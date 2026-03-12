Brasil lanzó un plan de USD 5.000 millones para modernizar submarinos, aviones de combate y exportar tecnología militar

Brasil incrementa su presupuesto militar con una inversión de 5.000 millones de dólares hasta 2027, según detalló Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía. El proyecto contempla modernización tecnológica, exportaciones y una industria de defensa consolidada.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serbin Pont contextualizó la magnitud del presupuesto: “Para un país latinoamericano es bastante importante. Para Brasil es importante en este momento en el cual vienen con serias dificultades. Muchos de sus principales proyectos están muy demorados en el tiempo, han estado con problemas de presupuesto”.

La conversación giró en torno a la reciente aprobación legislativa que permitirá destinar hasta 2027 un monto de 30.600 millones de reales, equivalentes a 5.000 millones de dólares, para fortalecer la modernización de las fuerzas armadas brasileñas.

El especialista explicó: “Esto salió como un proyecto de ley complementaria ante una situación en la cual las fuerzas armadas de Brasil están enfrentando ciertas dificultades presupuestarias para seguir, sobre todo con lo que son los proyectos de modernización”. Según detalló, la industria de defensa brasileña “está muy consolidada, cubren una amplia cantidad de sistemas y de tipos de capacidades. Todo lo que estamos viendo hoy en imágenes son proyectos de desarrollo dentro de Brasil. Es realmente impresionante cuando empezamos a ver qué tipo de proyectos se han encarado a través del tiempo”.

El plan de Brasil para modernizar submarinos y aviones de combate

Uno de los ejes del nuevo presupuesto es la continuidad de proyectos estratégicos. “Principalmente, hay varios proyectos que van a estar afectados a esto, que me parece interesante destacarlos. Uno tiene que ver con el proyecto de submarinos nucleares. En verdad son submarinos convencionales, que fue una tecnología que se adquirió específicamente a Francia en su momento, incluye un submarino nuclear a ser construido”, precisó Serbin Pont.

El Congreso brasileño autoriza fondos extraordinarios para acelerar proyectos estratégicos como submarinos de tecnología francesa y aviones de combate suecos (Infobae en Vivo)

A esto se suman “los aviones caza que estábamos viendo recién comprados a Suecia, que tienen unos ocho años de demora, por eso la necesidad de inyectarles mucha plata muy rápidamente, fragatas, los aviones de transporte que vimos previamente y que aparte se están exportando muy exitosamente estos KC-390, vehículos blindados para el ejército y sistemas de misiles como el que estamos viendo ahora en imágenes”.

Brasil busca no solo la modernización interna sino también “proyectar un poco hacia afuera, a ver qué pueden vender en el mercado regional e internacional”.

Presupuesto militar: personal, pensiones y modernización

Serbin Pont remarcó que el principal desafío es el esquema de gasto: “Buena parte del presupuesto, la mayoría del presupuesto, está yendo a personal y pensiones, cerca del 78%, cuando en el estándar OTAN sería un sesenta por ciento”. Advirtió que “solo están dedicando un 12 a 15% a lo que es operaciones y mantenimiento, cuando eso debería estar más en el 20, 25%, y lo que deja un más o menos 10% para inversión en modernización, cuando eso debería estar más cerca del 20%”.

La iniciativa aprobada en el Congreso responde a la necesidad de corregir estos desbalances: “Por eso sale un proyecto de estas características, que es impulsado por sectores opositores al gobierno de Lula, pero que ha tenido una recepción bastante buena en términos generales dentro de las instancias legislativas brasileñas y permite la aprobación de este presupuesto para que en los próximos años se pueda aumentar la inversión en defensa”.

Consolidación y desafíos de la industria de defensa brasileña

A lo largo de la charla, Maru Duffard y Fede Mayol consultaron sobre el rol de la industria nacional en la estrategia militar. Serbin Pont afirmó: “Brasil, a diferencia de buena parte de la región, ha sido un país que le ha apostado muy fuerte a su desarrollo autóctono. La industria de defensa en Brasil está muy consolidada, de industria cien por ciento nacional en la mayoría de los casos. Eso no quita que siguen teniendo ciertos problemas”.

El desafío, según el análisis, pasa por sostener y ampliar la capacidad tecnológica: “Todo parte de un gran proyecto de modernización de las fuerzas armadas, pero también que proyecta un poco hacia afuera, a ver qué pueden vender en el mercado regional e internacional”. La aprobación del nuevo presupuesto es interpretada como una herramienta para “inyectarles mucha plata muy rápidamente” a los proyectos demorados y fortalecer la proyección internacional de la industria militar brasileña.

