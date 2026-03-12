El incendio del autobús en Suiza habría sido provocado por una persona “marginada y perturbada”

El incendio en un autobús en Suiza que dejó seis muertos fue provocado, según las primeras investigaciones, por un hombre que se prendió fuego a sí mismo. El incidente ocurrió la tarde del martes en la calle principal de Kerzers, localidad situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna.

En rueda de prensa, el fiscal Raphael Bourquin explicó que “la declaración de un testigo indica que un hombre de origen suizo subió al autobús llevando bolsas” y “en un momento dado, se roció con una sustancia inflamable y se prendió fuego”.

Bourquin descartó cualquier indicio de acto terrorista y señaló que, aparentemente, el responsable figura entre los fallecidos.

La familia del hombre, de unos sesenta años y residente en Berna, había denunciado su desaparición. Las pruebas recopiladas hasta el momento lo describen como una persona marginada y perturbada, añadió el fiscal.

Un hombre se prendió fuego en un autobús en Suiza (Captura de video)

Los videos difundidos en redes sociales mostraron las llamas saliendo de las ventanas del autobús y humo negro elevándose hacia el cielo. Posteriormente, se vio al colectivo completamente calcinado y bomberos trabajando en el lugar.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el autobús completamente envuelto en llamas, según informó la policía en un comunicado. Los bomberos realizaron operaciones de rescate y extinción del fuego, y se estableció un perímetro de seguridad en la zona.

Varias ambulancias y un helicóptero llegaron al sitio del incidente. Tres heridos fueron trasladados a un hospital, mientras que otras dos personas fueron examinadas en el lugar, aunque no requirieron atención hospitalaria.

El sargento Frédéric , de la policía cantonal de Friburgo, informó a la agencia AFP que el incendio dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves. Las autoridades consideran el incendio como un hecho originado intencionalmente.

Los bomberos depositan flores como homenaje en el lugar del mortal incendio de un autobús en Kerzers, Suiza, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Romina Amato

La Policía pidió a la población mantenerse alejada de la zona del incidente y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. “En este momento conocemos la identidad de los heridos. Si el llamado a los testigos nos ayuda a identificar otros, podremos avanzar en la investigación”, señaló el sargento.

Papaux añadió que la investigación en el lugar requerirá varias horas de trabajo debido al estado en que quedó el autobús.

La estructura del vehículo, completamente calcinada, estaba cubierta por lonas blancas que se extendían a lo ancho de la carretera, según constató un periodista local. La zona permaneció acordonada y vigilada por agentes policiales, con la presencia de socorristas y camiones de bomberos.

Este suceso es el segundo incendio con numerosas víctimas en Suiza en menos de tres meses. El 1 de enero, un incendio en un bar de la localidad de Crans-Montana, centro de esquí, dejó 41 muertos y 115 heridos.

El presidente suizo Guy Parmelin presentó sus respetos en el lugar del incendio (REUTERS/Romina Amato)

“Estoy en shock y entristecido de que el pueblo de Suiza nuevamente perdiera vidas en un grave incendio. Ofrezco mis condolencias a las familias de quienes murieron en Kerzers. Y mis condolencias están con los heridos y los rescatistas”, expresó en X el presidente suizo, Guy Parmelin.

Este miércoles, Parmelin, su esposa Caroline Parmelin, Philippe Demierre, presidente del Consejo del Estado de Friburgo, y el consejero del Estado de Friburgo Romain Collaud, presentan sus respetos en el lugar del mortal incendio del autobús en Kerzers, Suiza.

(Con información de AFP)