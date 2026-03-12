Mundo

El dictador Kim Jong-un y su hija participaron de una prueba de tiro con pistolas de fabricación norcoreana

La reciente visita de las autoridades a una planta de municiones subraya el plan de Corea del Norte para fortalecer la producción de armas ligeras al margen de los proyectos nucleares desarrollados por Pyongyang

Guardar
El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un visita una fábrica de municiones en Pyongyang, Corea del Norte (KNCA vía REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un y su hija adolescente participaron en una prueba de tiro con pistolas durante una inspección a una fábrica de municiones ligeras en Pyongyang , la capital de Corea del Norte. La visita forma parte del impulso de Kim para modernizar las fuerzas convencionales de su país tras años en los que priorizó el desarrollo de armas nucleares.

Según mostraron este jueves fotografías difundidas por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el dictador inspeccionó una planta que produce pistolas y otras armas ligeras, y revisó una nueva pistola que recientemente entró en producción.

Tras probar el arma en un campo de tiro, Kim la calificó como “excelente”, según el reporte. Aunque la agencia no mencionó a la hija de Kim, Kim Ju-ae en el texto, imágenes oficiales la muestran disparando junto a altos oficiales militares.

Kim destacó que la fábrica es crucial para abastecer de armas ligeras a las fuerzas militares y de seguridad, e instó a ampliar la capacidad y modernizar las líneas de producción.

Kim Ju-ae, hija del dictador
Kim Ju-ae, hija del dictador norcoreano Kim Jong-un, sostiene una pistola mientras ella y su padre visitan una fábrica de municiones en Pyongyang, Corea del Norte (KNCA vía REUTERS)

Desde su primera aparición pública en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022, la hija del líder norcoreano —identificada como Kim Ju-ae, de unos 13 años— acompaña a su padre en un número creciente de eventos, incluidos actos militares, inauguraciones y una visita a Beijing en septiembre de 2025, donde su padre se reunió con el líder chino Xi Jinping.

La creciente presencia pública de la joven llevó a analistas surcoreanos a considerar que Kim Jong-un podría estar preparándola como posible sucesora, extendiendo la dinastía familiar a una cuarta generación.

El mes pasado, medios estatales difundieron imágenes de la joven probando un rifle de francotirador durante una presentación de armas a altos funcionarios, tras un congreso del partido gobernante donde Kim definió los principales objetivos políticos y militares para los próximos cinco años.

La visita a la fábrica de pistolas ocurrió después de una inspección en la que Kim y su hija presenciaron el lanzamiento de prueba de misiles de crucero con capacidad nuclear desde un destructor naval, mientras el líder pidió acelerar el armamento nuclear de la marina norcoreana.

La hija del líder norcoreano
La hija del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Ju-ae, mira a través de un visor mientras ella y su padre se reunieron con altos funcionarios y comandantes militares en Pyongyang, Corea del Norte (REUTERS)

Kim calificó la entrega de los rifles a los altos mandos como una muestra de su “absoluta confianza” y agradecimiento por el compromiso de los funcionarios durante los últimos cinco años, desde el último congreso del partido en 2021, informó KCNA.

Imágenes oficiales mostraron también a la recientemente ascendida directora de asuntos generales del comité central del partido de Corea del Norte, la hermana del dictador Kim Yo-jong, y otros altos funcionarios utilizando los rifles en un campo de tiro.

La familia Kim controla Corea del Norte desde hace décadas y el culto a la personalidad en torno al “linaje Paektu” sigue siendo central en la vida cotidiana del país.

Aunque no se la vio en las reuniones del partido durante el congreso, Ju-ae compartió protagonismo con su padre en el desfile militar del miércoles. Los medios estatales indicaron que no se modificó su estatus y recordaron que las normas del partido establecen la mayoría de edad en 18 años para ser miembro oficial.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaKim Jong-unrégimen norcoreanoCorea del NorteKim Ju-ae

Últimas Noticias

La Policía noruega detuvo a tres hermanos por la explosión junto a la embajada de EEUU en Oslo

Las investigaciones buscan esclarecer la participación de los aprehendidos, quienes habrían actuado en conjunto bajo una acusación por utilizar explosivos destinados a infundir terror

La Policía noruega detuvo a

Bahréin detuvo a cuatro personas por supuesto espionaje para la Guardia Revolucionaria de Irán

Un operativo permitió documentar el uso de equipamiento especializado para obtener imágenes y coordenadas de sitios de importancia, datos que habrían sido enviados mediante un “software cifrado” a agentes iraníes

Bahréin detuvo a cuatro personas

Dos petroleros extranjeros fueron atacados en aguas territoriales de Irak en medio de la guerra en Medio Oriente

El jefe de la Célula de Seguridad iraquí declaró que un miembro de la tripulación falleció y 37 fueron rescatados. A su vez, calificó la ofensiva como un “cobarde acto de sabotaje”

Dos petroleros extranjeros fueron atacados

EN VIVO: El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril por la guerra en Medio Oriente

Pese a la reciente liberación de reservas coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, en las primeras horas del jueves el Brent subió 9,3%, hasta USD 100,50, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,8%, hasta USD 94,92

EN VIVO: El precio del

La Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%

El escenario también implicaría un menor crecimiento económico en 2026, según explicó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, durante una reunión con los ministros de Finanzas del bloque

La Unión Europea advirtió que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

‘Esa noche’ llega a Neflix: de qué va la nueva serie de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia va tan lenta por falta de recursos, tanto humanos como técnicos”

Aseguran camión con mercancía sin documentación en la alcaldía Cuauhtémoc

Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE asesinado en Tlalpan

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno aprueba el real

El Gobierno aprueba el real decreto que garantiza la sanidad pública a personas inmigrantes en situación irregular

El chileno Sergio Castro estrena en Málaga 'Mil pedazos', un viaje a los límites humanos

Las bolsas europeas adelantan una nueva corrección con el brent cerca de los 100 dólares

La RDC investiga el ataque con drones contra la ciudad de Goma, atribuido a su Ejército

Petroleros atacados en Irak, cerco a Ormuz y 100 dólares por el brent: 13 días de guerra

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox comparte nuevas imágenes

Megan Fox comparte nuevas imágenes de una sensual sesión fotográfica

Warwick Davis, estrella de ‘Harry Potter’ recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Desde polémicas raciales hasta acusaciones de acoso: los ganadores del Oscar más controversiales

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”