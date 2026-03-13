El presidente de Ucrania critica la exención de sanciones al petróleo ruso por Estados Unidos

El conflicto entre Estados Unidos e Irán aumenta la presión sobre las defensas aéreas en Ucrania, agravando la escasez de sistemas de defensa frente a los ataques rusos. (REUTERS/Leonhard Foeger)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, cuestionó la reciente decisión de Estados Unidos de otorgar una exención de 30 días a las sanciones sobre el petróleo ruso, en medio de la guerra con Irán. Durante una conferencia de prensa junto al presidente francés Emmanuel Macron en París, Zelensky declaró que “no es la decisión correcta” y advirtió que esta medida “podría proporcionarle a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra”. Según el mandatario, este alivio financiero no contribuirá a poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que ya supera los cuatro años.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves la exención temporal con el objetivo de liberar cargamentos rusos varados en el mar y aliviar la escasez de suministro de crudo provocada por el conflicto con Irán. Analistas citados en los cables informaron que el aumento de los precios del petróleo, atribuido a los bloqueos de producción en el golfo Pérsico, está beneficiando a la economía rusa, que depende de estos ingresos para financiar su ofensiva militar. Las sanciones impuestas hasta la fecha habían representado un obstáculo creciente para Moscú.

Zelensky remarcó que levantar las sanciones podría fortalecer la posición de Rusia, ya que “gasta el dinero de las ventas de energía en armas, y todo esto luego se usa contra nosotros”. En sus palabras, permitir el flujo de fondos provenientes del petróleo ruso solo contribuiría a incrementar los recursos destinados a la guerra y, en consecuencia, al uso de drones y otros sistemas bélicos contra Ucrania.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos justifica la flexibilización temporal de sanciones al petróleo ruso por el conflicto con Irán y la escasez global de crudo. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool)

La medida estadounidense ha generado reacciones entre los aliados europeos. El canciller alemán Friedrich Merz calificó la exención como “incorrecta” y explicó que seis miembros del Grupo de los Siete (G7) expresaron ante el presidente estadounidense Donald Trump su desacuerdo sobre el levantamiento de sanciones al petróleo ruso y los suministros de gas natural licuado. Merz señaló que “actualmente hay un problema de precios, pero no un problema de suministro”, y manifestó su interés en conocer los motivos adicionales detrás de la decisión de Washington.

Macron sostuvo que las sanciones europeas siguen vigentes pese a la flexibilización temporal estadounidense, calificando las exenciones como “limitadas” y “adoptadas de manera excepcional”. Aclaró que no implican una reversión general ni permanente de las restricciones a Rusia.

El conflicto con Irán ha incrementado la presión sobre las reservas de defensa aérea en la región, lo que afecta a Ucrania. Zelensky advirtió que los estados árabes del golfo Pérsico han utilizado en pocos días más misiles PAC-3 para repeler ataques iraníes que los que Kiev ha recibido de Washington en cuatro años. Esta situación agudiza la escasez de sistemas de defensa aérea en Ucrania, mientras la Unión Europea aún no acuerda un préstamo de 90 mil millones de euros para la compra de armamento, que se espera esté disponible a mediados de abril.

Analistas aseguran que el alza en los precios del petróleo está beneficiando las finanzas rusas y contribuyendo al financiamiento de su ofensiva militar contra Ucrania. (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

En un intento de fortalecer sus capacidades, Ucrania —convertida en uno de los principales productores mundiales de drones interceptores— ofreció su experiencia a Estados Unidos y a socios del golfo Pérsico para la guerra en Oriente Medio, con la expectativa de recibir armamento avanzado a cambio. Sin embargo, Trump rechazó la oferta ucraniana, afirmando que “no necesitamos su ayuda en defensa contra drones” durante una entrevista radial. Zelensky sostuvo que Kiev ha recibido solicitudes de colaboración de seis países y ya ha enviado equipos de expertos a tres de ellos, aunque no los identificó. El presidente ucraniano subrayó que la entrega de interceptores no basta y que es fundamental el trabajo sistemático con radares y sistemas integrales de defensa aérea, una experiencia que Ucrania está dispuesta a compartir con sus aliados.

Mientras tanto, las negociaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev para detener el conflicto siguen detenidas debido a la guerra con Irán, aunque, según Zelensky, podrían reanudarse la próxima semana. El mandatario francés reiteró que no existe justificación para reducir la presión sobre Rusia y que, pese a la coyuntura en Oriente Medio, el respaldo a Ucrania no disminuirá.

(Con información de AP y Reuters)