Macron visitará Japón y Corea del Sur en una gira oficial destinada a reforzar los vínculos bilaterales

El viaje contempla actos oficiales y encuentros con jefes de Estado, en una dinámica orientada al fortalecimiento de la cooperación política y económica en la región

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante la sesión plenaria inaugural de la Cumbre de Energía Nuclear del OIEA en París, Francia, el 10 de marzo de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor/Pool)

El presidente francés, Emmanuel Macron, realizará una visita oficial a Japón del 31 de marzo al 2 de abril y posteriormente viajará a Corea del Sur, según anunciaron este viernes las autoridades de Tokio y Seúl.

El portavoz del gobierno nipón, Minoru Kihara, detalló que Macron y la primera dama serán recibidos como invitados oficiales en visita de trabajo. “Japón y Francia son socios especiales que comparten valores y principios fundamentales, y esperamos que la visita del presidente Macron a Japón en esta ocasión profundice aún más los lazos de amistad y cooperación entre nuestros dos países”, declaró Kihara.

Durante su estadía en Japón, el mandatario se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi y mantendrá un encuentro con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako japoneses. Ambos líderes ya mantuvieron conversaciones bilaterales en una reunión del G20 en Sudáfrica el año pasado.

La visita se produce en un contexto de tensión entre el régimen chino y Japón, tras la sugerencia de Takaichi sobre una posible intervención japonesa en caso de que Beijing intente invadir Taiwán.

En Corea del Sur, la visita de Estado será del 2 al 3 de abril por invitación del presidente Lee Jae-myung. Según la oficina presidencial surcoreana, Macron será el primer líder europeo en realizar una visita de Estado a Corea del Sur desde el inicio de la actual administración, la primera visita de Macron al país desde que asumió su cargo en 2017 y la primera vez que un presidente francés visita Corea del Sur en 11 años.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung,
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, recibirán en sus respectivos países a Emmanuel Macron (REUTERS)

El presidente surcoreano y su homólogo francés celebrarán el 3 de abril una ceremonia oficial de bienvenida, una cumbre bilateral, la firma de tratados y memorandos de entendimiento, así como un almuerzo de Estado. Ambos mandatarios planean “discutir ampliamente medidas para fortalecer la cooperación en diversos ámbitos” con el objetivo de “elevar las relaciones bilaterales a un nivel estratégico” en medio de la guerra en Medio Oriente.

“Esperamos que esta visita de Macron se convierta en un hito importante para desarrollar aún más las relaciones bilaterales, construidas sobre la confianza acumulada durante los últimos 140 años, hacia una relación más estratégica y orientada al futuro”, manifestó la portavoz de la oficina presidencial surcoreana, Kang Yu-jung.

La vocera espera que la llegada de Macron a Seúl “sirva como una oportunidad para fortalecer los esfuerzos conjuntos de ambos países, destinados a contribuir al crecimiento y la prosperidad sostenibles e inclusivos de la comunidad internacional”.

Las autoridades surcoreanas adelantaron que la agenda incluirá un análisis detallado de la situación regional y de cuestiones globales, en un contexto marcado por las tensiones entre Seúl y Corea del Norte y el conflicto actual en Oriente Medio.

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, preside una videoconferencia de los líderes del G7 para analizar las repercusiones de la guerra en Irán en la economía mundial (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En la antesala a su gira, Macron recibirá este viernes en París a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para analizar la evolución del escenario bélico, los compromisos de los aliados de Kiev y las estrategias para aumentar la presión sobre Rusia.

El Elíseo indicó en un comunicado que ambos mandatarios discutirán el apoyo francés y de los socios europeos para ayudar a Kiev “a defenderse y sobre los medios para reforzar la presión sobre Rusia, en particular con la lucha contra su flota fantasma”, en referencia a los barcos utilizados por Moscú para exportar petróleo eludiendo las sanciones internacionales.

Macron y Zelensky también abordarán “las condiciones de una paz justa y duradera” y revisarán los compromisos de la Coalición de Voluntarios, un grupo de una treintena de países —en su mayoría europeos— que prepara garantías de seguridad para el momento en que se alcance un alto el fuego o un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

(Con información de AFP y EFE)

