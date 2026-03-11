Mundo

Irán amenazó con atacar centros económicos y bancos de EEUU e Israel en Oriente Próximo

Las fuerzas iraníes reivindican una nueva oleada de ataques contra Tel Aviv y bases de Washington en Irak y Bahréin

El presidente de Irán, Masud
EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Las Fuerzas Armadas de Irán han amenazado este miércoles con lanzar ataques contra “centros económicos” y “bancos” propiedad de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo en lo que describe como una respuesta a un reciente bombardeo contra una sede bancaria en el marco de la ofensiva de ambos países contra territorio iraní.

“El Ejército terrorista estadounidense y el brutal régimen sionista atacaron durante la última noche uno de los banco del país tras fracasar a la hora de alcanzar sus objetivos militares”, ha señalado un portavoz del Jatam al Anbia, el mando unificado de combate de las Fuerzas Armadas iraníes.

“Con este acto de guerra ilegítimo y no convencional, el enemigo deja libres nuestras manos para atacar centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos y el régimen sionista en la región”, ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

De esta forma, ha hecho hincapié en que “los estadounidenses deben esperar una respuesta dolorosa” por parte de Irán, al tiempo que ha recalcado que “los residentes en la región no deben acercarse a un radio de un kilómetro de los bancos” en Oriente Próximo.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Irán han reivindicado nuevos ataques contra bases de Estados Unidos en Irak y Bahréin y contra Tel Aviv, en el marco de su respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Así, han afirmado que esta andanada de ataques ha tenido entre sus objetivos “bases enemigas estadounidense-sionistas en Erbil”, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, y la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, en Bahréin.

En este sentido, han recalcado que “el corazón de Tel Aviv ha temblado” con el disparo de varios misiles, incluidos los ‘Jorramshahr’ y ‘Jíber’, “equipados con múltiples cabezas explosivas”, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

“La 37ª oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’ ha sido llevada a cabo en la noche del 21º día del sagrado mes de Ramadán, cuando los creyentes estaban recitando el Corán y rezando por los guerreros del islam”, han remachado,

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

(Con información de Europa Press)

