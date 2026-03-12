Mundo

Volodymyr Zelensky realiza una visita oficial a Bucarest y París en busca de respaldo europeo

La gira contempla reuniones de alto nivel y la revisión de estrategias conjuntas para presionar a Moscú, en un contexto de tensión por el avance de la guerra y discusiones sobre posibles diálogos trilaterales

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. (Crédito de la imagen: Oficina del Presidente de Ucrania/APA Images vía ZUMA Press Wire)

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegó el jueves a Rumania, donde visitará un centro de entrenamiento de aviones de combate F-16 y se reunirá con el líder rumano, antes de visitar Francia a finales de esta semana.

Las visitas se producen en un momento de incertidumbre sobre las conversaciones de paz planeadas entre Kiev y Moscú, que han sido encabezadas por Estados Unidos y descarriladas por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

“El presidente ha llegado a Bucarest”.

“En Rumania, se reunirá con el presidente Nicusor Dan y el primer ministro Ilie Bolojan, y visitará el centro de entrenamiento de pilotos del F-16”, declaró a la prensa, incluida AFP, el portavoz de Zelensky, Sergiy Nykyforov.

El presidente de Rumania, Nicusor
El presidente de Rumania, Nicusor Dan, llega a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. REUTERS/Yves Herman

Rumania, miembro de la OTAN y un importante aliado de Kiev, ha sufrido reiteradas violaciones de su espacio aéreo, incluidos fragmentos de drones que cayeron en su suelo, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Además mantendrá conversaciones sobre formas de aumentar la presión sobre Rusia el viernes en París con el presidente Emmanuel Macron, dijo el jueves la presidencia francesa.

Se espera que Zelensky también esté en España en los próximos días, ya que se espera que haya nuevas conversaciones entre Ucrania y Rusia para la próxima semana, mientras busca reforzar el apoyo en Europa.

La presidencia francesa dijo que las conversaciones se centrarían en aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia apuntando a su “flota en la sombra” de petroleros utilizados para transportar petróleo y otros productos en violación de las sanciones impuestas desde la invasión de Ucrania en 2022 .

El presidente de Ucrania, Volodymyr
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (der.), posan durante una reunión bilateral al margen de una reunión del Consejo Europeo que reúne a los 27 líderes de la UE para debatir sobre Ucrania, la defensa europea, los recientes acontecimientos en Oriente Medio, la competitividad, la vivienda y la migración, en Bruselas, Bélgica, el 23 de octubre de 2025. Nicolas Tucat/Pool vía REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana el levantamiento de algunas sanciones petroleras como parte de los esfuerzos por contener los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, no especificó si esto incluía a Rusia, aunque habló con el presidente ruso, Vladímir Putin, el lunes.

Zelensky y Macron también discutirían esfuerzos diplomáticos para detener la guerra, agregó la oficina de Macron.

Estados Unidos ha propuesto nuevas conversaciones trilaterales entre EE. UU., Rusia y Ucrania para la próxima semana. Según Zelensky, las conversaciones podrían celebrarse en Suiza o Turquía.

Por otra parte también abordarán, según la presidencia francesa, “las condiciones de una paz justa y duradera”, y en ese punto examinarán los compromisos de la Coalición de Voluntarios.

Rescatistas observan edificios residenciales dañados
Rescatistas observan edificios residenciales dañados en el lugar de un ataque aéreo ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporizhia, Ucrania, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

El pasado 24 de febrero se produjo el último encuentro virtual de la Coalición de Voluntarios, que reúne a una treintena de países, en su inmensa mayoría europeos, que preparan garantías de seguridad para cuando se alcance un alto el fuego o un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

El Elíseo subrayó en su comunicado que en este cuarto año de guerra en el que se ha entrado, Rusia está “en situación de fracaso militar, estratégico y económico” y “se obstina a rechazar metódicamente todas las propuestas de alto el fuego” mientras que “Ucrania continúa resistiendo militarmente”.

Entre otras cosas, la escalada de los precios del petróleo y del gas permiten esperar a Rusia un aumento de sus ingresos por las exportaciones, tan importantes para mantener el esfuerzo de guerra, aunque estén obstaculizadas por las sanciones.

(con información de AFP y EFE)

