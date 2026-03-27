Principales titulares de los periódicos para el viernes 27 de marzo

La abstención del Partido Popular fue determinante para la aprobación de la rebaja de las gasolinas, según destacó La Vanguardia en sus portadas de las primeras ediciones del viernes 27 de marzo. En este contexto parlamentario, el Gobierno logró sacar adelante una de las medidas económicas más discutidas de la jornada, mientras otras noticias relevantes ocuparon el foco de los principales diarios españoles, según reportaron medios como EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, EL PERIÓDICO y La Vanguardia.

El nombramiento de Cuerpo en un puesto clave del Ejecutivo fue una de las principales informaciones reseñadas. Según publicó EL PAÍS, el presidente Pedro Sánchez impulsó a Cuerpo como nuevo pilar del Gobierno, otorgándole un papel determinante en la estrategia del Ejecutivo. EL MUNDO, en la misma línea, afirmó que Sánchez apuesta por la tecnocracia de Cuerpo para explotar al máximo el potencial económico del país. La Vanguardia añadió que la designación de Cuerpo como vicepresidente pone de relieve la voluntad del Ejecutivo de situar la economía como prioridad central. ABC indicó, además, que la confianza del presidente en Cuerpo representa un reconocimiento a su ortodoxia, frente a otras figuras como Yolanda Díaz, quien, según el medio, queda apartada de las decisiones estratégicas.

Sobre los movimientos en otras carteras, EL PERIÓDICO informó que Arcadi España, de inclinaciones federalistas, ha quedado al frente del Ministerio de Hacienda. Esta decisión se suma a la reconfiguración del equipo económico del Gobierno tras la llegada de Cuerpo al círculo de máxima influencia. Los diarios coinciden en que estos cambios apuntan a una voluntad de reforzar la gestión administrativa y marcar distancias con posiciones ajenas a la ortodoxia económica, como reflejó ABC.

En el panorama internacional, los periódicos dieron cuenta del rechazo de la justicia estadounidense a cerrar el caso contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, información recogida por EL PAÍS y otros medios de referencia en España. El proceso judicial en Estados Unidos sigue adelante, tras la decisión de las autoridades federales de mantener abiertas las investigaciones y procedimientos legales contra Maduro. Al mismo tiempo, en el contexto geopolítico, EL MUNDO informó que Irán ha lanzado una advertencia directa a Estados Unidos y ha afirmado que podría transformar la isla de Jark en un escenario de violencia extrema si se mantiene la tensión en la región.

El ámbito social también tuvo un lugar destacado en las portadas. ABC y EL PERIÓDICO pusieron el foco en la muerte de Noelia, una joven de 25 años cuyas circunstancias de vida y el hecho de recurrir a la eutanasia han generado un debate público sobre las políticas sociales y sanitarias sobre final de la vida. Mientras ABC describió a Noelia como víctima de su destino vital y de la eutanasia, EL PERIÓDICO subrayó los años de sufrimiento y desdicha que atravesó la joven, situando su caso en el centro de la discusión pública.

Los diarios analizaron además la consolidación de Sánchez en torno a figuras de perfil técnico y de corte administrativo para dirigir las áreas estratégicas del Gobierno. El peso otorgado a Cuerpo y la llegada de Arcadi España a Hacienda, detalló EL PERIÓDICO, revelan que la economía y la eficiencia administrativa se perfilan como ejes de la nueva etapa del Ejecutivo. A la vez, los reportes coinciden en que la abstención del principal partido de la oposición, el Partido Popular, fue clave para que medidas como la rebaja de la gasolina lograsen superar el trámite parlamentario, según indicó La Vanguardia.

El seguimiento de la crisis entre Irán y Estados Unidos toma fuerza en medio de alertas y amenazas. EL MUNDO recogió la declaración iraní sobre la isla de Jark, que representa un enclave estratégico en la región, incrementando el grado de preocupación internacional ante un posible repunte de la tensión armada.

Así, las portadas del viernes 27 de marzo reflejaron un panorama marcado por los reajustes internos en el Gobierno español, los detalles del caso Maduro en Estados Unidos, desafíos en materia de política internacional y debates abiertos en la sociedad española sobre temas tan sensibles como la eutanasia, tal como consignaron los principales medios.