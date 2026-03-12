El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania

Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) votan a favor de un proyecto de resolución presentado por Baréin en nombre de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) sobre la actual crisis en Oriente Medio en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU EFE/OLGA FEDOROVA

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este miércoles los ataques de Irán contra siete países de la región y exigió su cese mediante la Resolución 2817, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. La votación, respaldada por 135 Estados miembros como copatrocinadores, marcó el primer pronunciamiento formal del máximo órgano de seguridad internacional desde que los bombardeos iraníes comenzaron a castigar el Golfo Pérsico hace casi dos semanas.

El texto, presentado por Bahréin en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), exige el “cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán” contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. La resolución determinó que esos actos “constituyen una violación del Derecho Internacional” y una “seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, y condenó los bombardeos sobre zonas residenciales e infraestructura civil.

El Consejo incluyó además una advertencia explícita sobre el Estrecho de Ormuz y el Bab el-Mandeb, pasos marítimos por los que transita más de un quinto del petróleo y gas natural que consume el mundo. La resolución condenó toda acción o amenaza iraní dirigida a obstaculizar la navegación por esas vías, y recordó que los Estados miembros tienen derecho, conforme al Derecho Internacional, a defender sus buques de ataques y provocaciones.

China y Rusia se abstuvieron por razones distintas. El embajador chino, Fu Cong, señaló que el texto no reflejó “de forma equilibrada las causas profundas del conflicto”. Moscú había promovido una resolución alternativa que instaba a un alto el fuego general sin nombrar a Irán; ese texto fracasó al obtener apenas cuatro votos a favor, insuficientes para su aprobación.

Humo se eleva desde un edificio en llamas alcanzado por un ataque de un avión no tripulado iraní, después de que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, en el distrito de Seef, Manama, Baréin. 28 de febrero de 2026 REUTERS/Hamad I Mohammed TPX IMÁGENES DEL DÍA

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, rechazó la resolución y la calificó de “sesgada y motivada políticamente”. Teherán sostiene que sus ataques en el Golfo responden a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en la que murió el líder supremo Alí Khamenei, y que sus represalias apuntan exclusivamente a instalaciones militares estadounidenses, una afirmación contradicha por las muertes civiles registradas en Arabia Saudita y Baréin.

Mientras el Consejo deliberaba en Nueva York, la guerra no se detuvo. Arabia Saudita interceptó un dron iraní dirigido al campo petrolífero de Shaybah y los Emiratos reportaron nuevas oleadas de proyectiles. El portavoz del mando unificado de las fuerzas armadas iraníes aseguró que el Estrecho de Ormuz “está indudablemente bajo control de Irán”, en una amenaza directa a la libre circulación del crudo mundial.

El impacto económico del conflicto aceleró la respuesta internacional. La Agencia Internacional de la Energía autorizó la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor intervención de ese tipo en su historia. Los líderes del G7, en una llamada convocada por Emmanuel Macron, acordaron explorar el despliegue de escoltas navales para buques comerciales en el Golfo. La Unión Europea advirtió que su inflación podría superar el 3% si el barril de Brent se mantiene en torno a los 100 dólares.

La Resolución 2817 no incluye sanciones automáticas, pero emplea la fórmula “seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, que abre la puerta a medidas coercitivas bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU. Con China y Rusia sin vetar —pero tampoco respaldando el texto—, el Consejo dejó sin respuesta la pregunta que define el horizonte del conflicto: qué herramientas está dispuesta a activar la comunidad internacional si Teherán ignora la resolución.