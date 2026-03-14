Irán lanzó ataques con drones contra sucursales del Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin

Irán atacó la torre del Citibank en Dubái

La tensión en el Golfo Pérsico escaló tras la confirmación de ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán contra sucursales de Citibank en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Manama (Bahréin).

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que esta acción es una respuesta de Teherán a los ataques previos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra entidades financieras iraníes.

El militar advirtió que, de repetirse estos hechos, todas las filiales de bancos estadounidenses en la región pasarán a ser consideradas objetivos legítimos.

El Citi Bank de Dubái fue atacado por Irán (Reuters)

Las fuerzas armadas emitieron una advertencia a la población de Oriente Medio para que no se acerque a menos de un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes.

Con respecto a las fas fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, bajo el mando del general Alireza Tangsiri, detallaron que los ataques se realizaron en varias oleadas y se dirigieron contra “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses localizadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar.

Las operaciones incluyeron el uso de drones y misiles, de acuerdo con fuentes militares iraníes.

En paralelo, una serie de ataques con drones y misiles lanzados desde territorio iraní provocó un incendio en un centro petrolero estratégico en Emiratos Árabes Unidos.

El siniestro coincidió con las advertencias de Teherán sobre posibles represalias contra intereses estadounidenses y emiratíes. Imágenes difundidas por la televisión local mostraron columnas de humo denso en las instalaciones, mientras las autoridades atribuyeron el incendio a la caída de escombros tras la interceptación de un dron en la zona industrial petrolera.

En esta jornada tambien fue atacada una petrolera de Dubai (Reuters)

El ataque contra la terminal de Fujaira obligó a suspender las operaciones de carga y exportación de crudo desde uno de los centros logísticos más relevantes a nivel global, responsable de alrededor del 1% de la demanda mundial de petróleo. Esta interrupción representa la mayor afectación al suministro petrolero internacional en los últimos años.

Este era una de las terminales de petroleo mas importantes del país (Reuters)

Una quinta parte del comercio global de crudo resultó impactada, con consecuencias inmediatas para los precios internacionales y graves afectaciones económicas en los países del Golfo.

En este contexto de la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “Irán se encuentra totalmente derrotado y quiere un acuerdo”.

Donald Trump se siente ganador de la guerra (Reuters)

Las declaraciones se produjeron en el aniversario de la ofensiva aliada contra objetivos iraníes y en paralelo a nuevas advertencias de Teherán sobre eventuales represalias.

Sin embargo, el ataque contra sucursales de Citibank en Dubái no fue el único incidente reciente en la ciudad.

La madrugada del jueves, un dron lanzado desde Irán impactó un edificio en la capital de Emiratos Árabes Unidos y causó la evacuación del bloque por parte de los equipos de emergencia, según confirmó la oficina de prensa del Gobierno local.

Un drone lanzado por Irán impactó contra un edificio en Dubái

Aunque inicialmente no se precisó el origen del ataque, el Ministerio de Defensa del país informó más tarde la interceptación de misiles y drones iraníes en su espacio aéreo.

(Con información de Reuters)