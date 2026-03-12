Mundo

Dos petroleros extranjeros fueron atacados en aguas territoriales de Irak en medio de la guerra en Medio Oriente

El jefe de la Célula de Seguridad iraquí declaró que un miembro de la tripulación falleció y 37 fueron rescatados. A su vez, calificó la ofensiva como un “cobarde acto de sabotaje”

Guardar

Al menos 20 marineros fueron rescatados

Dos petroleros en aguas iraquíes fueron alcanzados por proyectiles en medio de la intensificación de los ataques de Irán contra instalaciones petroleras y de transporte en Medio Oriente.

Bagdad calificó este jueves como “una violación de su soberanía” el ataque contra los dos buques, incidente que dejó al menos un muerto y motivó la continuación de operaciones de rescate para las tripulaciones afectadas.

El jefe de la Célula de Seguridad de Irak, teniente general Saad Maan, declaró a la televisión local Al Iraqiya que un miembro de la tripulación falleció y 37 fueron rescatados.

Maan detalló que seis barcos participaron en las labores de rescate y calificó el ataque como un “cobarde acto de sabotaje”. Añadió que “este ataque constituye una violación de la soberanía iraquí e Irak se reserva el derecho a emprender acciones”, subrayando que el gobierno trabaja “para garantizar que Irak no se convierta en parte de la guerra”.

El director de la Compañía General de Puertos de Irak (GCPI), Farhan al Fartousi, anunció la suspensión total de las operaciones en las terminales petroleras del país tras el incidente, aunque especificó que los puertos comerciales siguen operando con normalidad.

Ataque contra dos petroleros extranjeros
Ataque contra dos petroleros extranjeros en Irak

Según explicó a la televisión estatal, uno de los buques afectados transportaba productos petrolíferos suministrados por la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) y se encontraba en una zona de transferencia de carga entre barcos (STS) al momento del ataque. Uno de los petroleros navegaba bajo bandera de Malta.

Fartousi indicó que una explosión alcanzó a uno de los barcos, aunque aún no se ha determinado si fue causada por un impacto directo o por un artefacto explosivo improvisado transportado por una embarcación suicida.

Equipos de rescate evacuaron a 37 personas, mientras remolcadores especializados en extinción de incendios del puerto petrolero de Basora fueron desplegados para sofocar las llamas en ambos barcos, situados a unos 56 kilómetros de la costa iraquí.

El incidente ocurre en medio de una fuerte escalada militar en Oriente Medio, con enfrentamientos directos entre Israel e Irán y ataques de sus aliados en la región, lo que ha incrementado la tensión en rutas energéticas estratégicas del golfo Pérsico.

Horas antes del incidente, Irán dejó claro su objetivo de provocar un shock económico prolongado. El portavoz del comando militar iraní advirtió a Estados Unidos: “Prepárense para que el petróleo alcance los 200 dólares el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”.

El portavoz del comando militar
El portavoz del comando militar iraní, Ebrahim Zolfaghari (Captura de video)

El precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril durante el mediodía asiático, apenas tres días después de alcanzar su máximo en cuatro años, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que continúa con su impacto de forma histórica el suministro global de combustibles.

En las primeras horas del jueves, el Brent registró un alza del 9,3 %, situándose en 100,50 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 8,8 % hasta los 94,92 dólares. Al cierre del miércoles, el Brent se mantenía cerca de los 100 dólares por barril, con un incremento del 8,7 % en la jornada, mientras que el WTI también avanzó un 8,7 %, ubicándose en 94,8 dólares.

Este repunte se produjo a pesar de la reciente decisión de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de liberar un récord de 400 millones de barriles de petróleo al mercado mundial.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIsraelIránEstados UnidosEEUUMedio OrienteIrakrégimen iraníÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Bahréin detuvo a cuatro personas por supuesto espionaje para la Guardia Revolucionaria de Irán

Un operativo permitió documentar el uso de equipamiento especializado para obtener imágenes y coordenadas de sitios de importancia, datos que habrían sido enviados mediante un “software cifrado” a agentes iraníes

Bahréin detuvo a cuatro personas

EN VIVO: El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril por la guerra en Medio Oriente

Pese a la reciente liberación de reservas coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, en las primeras horas del jueves el Brent subió 9,3%, hasta USD 100,50, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,8%, hasta USD 94,92

EN VIVO: El precio del

La Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%

El escenario también implicaría un menor crecimiento económico en 2026, según explicó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, durante una reunión con los ministros de Finanzas del bloque

La Unión Europea advirtió que

Trump aseguró que Estados Unidos “ya ganó” la guerra con Irán pero advirtió que la ofensiva militar continuará

“Teherán está prácticamente al final del camino, pero eso no significa que vayamos a terminar con él de inmediato”, afirmó el mandatario estadounidense

Trump aseguró que Estados Unidos

Hallan un cañón de mano en Brandeburgo que podría pertenecer a la pistola más antigua de Europa

El descubrimiento de esta pieza de bronce medieval podría adelantar la cronología de las armas de fuego portátiles en Europa y aportar datos inéditos sobre la historia militar del continente

Hallan un cañón de mano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Silvia Severino, psicóloga: “Ese escenario

Silvia Severino, psicóloga: “Ese escenario catastrófico que imaginaste nunca va a pasar, pero tu ansiedad no lo sabe”

Christian Nodal negociaría volver a Universal Music para romper con su padre como mánager

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de marzo de 2026

Proponen prisión a padres de menores que ingresen armas a escuelas en CDMX

Ataque sicarial en Bogotá: hombre es asesinado a tiros dentro de su carro en semáforo de El Tunal

INFOBAE AMÉRICA
Julián López revela la inesperada

Julián López revela la inesperada confesión de la Reina Letizia en su encuentro: "Perdimos a una gran cineasta"

EN VIVO: El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares por barril por la guerra en Medio Oriente

Von der Leyen: Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear

OpenAI adquiere Promptfoo para proteger los despligues empresariales de agentes de IA en OpenAI Frontier

China aplica su mayor subida del combustible en casi cuatro años tras repunte del petróleo

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox comparte nuevas imágenes

Megan Fox comparte nuevas imágenes de una sensual sesión fotográfica

Warwick Davis, estrella de ‘Harry Potter’ recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Desde polémicas raciales hasta acusaciones de acoso: los ganadores del Oscar más controversiales

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”