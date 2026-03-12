Mundo

El incendio del autobús en Suiza habría sido provocado por una persona “marginada y perturbada”

Las pesquisas de las autoridades suizas señalan que el fuego se habría originado cuando un hombre se incendió dentro el vehículo, lo que descartaría cualquier vínculo con un ataque terrorista

Guardar

El incendio en un autobús en Suiza que dejó seis muertos fue provocado, según las primeras investigaciones, por un hombre que se prendió fuego a sí mismo. El incidente ocurrió la tarde del martes en la calle principal de Kerzers, localidad situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna.

En rueda de prensa, el fiscal Raphael Bourquin explicó que “la declaración de un testigo indica que un hombre de origen suizo subió al autobús llevando bolsas” y “en un momento dado, se roció con una sustancia inflamable y se prendió fuego”.

Bourquin descartó cualquier indicio de acto terrorista y señaló que, aparentemente, el responsable figura entre los fallecidos.

La familia del hombre, de unos sesenta años y residente en Berna, había denunciado su desaparición. Las pruebas recopiladas hasta el momento lo describen como una persona marginada y perturbada, añadió el fiscal.

Un hombre se prendió fuego
Un hombre se prendió fuego en un autobús en Suiza (Captura de video)

Los videos difundidos en redes sociales mostraron las llamas saliendo de las ventanas del autobús y humo negro elevándose hacia el cielo. Posteriormente, se vio al colectivo completamente calcinado y bomberos trabajando en el lugar.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el autobús completamente envuelto en llamas, según informó la policía en un comunicado. Los bomberos realizaron operaciones de rescate y extinción del fuego, y se estableció un perímetro de seguridad en la zona.

Varias ambulancias y un helicóptero llegaron al sitio del incidente. Tres heridos fueron trasladados a un hospital, mientras que otras dos personas fueron examinadas en el lugar, aunque no requirieron atención hospitalaria.

El sargento Frédéric , de la policía cantonal de Friburgo, informó a la agencia AFP que el incendio dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves. Las autoridades consideran el incendio como un hecho originado intencionalmente.

Los bomberos depositan flores como
Los bomberos depositan flores como homenaje en el lugar del mortal incendio de un autobús en Kerzers, Suiza, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Romina Amato

La Policía pidió a la población mantenerse alejada de la zona del incidente y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. “En este momento conocemos la identidad de los heridos. Si el llamado a los testigos nos ayuda a identificar otros, podremos avanzar en la investigación”, señaló el sargento.

Papaux añadió que la investigación en el lugar requerirá varias horas de trabajo debido al estado en que quedó el autobús.

La estructura del vehículo, completamente calcinada, estaba cubierta por lonas blancas que se extendían a lo ancho de la carretera, según constató un periodista local. La zona permaneció acordonada y vigilada por agentes policiales, con la presencia de socorristas y camiones de bomberos.

Este suceso es el segundo incendio con numerosas víctimas en Suiza en menos de tres meses. El 1 de enero, un incendio en un bar de la localidad de Crans-Montana, centro de esquí, dejó 41 muertos y 115 heridos.

El presidente suizo Guy Parmelin
El presidente suizo Guy Parmelin presentó sus respetos en el lugar del incendio (REUTERS/Romina Amato)

“Estoy en shock y entristecido de que el pueblo de Suiza nuevamente perdiera vidas en un grave incendio. Ofrezco mis condolencias a las familias de quienes murieron en Kerzers. Y mis condolencias están con los heridos y los rescatistas”, expresó en X el presidente suizo, Guy Parmelin.

Este miércoles, Parmelin, su esposa Caroline Parmelin, Philippe Demierre, presidente del Consejo del Estado de Friburgo, y el consejero del Estado de Friburgo Romain Collaud, presentan sus respetos en el lugar del mortal incendio del autobús en Kerzers, Suiza.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaSuizaBerna

Últimas Noticias

El dictador Kim Jong-un y su hija participaron de una prueba de tiro con pistolas de fabricación norcoreana

La reciente visita de las autoridades a una planta de municiones subraya el plan de Corea del Norte para fortalecer la producción de armas ligeras al margen de los proyectos nucleares desarrollados por Pyongyang

El dictador Kim Jong-un y

La Policía noruega detuvo a tres hermanos por la explosión junto a la embajada de EEUU en Oslo

Las investigaciones buscan esclarecer la participación de los aprehendidos, quienes habrían actuado en conjunto bajo una acusación por utilizar explosivos destinados a infundir terror

La Policía noruega detuvo a

Bahréin detuvo a cuatro personas por supuesto espionaje para la Guardia Revolucionaria de Irán

Un operativo permitió documentar el uso de equipamiento especializado para obtener imágenes y coordenadas de sitios de importancia, datos que habrían sido enviados mediante un “software cifrado” a agentes iraníes

Bahréin detuvo a cuatro personas

Dos petroleros extranjeros fueron atacados en aguas territoriales de Irak en medio de la guerra en Medio Oriente

El jefe de la Célula de Seguridad iraquí declaró que un miembro de la tripulación falleció y 37 fueron rescatados. A su vez, calificó la ofensiva como un “cobarde acto de sabotaje”

Dos petroleros extranjeros fueron atacados

EN VIVO: El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril por la guerra en Medio Oriente

Pese a la reciente liberación de reservas coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, en las primeras horas del jueves el Brent subió 9,3%, hasta USD 100,50, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,8%, hasta USD 94,92

EN VIVO: El precio del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

‘Esa noche’ llega a Neflix: de qué va la nueva serie de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia va tan lenta por falta de recursos, tanto humanos como técnicos”

Aseguran camión con mercancía sin documentación en la alcaldía Cuauhtémoc

Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE asesinado en Tlalpan

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno aprueba el real

El Gobierno aprueba el real decreto que garantiza la sanidad pública a personas inmigrantes en situación irregular

El chileno Sergio Castro estrena en Málaga 'Mil pedazos', un viaje a los límites humanos

Las bolsas europeas adelantan una nueva corrección con el brent cerca de los 100 dólares

La RDC investiga el ataque con drones contra la ciudad de Goma, atribuido a su Ejército

Petroleros atacados en Irak, cerco a Ormuz y 100 dólares por el brent: 13 días de guerra

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox comparte nuevas imágenes

Megan Fox comparte nuevas imágenes de una sensual sesión fotográfica

Warwick Davis, estrella de ‘Harry Potter’ recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Desde polémicas raciales hasta acusaciones de acoso: los ganadores del Oscar más controversiales

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”