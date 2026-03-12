La Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%

La UE advirtió que la inflación podría superar el 3% si la guerra en Medio Oriente mantiene altos los precios del petróleo y el gas (REUTERS)

La Unión Europea advirtió que su tasa de inflación podría superar el 3% este año si la guerra en Medio Oriente mantiene el precio del petróleo Brent cerca de 100 dólares por barril y los precios del gas permanecen elevados durante un período prolongado. El escenario también implicaría un menor crecimiento económico en 2026, según explicó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, durante una reunión con los ministros de Finanzas del bloque.

De acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones consultadas por Bloomberg, bajo ese escenario el crecimiento económico de la Unión Europea en 2026 sería hasta 0,4 puntos porcentuales inferior al ritmo de 1,4% que el bloque había previsto a finales del año pasado.

El escenario que analizó la Comisión Europea también contempla que los precios del gas en Europa se sitúen en torno a 75 euros por megavatio hora durante el resto del año. Con esas condiciones, la inflación sería entre 0,7 y 1 punto porcentual superior al 2,1% que se había proyectado previamente para 2026.

Un aumento significativo de la inflación podría llevar al Banco Central Europeo (BCE) a elevar las tasas de interés. Los operadores del mercado incrementaron sus apuestas sobre una posible subida de tasas durante este año. La próxima decisión de política monetaria del BCE está prevista para el 19 de marzo, aunque no se espera un aumento de tasas en esa reunión.

Según las personas informadas sobre las conversaciones, Dombrovskis también advirtió que el conflicto podría provocar efectos negativos adicionales en la economía europea debido a su impacto sobre los mercados financieros, el comercio y las cadenas de suministro.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis (REUTERS)

Perspectivas económicas bajo presión

Durante la reunión con los ministros de Finanzas, el comisario europeo explicó que los indicadores económicos recientes mostraban señales de mejora antes de la escalada del conflicto.

De acuerdo con las personas familiarizadas con el encuentro consultadas por Bloomberg, Dombrovskis indicó que las perspectivas económicas del bloque resultaban ligeramente mejores en comparación con el otoño, con un crecimiento esperado de alrededor de 1,5% este año y 1,6% el próximo. Sin embargo, ese panorama se vio afectado por la expansión del conflicto regional vinculado a la guerra en Irán.

Misiles y drones impactaron instalaciones energéticas en países como Arabia Saudita y Qatar, lo que afectó la producción de petróleo y gas natural licuado (GNL). Además, el tránsito de petroleros y otras mercancías a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, se redujo casi por completo.

En declaraciones a periodistas el lunes, Dombrovskis afirmó que “el impacto en la economía europea dependerá de la duración, alcance e intensidad del conflicto”. El comisario europeo también advirtió sobre los riesgos que implican los ataques contra infraestructuras energéticas y rutas comerciales.

“Una persistente ofensiva contra el transporte marítimo y la infraestructura energética expone a la economía mundial a un shock estanflacionario a más largo plazo”, dijo.

El tránsito de petroleros y otras mercancías a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, se redujo casi por completo (REUTERS)

Impacto en los mercados energéticos

Los precios de la energía registraron fuertes movimientos desde el inicio de la guerra. El gas europeo subió con fuerza y el miércoles cotizó cerca de 50 euros por megavatio hora, después de haber alcanzado 70 euros a comienzos de la semana. El petróleo Brent se situó por encima de 90 dólares por barril.

En respuesta a las tensiones en el mercado energético, la Agencia Internacional de Energía acordó el miércoles liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo, en lo que constituye la mayor liberación de este tipo realizada por el organismo.

Las autoridades del Banco Central Europeo siguen de cerca el impacto del conflicto sobre la inflación. La responsable de política monetaria del BCE Isabel Schnabel afirmó el miércoles que, aunque se espera que la inflación de la zona euro se sitúe en el objetivo del 2% en el mediano plazo, la nueva proyección que el banco central publicará en marzo reflejará parte del impacto de la guerra.

Schnabel señaló que la proyección “al menos reflejará parcialmente” el efecto del conflicto.

(Con información de Bloomberg)