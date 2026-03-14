Pakistán denunció un ataque con drones contra Islamabad en el marco de la escalada fronteriza con Afganistán

Al menos dos drones fueron derribados este viernes en Islamabad tras un ataque atribuido al TTP (Europa Press)

Al menos dos drones impactaron este viernes en Islamabad, capital de Pakistán, en un episodio que elevó la tensión fronteriza con Afganistán y que las autoridades pakistaníes atribuyeron de inmediato a militantes del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Según el Ministerio de Información de Pakistán, los aparatos fueron derribados por el sistema de defensa aérea nacional, sin que se registraran daños significativos en infraestructuras ni víctimas entre la población civil.

Las autoridades pakistaníes informaron que los drones fueron interceptados tras penetrar el espacio aéreo de Islamabad, atribuyendo la operación al grupo insurgente TTP, identificado localmente como Fitna al Juarij y señalado como respaldado por el régimen talibán afgano.

Pakistán responsabilizó al Tehrik-i-Taliban Pakistan del ataque con drones en Islamabad (Europa Press)

En paralelo al ataque en Islamabad, fuerzas de seguridad de Pakistán interceptaron y neutralizaron drones no identificados cerca de la ciudad guarnición de Rawalpindi, informó un funcionario de alto rango.

Horas antes, se reportó la intercepción de otros tres drones lanzados desde Afganistán hacia Kohat, en el noroeste del país. Los aparatos también fueron neutralizados mediante dispositivos electrónicos, sin provocar daños materiales ni personales.

Como medida preventiva, el espacio aéreo sobre la capital fue cerrado de forma temporal, restableciéndose más tarde la normalidad en las operaciones aeroportuarias.

El cierre temporal afectó las operaciones de vuelos comerciales en la capital (Reuters)

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán confirmó que las actividades en el Aeropuerto Internacional de Islamabad experimentaron “ajustes menores”, pero todos los vuelos retomaron su programación habitual tras el incidente.

El Aeropuerto Internacional de Islamabad ajustó operaciones por seguridad tras el incidente (AP)

Las versiones oficiales de Pakistán y Afganistán presentan discrepancias notables sobre los hechos recientes, reflejando un clima de desinformación y desconfianza entre ambos países.

Mientras Islamabad aseguraba que no hubo daños en instalaciones clave, el Ministerio de Defensa afgano afirmó a través de redes sociales haber atacado una “base militar estratégica” en la zona de Faizabad, en Islamabad, reportando supuestas bajas y daños materiales.

Las autoridades pakistaníes negaron estos datos y acusaron al régimen talibán de difundir “noticias falsas y propaganda”, recordando antecedentes de publicaciones desmentidas sobre la supuesta captura de pilotos pakistaníes y la destrucción de aviones militares.

El régimen talibán afgano niega las acusaciones de Islamabad sobre apoyo logístico y operativo al TTP (EFE)

La tensión se agravó por los continuos intercambios de fuego y bombardeos entre Pakistán y Afganistán. El mismo viernes, la policía de Kabul denunció la muerte de al menos cuatro personas, incluidas mujeres y niños, en un ataque aéreo atribuido a fuerzas pakistaníes en el este de la ciudad.

Otras quince personas resultaron heridas. Las autoridades afganas también responsabilizaron a Islamabad de bombardeos en Kandahar, en el sur, y en las provincias orientales de Paktia y Paktika.

Kandahar es una de las regiones afectadas por los recientes enfrentamientos fronterizos (Reuters)

Por su parte, el ministro de Información de Pakistán, Ataullah Tarar, afirmó que las fuerzas del país han eliminado a más de 650 combatientes talibanes afganos y destruido 70 infraestructuras militantes desde el inicio de la actual ola de enfrentamientos.

Los operativos incluyeron ataques nocturnos en varias ciudades afganas. Las autoridades afganas sostienen la postura contraria, acusando a Pakistán de atacar a la población civil y de causar daños en infraestructuras críticas.

(Con información de Europa Press)