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La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar empresas de EEUU en Medio Oriente y advirtió que deben ser evacuadas

El brazo armando del régimen instó a los empleados de compañías como Amazon, Google, Microsoft y Nvidia a abandonar instalaciones en la región ante el anuncio de acciones militares

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La Guardia Revolucionaria de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar empresas estadounidenses en Medio Oriente (REUTERS/ARCHIVO)

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán amenazó este lunes con atacar empresas estadounidenses en Oriente Medio y solicitó a sus empleados evacuar las instalaciones de inmediato. En un mensaje publicado en su sitio web oficial Sepah News, la organización declaró: “Se ruega a los empleados de las empresas estadounidenses (...) que abandonen estas zonas inmediatamente. Estas áreas pronto serán atacadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución islámica”.

La advertencia no detalla cuáles empresas serán atacadas, pero la agencia Tasnim difundió la semana pasada en Telegram una lista de posibles objetivos. Entre las compañías mencionadas figuran Amazon, Google, Microsoft y Nvidia, con oficinas en países del Golfo.

En su comunicado, los Guardianes de la Revolución instaron a los empleados de firmas estadounidenses a abandonar las regiones señaladas lo antes posible, advirtiendo sobre inminentes acciones militares. El texto fue publicado en un contexto de crecientes tensiones en la región y de operaciones militares estadounidenses contra infraestructura iraní.

El comunicado iraní advierte a
El comunicado iraní advierte a empleados de empresas de Estados Unidos sobre inminentes acciones militares en el contexto de las tensiones regionales (REUTERS/ARCHIVO)

Los objetivos estadounidenses

El Ejército de Estados Unidos informó este lunes que sus operaciones se centran en la industria militar de Irán, con el objetivo de debilitar su capacidad productiva. Según declaraciones del comandante del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), almirante Brad Cooper, se han destruido más de cien medios navales en recientes ataques, que, según anticipó, continuarán en los próximos días.

“Una cosa es defenderse atacando lanzadores e interceptando misiles y drones, pero otra distinta es eliminar el aparato de fabricación más amplio que hay detrás de ellos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy”, señaló Cooper al detallar el avance de la ofensiva estadounidense en territorio iraní.

El almirante presentó ejemplos de ataques aéreos contra presuntos centros de producción de armamento en Irán y afirmó: “Estamos desmantelando la base industrial de defensa de Irán, lo que evitará amenazas al resto del mundo en el futuro”.

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Las ofensivas han incluido, de acuerdo con el responsable del CENTCOM, ataques dirigidos a depósitos militares, así como a fábricas de drones navales, torpedos ligeros y pesados en instalaciones ligadas al mando de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Este fin de semana, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que más de 65 embarcaciones de la marina iraní han sido destruidas y aproximadamente 6.000 objetivos en territorio iraní han sido atacados por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el inicio de la operación ‘Furia épica’. Subrayó que la misión continuará hasta que se cumplan todos los objetivos del presidente Donald Trump.

Leavitt sostuvo que la ofensiva ha reducido en 90% la capacidad de Irán para lanzar misiles y en 95% su capacidad con drones. Afirmó que la marina del régimen iraní ha sido aniquilada y que la amenaza de misiles balísticos está casi eliminada, resaltando que estos resultados se han alcanzado en apenas dos semanas.

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