La guerra en Medio Oriente redujo el tránsito por el Estrecho de Ormuz a 77 barcos en marzo

Petroleros atraviesan el estrecho de Ormuz (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sólo 77 barcos atravesaron el Estrecho de Ormuz en marzo, una cifra muy inferior a los 1.229 tránsitos registrados en el mismo período del año anterior, según datos de Lloyd’s List Intelligence.

La guerra en Medio Oriente provoca una fuerte caída en el paso de embarcaciones por una de las vías marítimas más relevantes para el transporte de energía a nivel mundial.

De acuerdo con Lloyd’s List Intelligence, la mayoría de los buques que lograron cruzar pertenecen a la denominada flota fantasma, integrada por barcos antiguos, con condiciones deficientes, sin seguro adecuado y propietarios poco identificables, generalmente asociados a Rusia e Irán.

La consultora marítima precisó que los buques vinculados al régimen iraní representan el 26% del tráfico en la zona, seguidos por embarcaciones de Grecia con el 13% y de China con el 12%.

“Más de la mitad de los buques cisterna y gaseros que transitan por la zona son flotas paralelas”, afirmó Bridget Diakun, analista senior de Lloyd’s List Intelligence. “Estos barcos están muy acostumbrados a las interrupciones”, añadió Diakun, y sostuvo que por ese motivo “es más probable que intenten la travesía”.

El petrolero Luojiashan anclado en Mascate, mientras Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país persa mantiene prácticamente cerrado el estrecho, que limita con Irán y por donde circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Desde comienzos de mes, 20 buques comerciales —nueve de ellos petroleros— fueron atacados o sufrieron incidentes, de acuerdo con la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La Organización Marítima Internacional confirmó 16 incidentes en la región, de los cuales ocho involucran a petroleros.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, manifestó el jueves: “Sin duda alguna, hay que recurrir al bloqueo del estrecho de Ormuz”. Esta decisión pretende afectar la economía global y ejercer presión sobre Estados Unidos. Según Diakun, “la principal conclusión es que... Irán sigue exportando”.

Por otra parte, la agencia de noticias AFP contabilizó cerca de 40 embarcaciones que cruzaron el Estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto, tomando en cuenta solo aquellos buques que mantuvieron encendidos sus transpondedores AIS, el sistema de identificación automática.

El jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, exigió el viernes que se autorice el tránsito seguro de ayuda humanitaria a través del estrecho, afectado por las interrupciones en el tráfico marítimo durante el conflicto.

Petroleros navegan en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS)

“Se debe permitir el paso seguro de la ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz”, afirmó Fletcher en un comunicado, y advirtió que “millones de personas corren peligro” si continúan las restricciones.

Un buque de propiedad turca logró atravesar la zona con autorización de las autoridades iraníes, informó el viernes el ministro de Transportes de Turquía, Abdulkadir Uraloglu. “Tenemos 15 buques de propiedad turca en el estrecho de Ormuz y pudimos permitir el paso de uno de ellos tras obtener el permiso de las autoridades iraníes”, declaró Uraloglu a periodistas el jueves por la noche, según declaraciones difundidas el viernes.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta marítima central para el comercio global y permanece cerrado por decisión de Irán tras el ataque de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

A su vez, la angustia de los marineros que esperan pasar por la zona en conflixto se apoderó de las redes sociales. “Todos los días en el barco veo lanzamientos de misiles y oigo explosiones, lo que me hace sentir en peligro”.

Marinero atrapado en el Ormuz: "Todos los días veo misiles"

Así describió Wang Shang, marinero chino de 32 años, la situación en la que permanece varado en el Golfo Pérsico. Su embarcación se encuentra imposibilitada de cruzar el estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace casi dos semanas después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Wang Shang relató sus experiencias a través de vídeos publicados en Douyin, la versión china de TikTok. “Estoy preocupado porque ayer la sala de máquinas de un buque fue alcanzada por un dron iraní a solo dos millas náuticas de mi embarcación, aproximadamente a 3.600 metros, lo cual es muy cerca”, expresó Wang.

(Con información de AFP)