Mundo

Brasil lanzó un plan de USD 5.000 millones para modernizar submarinos, aviones de combate y exportar tecnología militar

El especialista Andrei Serbin Pont analizó en Infobae al Mediodía cómo la nueva legislación aprobada por el Congreso brasileño permitirá financiar proyectos estratégicos, desde submarinos de tecnología francesa hasta aviones de combate suecos, y potenciar la exportación de armamento nacional

Guardar

Brasil incrementa su presupuesto militar con una inversión de 5.000 millones de dólares hasta 2027, según detalló Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía. El proyecto contempla modernización tecnológica, exportaciones y una industria de defensa consolidada.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serbin Pont contextualizó la magnitud del presupuesto: “Para un país latinoamericano es bastante importante. Para Brasil es importante en este momento en el cual vienen con serias dificultades. Muchos de sus principales proyectos están muy demorados en el tiempo, han estado con problemas de presupuesto”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La conversación giró en torno a la reciente aprobación legislativa que permitirá destinar hasta 2027 un monto de 30.600 millones de reales, equivalentes a 5.000 millones de dólares, para fortalecer la modernización de las fuerzas armadas brasileñas.

El especialista explicó: “Esto salió como un proyecto de ley complementaria ante una situación en la cual las fuerzas armadas de Brasil están enfrentando ciertas dificultades presupuestarias para seguir, sobre todo con lo que son los proyectos de modernización”. Según detalló, la industria de defensa brasileña “está muy consolidada, cubren una amplia cantidad de sistemas y de tipos de capacidades. Todo lo que estamos viendo hoy en imágenes son proyectos de desarrollo dentro de Brasil. Es realmente impresionante cuando empezamos a ver qué tipo de proyectos se han encarado a través del tiempo”.

El plan de Brasil para modernizar submarinos y aviones de combate

Uno de los ejes del nuevo presupuesto es la continuidad de proyectos estratégicos. “Principalmente, hay varios proyectos que van a estar afectados a esto, que me parece interesante destacarlos. Uno tiene que ver con el proyecto de submarinos nucleares. En verdad son submarinos convencionales, que fue una tecnología que se adquirió específicamente a Francia en su momento, incluye un submarino nuclear a ser construido”, precisó Serbin Pont.

El Congreso brasileño autoriza fondos
El Congreso brasileño autoriza fondos extraordinarios para acelerar proyectos estratégicos como submarinos de tecnología francesa y aviones de combate suecos (Infobae en Vivo)

A esto se suman “los aviones caza que estábamos viendo recién comprados a Suecia, que tienen unos ocho años de demora, por eso la necesidad de inyectarles mucha plata muy rápidamente, fragatas, los aviones de transporte que vimos previamente y que aparte se están exportando muy exitosamente estos KC-390, vehículos blindados para el ejército y sistemas de misiles como el que estamos viendo ahora en imágenes”.

Brasil busca no solo la modernización interna sino también “proyectar un poco hacia afuera, a ver qué pueden vender en el mercado regional e internacional”.

Presupuesto militar: personal, pensiones y modernización

Serbin Pont remarcó que el principal desafío es el esquema de gasto: “Buena parte del presupuesto, la mayoría del presupuesto, está yendo a personal y pensiones, cerca del 78%, cuando en el estándar OTAN sería un sesenta por ciento”. Advirtió que “solo están dedicando un 12 a 15% a lo que es operaciones y mantenimiento, cuando eso debería estar más en el 20, 25%, y lo que deja un más o menos 10% para inversión en modernización, cuando eso debería estar más cerca del 20%”.

La iniciativa aprobada en el Congreso responde a la necesidad de corregir estos desbalances: “Por eso sale un proyecto de estas características, que es impulsado por sectores opositores al gobierno de Lula, pero que ha tenido una recepción bastante buena en términos generales dentro de las instancias legislativas brasileñas y permite la aprobación de este presupuesto para que en los próximos años se pueda aumentar la inversión en defensa”.

