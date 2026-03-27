Sumar reconoce sus diferencias con Cuerpo por las medidas que "afectan a la mayoría social"

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, mencionó que la distribución de cargos entre mujeres en el Ejecutivo ha cambiado con el nuevo nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, lo que generó diferentes percepciones entre los miembros de la coalición. Desde su perspectiva, el peso de las mujeres en el Gobierno ha variado, algo que no todas apoyan, pero la formación mantiene una actitud positiva hacia el nuevo vicepresidente. Según informó RTVE en su programa ‘La noche en 24 horas’, Martínez Barbero trasladó que en Sumar existe orgullo por el ascenso de Cuerpo, aunque algunos hubieran preferido que la representatividad femenina se mantuviera sin alteraciones.

La portavoz de Sumar felicitó públicamente a Carlos Cuerpo por su designación como vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, resaltando la buena relación parlamentaria existente entre ambos. Tal como publicó RTVE, Martínez Barbero subrayó la cordialidad que ha caracterizado los vínculos con Cuerpo durante el trabajo conjunto en el Congreso, aunque reconoció que persisten diferencias sobre políticas económicas que afectan a los sectores populares y, en particular, a la clase trabajadora.

En la entrevista recogida por RTVE, Verónica Martínez Barbero explicó que, aunque la relación con el nuevo vicepresidente primero siempre ha sido cordial y normal, existen discrepancias importantes en torno a medidas económicas. Detalló que las diferencias con Cuerpo se remontan a debates previos sobre asuntos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con la anterior responsable de Economía, Nadia Calviño, y continuaron en discusiones acerca de la reforma laboral, la Ley Riders y las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional.

La dirigente de Sumar defendió la importancia de estas medidas, cuestionadas desde Economía, y afirmó que su impacto positivo va más allá de la situación de la clase trabajadora, ya que contribuyen a la salud de la economía general. Según la portavoz, resulta fundamental que los miembros del Ejecutivo reconozcan la utilidad colectiva de estos avances y respalden su desarrollo. En palabras recogidas por RTVE, Martínez Barbero señaló: “Yo creo que deberían aprender de la experiencia y entender que estas medidas son buenas para todas y que tienen que salir adelante”.

Referida al registro horario, la portavoz de Sumar criticó la realidad laboral en la que se registran 2,5 millones de horas extraordinarias no abonadas ni cotizadas cada semana, una situación que, en su opinión, el actual Ministro de Economía podría estar dispuesto a mantener. RTVE señaló que, pese a este tipo de desacuerdos, Martínez Barbero descartó la existencia de enfrentamiento abierto con el despacho que lidera Carlos Cuerpo. Defendió, en cambio, la vía del diálogo y la búsqueda de consensos en el seno del Ejecutivo de coalición.

Además, Martínez Barbero fue consultada sobre la reciente incorporación de Arcadi España al frente del Ministerio de Hacienda y la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado sean aprobados. Sumar, sostuvo la portavoz, opera actualmente con unas cuentas estatales consideradas las “más expansivas de la historia de España”, según lo publicado por RTVE. Pese a la prórroga presupuestaria vigente, aseveró que estas condiciones han permitido cumplir con los compromisos del Gobierno. No obstante, defendió la obligación constitucional y democrática de presentar los presupuestos ante las Cortes Generales, y expresó su esperanza de que el nuevo Ministro de Hacienda logre sacar adelante el proyecto y se someta a votación.

Respecto a la legislación en materia de vivienda, Martínez Barbero manifestó su confianza en superar los obstáculos por la vía de la negociación. Subrayó que el decreto de vivienda podrá salir adelante, aunque lamentó el rechazo de formaciones como Partido Popular, Junts y Vox, quienes, según dijo la portavoz, se oponen a la regulación. RTVE reportó que la portavoz lanzó una crítica a estos partidos políticos por su postura hacia el decreto: “Este mes se les va a hacer muy largo. Consiste en explicarle a tres millones de personas que quieren echarlas de sus casas para construir pisos turísticos”.

La información publicada por RTVE refleja que Sumar continúa su defensa de las políticas que, a juicio de sus dirigentes, favorecen a la mayoría social y consolidan derechos económicos y sociales fundamentales. Las declaraciones de Martínez Barbero en el programa ‘La noche en 24 horas’ no sólo evidenciaron la intención de la formación de sostener el diálogo con sus socios de coalición, sino también el compromiso de seguir impulsando propuestas orientadas a mejorar la situación de trabajadores y sectores desfavorecidos, aún ante desacuerdos internos o retos parlamentarios.