximadamente un tercio de su petróleo a través del estrecho —Trump cifró esa dependencia en el 90%, cifra que contradicen los datos de aduanas chinas, según los cuales Rusia es el mayor proveedor individual—. China no respondió al llamado de Washington. Su diario oficial Global Times argumentó que la propuesta busca trasladar los riesgos de “una guerra que Washington inició y no puede terminar”.

El barril de Brent cotizaba este lunes en torno a los 101 dólares, según FactSet, tras tocar un máximo de 126 dólares en los días más álgidos del conflicto. En Estados Unidos, el galón de gasolina alcanzó los 3,72 dólares, casi 80 centavos más que hace un mes, según la Asociación Americana del Automóvil. China afronta sus propias presiones: Beijing redujo su objetivo de crecimiento para 2026 al 4,5%-5%, el más modesto desde 1991.

Las conversaciones entre Bessent y He Lifeng avanzaron este lunes en su segundo día. Según una fuente al tanto de las negociaciones, los representantes chinos mostraron apertura a ampliar sus compras de productos agrícolas estadounidenses —aves de corral, carne de vacuno y cultivos distintos a la soja— y ambas delegaciones abordaron el flujo de minerales de tierras raras y fórmulas para gestionar el comercio bilateral. La cumbre en China sigue siendo el horizonte al que apunta toda esa negociación.