Consolidación y desafíos de la industria de defensa brasileña

A lo largo de la charla, Maru Duffard y Fede Mayol consultaron sobre el rol de la industria nacional en la estrategia militar. Serbin Pont afirmó: “Brasil, a diferencia de buena parte de la región, ha sido un país que le ha apostado muy fuerte a su desarrollo autóctono. La industria de defensa en Brasil está muy consolidada, de industria cien por ciento nacional en la mayoría de los casos. Eso no quita que siguen teniendo ciertos problemas”.

El desafío, según el análisis, pasa por sostener y ampliar la capacidad tecnológica: “Todo parte de un gran proyecto de modernización de las fuerzas armadas, pero también que proyecta un poco hacia afuera, a ver qué pueden vender en el mercado regional e internacional”. La aprobación del nuevo presupuesto es interpretada como una herramienta para “inyectarles mucha plata muy rápidamente” a los proyectos demorados y fortalecer la proyección internacional de la industria militar brasileña.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

BrasilFuerzas Armadasdefensaindustria militarAndrei Serbin PontLula da SilvaInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Hezbollah lanzó el mayor ataque desde el inicio del conflicto: disparó 200 cohetes y 20 drones contra el norte de Israel

El ataque activó alarmas antiaéreas y forzó a cientos de miles de personas a buscar refugio

Hezbollah lanzó el mayor ataque

Operación Furia Épica: Estados Unidos destruyó cerca de 6.000 objetivos iraníes en trece días de ofensiva militar

Entre estos blancos se incluyen más de 60 buques, de los cuales al menos 30 eran embarcaciones especializadas en el despliegue de minas en el estrecho de Ormuz

Operación Furia Épica: Estados Unidos

La crisis en Medio Oriente eleva la volatilidad y deja pérdidas en las bolsas europeas: el petróleo supera los USD 100

Los principales índices del continente registraron descensos debido a la incertidumbre por el conflicto y por el aumento en los precios de la energía, mientras los analistas prevén presiones adicionales sobre la economía de la región

La crisis en Medio Oriente

La peligrosa ingenuidad frente a Irán

Las recientes acciones de Teherán y sus alianzas estratégicas redefinen el panorama de amenazas, exigiendo una evaluación profunda de los riesgos emergentes para Estados Unidos, Europa y el hemisferio occidental

La peligrosa ingenuidad frente a

Cómo es el pueblo blanco que eligió Salvador Dalí para instalar su taller

A orillas del Mediterráneo, el lugar combina paisajes de ensueño, calles empedradas y una historia marcada por el aislamiento. Estos elementos fascinaron al artista y lo llevaron a establecerse allí

Cómo es el pueblo blanco
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por una amenaza de

Alerta por una amenaza de bomba en el Congreso de la Nación: ya trabaja la Brigada de Explosivos

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

Las monjas de Belorado abandonan el convento y el enfado de una de ellas con un periodista se hace viral: “Eres un maltratador”

Hallan cuerpo de un hombre en situación de calle en la estación Guerrero del Metro de la CDMX

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Industria y transporte ven un colchón fiscal para mitigar alza de combustibles en México

Más de 100 tiburones bacota en las costas de Río Negro: por qué aparecieron

Sospechosa de disparar a la casa de Rihanna con rifle tipo AR-15 es acusada de 14 cargos

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso de Miami vinculado con Gobierno de Maduro

Al menos nueve muertos y trece heridos en ataques israelíes contra el sur de Líbano

ENTRETENIMIENTO

Elton John “sigue adelante” pese

Elton John “sigue adelante” pese a sus serios problemas de salud

Nuevo tráiler del revival de “Malcolm el de en medio”: caos familiar y el nuevo rostro de Dewey en el regreso de la icónica serie

Una confesión de Keith Richards reavivó el debate sobre la influencia de los Rolling Stones en el grunge

Kevin Spacey negó ser adicto al sexo: “Era muy obvio que querían que yo fuera uno”

Sean Penn y el secreto detrás del premio Oscar que le entregó a Volodymyr Zelensky