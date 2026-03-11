Un ataque con drones en Basora causó destrozos en áreas utilizadas por la empresa estadounidense Halliburton (REUTERS/Essam al-Sudani)

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este miércoles una nueva alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo que el régimen de Irán y milicias aliadas estarían planeando ataques contra infraestructuras petroleras y energéticas de propiedad estadounidense en Irak.

El comunicado subraya que la amenaza se extiende también a hoteles y establecimientos frecuentados por estadounidenses, incluso en regiones como el Kurdistán iraquí.

La advertencia se produce tras varios ataques con drones contra campos y centros petroleros en Irak desde finales de febrero, cuando se intensificó el conflicto regional.

“Irán y milicias terroristas aliadas podrían estar planeando atacar infraestructuras petroleras y energéticas propiedad de Estados Unidos en Irak”, señaló la representación diplomática en sus redes sociales.

El texto también hace referencia a recientes ataques contra hoteles y empresas asociados a intereses de Estados Unidos, así como incidentes contra infraestructuras críticas en distintas regiones del país. La legación diplomática subrayó que sigue monitoreando de cerca la situación y se comprometió a proporcionar información actualizada y asistencia a los ciudadanos estadounidenses en Irak.

Estados Unidos advirtió sobre posibles ataques iraníes contra infraestructuras petroleras en Irak (REUTERS/Essam al-Sudani)

La embajada recomendó a quienes permanecen en territorio iraquí que revisen su situación de seguridad personal y consideren abandonar el país lo antes posible, siempre que las condiciones lo permitan.

“Para muchos, salir del país lo antes posible, cuando sea seguro hacerlo, es la mejor opción”, enfatizó el comunicado. Para quienes opten por quedarse, las autoridades aconsejan mantener un perfil bajo, evitar agrupaciones y lugares vinculados a Estados Unidos, y estar preparados para refugiarse por períodos prolongados si las circunstancias lo exigen.

La recomendación incluye contar con reservas de alimentos, agua, medicamentos y otros insumos esenciales.

En relación con las alternativas para salir del país, la embajada detalló que el espacio aéreo iraquí permanece cerrado y no hay vuelos comerciales disponibles en este momento. Sin embargo, se mantienen habilitadas varias rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía.

La mayoría de los pasos fronterizos terrestres permanecen abiertos, aunque podrían cerrarse sin previo aviso y se anticipan posibles demoras. El transporte terrestre local sigue funcionando, y se invita a los ciudadanos estadounidenses a evaluar la opción de salir por tierra si consideran que es seguro.

Estados Unidos alertó que milicias alineadas con Teherán podrían ampliar sus objetivos en medio de la escalada regional y pidió a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones (REUTERS/Essam al-Sudani)

Respecto a Jordania, el mensaje aclara que el Aeropuerto Internacional Reina Alia opera vuelos comerciales, aunque pueden registrarse interrupciones. El cruce terrestre con Irak no otorga visados en la frontera, por lo que es necesario solicitar una visa electrónica antes del viaje a través del Ministerio del Interior jordano.

En el caso de Kuwait, los vuelos comerciales permanecen suspendidos por riesgo de ataques con misiles y drones. Las rutas terrestres hacia Arabia Saudita están abiertas, pero las fronteras pueden modificarse sin aviso.

Los ciudadanos estadounidenses pueden obtener visa al llegar a Kuwait, siempre que su pasaporte tenga una validez mínima de seis meses. Para quienes transiten hacia Arabia Saudita o busquen rutas alternativas de evacuación, la embajada recomienda consultar las alertas específicas de la legación estadounidense en Kuwait.

Además, quienes deseen regresar a Estados Unidos desde otros países de la región, como Bahréin, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, pueden acceder a información y asistencia mediante un formulario habilitado por el gobierno estadounidense.

El gobierno de Irak ha sido enfático en el interés por atraer inversión extranjera, especialmente de empresas estadounidenses, en sectores estratégicos como el petróleo.

Derribado un dron cerca de una base de EEUU situada en el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad

Recientemente, Irak firmó acuerdos con la petrolera Chevron para la gestión y desarrollo de varios campos petrolíferos al sur del país. Sin embargo, la escalada de violencia y las amenazas persistentes han obligado a numerosas compañías extranjeras a retirar parte de su personal, como confirmó un portavoz del Ministerio del Petróleo iraquí.

La embajada estadounidense en Bagdad concluye reiterando su compromiso de informar y asistir a sus ciudadanos, insistiendo en que la seguridad es la principal prioridad y que se mantendrá la comunicación constante ante cualquier cambio en el entorno de seguridad.

(Con información de AFP)