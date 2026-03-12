El dictador Kim Jong-un y su hija participaron de una prueba de tiro con pistolas de fabricación norcoreana

El líder norcoreano Kim Jong-un visita una fábrica de municiones en Pyongyang, Corea del Norte (KNCA vía REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un y su hija adolescente participaron en una prueba de tiro con pistolas durante una inspección a una fábrica de municiones ligeras en Pyongyang , la capital de Corea del Norte. La visita forma parte del impulso de Kim para modernizar las fuerzas convencionales de su país tras años en los que priorizó el desarrollo de armas nucleares.

Según mostraron este jueves fotografías difundidas por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el dictador inspeccionó una planta que produce pistolas y otras armas ligeras, y revisó una nueva pistola que recientemente entró en producción.

Tras probar el arma en un campo de tiro, Kim la calificó como “excelente”, según el reporte. Aunque la agencia no mencionó a la hija de Kim, Kim Ju-ae en el texto, imágenes oficiales la muestran disparando junto a altos oficiales militares.

Kim destacó que la fábrica es crucial para abastecer de armas ligeras a las fuerzas militares y de seguridad, e instó a ampliar la capacidad y modernizar las líneas de producción.

Kim Ju-ae, hija del dictador norcoreano Kim Jong-un, sostiene una pistola mientras ella y su padre visitan una fábrica de municiones en Pyongyang, Corea del Norte (KNCA vía REUTERS)

Desde su primera aparición pública en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022, la hija del líder norcoreano —identificada como Kim Ju-ae, de unos 13 años— acompaña a su padre en un número creciente de eventos, incluidos actos militares, inauguraciones y una visita a Beijing en septiembre de 2025, donde su padre se reunió con el líder chino Xi Jinping.

La creciente presencia pública de la joven llevó a analistas surcoreanos a considerar que Kim Jong-un podría estar preparándola como posible sucesora, extendiendo la dinastía familiar a una cuarta generación.

El mes pasado, medios estatales difundieron imágenes de la joven probando un rifle de francotirador durante una presentación de armas a altos funcionarios, tras un congreso del partido gobernante donde Kim definió los principales objetivos políticos y militares para los próximos cinco años.

La visita a la fábrica de pistolas ocurrió después de una inspección en la que Kim y su hija presenciaron el lanzamiento de prueba de misiles de crucero con capacidad nuclear desde un destructor naval, mientras el líder pidió acelerar el armamento nuclear de la marina norcoreana.

La hija del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, mira a través de un visor mientras ella y su padre se reunieron con altos funcionarios y comandantes militares en Pyongyang, Corea del Norte (REUTERS)

Kim calificó la entrega de los rifles a los altos mandos como una muestra de su “absoluta confianza” y agradecimiento por el compromiso de los funcionarios durante los últimos cinco años, desde el último congreso del partido en 2021, informó KCNA.

Imágenes oficiales mostraron también a la recientemente ascendida directora de asuntos generales del comité central del partido de Corea del Norte, la hermana del dictador Kim Yo-jong, y otros altos funcionarios utilizando los rifles en un campo de tiro.

La familia Kim controla Corea del Norte desde hace décadas y el culto a la personalidad en torno al “linaje Paektu” sigue siendo central en la vida cotidiana del país.

Aunque no se la vio en las reuniones del partido durante el congreso, Ju-ae compartió protagonismo con su padre en el desfile militar del miércoles. Los medios estatales indicaron que no se modificó su estatus y recordaron que las normas del partido establecen la mayoría de edad en 18 años para ser miembro oficial.

(Con información de The Associated Press)