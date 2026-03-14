Mundo

Irán lanzó ataques con drones contra sucursales del Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

La Guardia Revolucionaria advirtió a la población de Oriente Medio para que no se acerque a menos de un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes

Guardar

Irán atacó la torre del Citibank en Dubái

La tensión en el Golfo Pérsico escaló tras la confirmación de ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán contra sucursales de Citibank en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Manama (Bahréin).

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que esta acción es una respuesta de Teherán a los ataques previos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra entidades financieras iraníes.

El militar advirtió que, de repetirse estos hechos, todas las filiales de bancos estadounidenses en la región pasarán a ser consideradas objetivos legítimos.

El Citi Bank de Dubái
El Citi Bank de Dubái fue atacado por Irán (Reuters)

Las fuerzas armadas emitieron una advertencia a la población de Oriente Medio para que no se acerque a menos de un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes.

Con respecto a las fas fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, bajo el mando del general Alireza Tangsiri, detallaron que los ataques se realizaron en varias oleadas y se dirigieron contra “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses localizadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar.

Las operaciones incluyeron el uso de drones y misiles, de acuerdo con fuentes militares iraníes.

En paralelo, una serie de ataques con drones y misiles lanzados desde territorio iraní provocó un incendio en un centro petrolero estratégico en Emiratos Árabes Unidos.

El siniestro coincidió con las advertencias de Teherán sobre posibles represalias contra intereses estadounidenses y emiratíes. Imágenes difundidas por la televisión local mostraron columnas de humo denso en las instalaciones, mientras las autoridades atribuyeron el incendio a la caída de escombros tras la interceptación de un dron en la zona industrial petrolera.

En esta jornada tambien fue
En esta jornada tambien fue atacada una petrolera de Dubai (Reuters)

El ataque contra la terminal de Fujaira obligó a suspender las operaciones de carga y exportación de crudo desde uno de los centros logísticos más relevantes a nivel global, responsable de alrededor del 1% de la demanda mundial de petróleo. Esta interrupción representa la mayor afectación al suministro petrolero internacional en los últimos años.

Este era una de las
Este era una de las terminales de petroleo mas importantes del país (Reuters)

Una quinta parte del comercio global de crudo resultó impactada, con consecuencias inmediatas para los precios internacionales y graves afectaciones económicas en los países del Golfo.

En este contexto de la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “Irán se encuentra totalmente derrotado y quiere un acuerdo”.

Donald Trump se siente ganador
Donald Trump se siente ganador de la guerra (Reuters)

Las declaraciones se produjeron en el aniversario de la ofensiva aliada contra objetivos iraníes y en paralelo a nuevas advertencias de Teherán sobre eventuales represalias.

Sin embargo, el ataque contra sucursales de Citibank en Dubái no fue el único incidente reciente en la ciudad.

La madrugada del jueves, un dron lanzado desde Irán impactó un edificio en la capital de Emiratos Árabes Unidos y causó la evacuación del bloque por parte de los equipos de emergencia, según confirmó la oficina de prensa del Gobierno local.

Un drone lanzado por Irán
Un drone lanzado por Irán impactó contra un edificio en Dubái

Aunque inicialmente no se precisó el origen del ataque, el Ministerio de Defensa del país informó más tarde la interceptación de misiles y drones iraníes en su espacio aéreo.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

IránDubáiGuerra en Medio OrienteCitibankEmiratos Árabes UnidosBahréinÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El cancillerí iraní se refirió al ayatollah Mojtaba Khamenei: “No hay ningún problema con el nuevo líder supremo, cumplirá con sus deberes”

Abbas Araghchi sostuvo que el guía espiritual del régimen se encuentra en plenas condiciones para ejercer el poder pese a que no aparece públicamente desde el 28 de febrero y mientras crecen las versiones sobre su estado de salud

El cancillerí iraní se refirió

EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar Irak tras los ataques contra su embajada en Bagdad

Las autoridades detallaron que la única vía disponible son los pasos terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, ya que el espacio aéreo permanece cerrado y los vuelos comerciales han sido suspendidos

EEUU instó a sus ciudadanos

Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

El episodio ocurrió en medio de advertencias de Teherán sobre posibles nuevos ataques a infraestructuras ligadas a Estados Unidos

Un centro petrolero de Emiratos

Israel abatió a dos altos mandos de la inteligencia iraní en Teherán

Las fuerzas armadas identificaron a los funcionarios como Abdollah Jalali-Nasab y Amir Shariat, y afirmaron que la operación se llevó a cabo con la orientación precisa de los servicios de inteligencia militar israelíes

Israel abatió a dos altos

El secreto mejor guardado del sur de África: cascadas, baobabs y costumbres milenarias

Las Cataratas Epupa conquistan con su mezcla de paisajes exuberantes, biodiversidad y el legado cultural de la comunidad himba que aún resiste el paso del tiempo

El secreto mejor guardado del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2026: ONPE advierte que

Elecciones 2026: ONPE advierte que quienes no paguen la multa electoral enfrentarán restricciones para realizar trámites

Causa $LIBRA: la justicia avanza con la investigación y analiza comunicaciones de Mauricio Novelli

Hinchas del Once Caldas celebraron un gol que pudieron ver desde la cabina del cable aéreo de Manizales al pasar por el estadio: el video se viralizó

Muere en accidente automovilístico Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 14 de marzo de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Hugo González firma buenos minutos

Hugo González firma buenos minutos en la ajustada derrota de los Celtics ante los Thunders

La NASA prevé lanzar el 1 de abril la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años

Anthropic incorpora a Claude la función de crear gráficos y diagramas interactivos

La huelga de pilotos en Lufthansa continúa este viernes tras cientos de cancelaciones en el primer día

Detenidos en Manises seis miembros de una banda organizada dedicada al robo de cableado municipal

ENTRETENIMIENTO

Murió Phil Campbell, guitarrista de

Murió Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, tras una larga estadía en cuidados intensivos

Sarah Michelle Gellar habla sobre el futuro del remake de ‘Buffy la cazavampiros’: “Quería que lo escucharan de mí”

La guitarra de David Gilmour de Pink Floyd alcanza un precio récord en una subasta en Nueva York

Dave Mustaine prepara un salto del rock a la actuación y la mentoría artística

Sadie Sink y Noah Jupe encabezan el nuevo Romeo y Julieta en Londres