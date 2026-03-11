El Senado de Bolivia ordenó retirar el busto de Evo Morales del Palacio Legislativo y prohibió su reinstalación

El busto permaneció más de diez años en el vestíbulo del antiguo Parlamento (Reuters)

En La Paz, el Senado de Bolivia ordenó el retiro definitivo del busto de Evo Morales del antiguo Palacio Legislativo. Esta decisión fue formalizada mediante una resolución aprobada por más de dos tercios de los senadores durante la septuagésima Sesión Ordinaria de la Cámara Alta.

El texto oficial establece un plazo de 72 horas para ejecutar la remoción de la escultura y prohíbe su reinstalación en cualquier espacio del Parlamento.

La oposición denunció desde su colocación que la escultura promovía el “culto a la personalidad” (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

La resolución instruye al oficial mayor del Senado, Javier Zárate, a coordinar las tareas administrativas y logísticas necesarias ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para cumplir la medida.

El documento fue leído en sala por el segundo secretario, Julio Romaña, y especifica que la orden debe cumplirse en el plazo fijado. La escultura del exmandatario fue ubicada en el vestíbulo del Palacio Legislativo entre 2011 y 2012.

La iniciativa de retirar el busto fue presentada meses atrás por la senadora Claudia Mallón, representante de la alianza APB-Súmate.

Claudia Mallón impulsó la propuesta para quitar el busto de Evo Morales del Parlamento

En enero de este año, Mallón justificó su pedido al afirmar que Morales “no es un buen ejemplo a seguir” y que actualmente “es un prófugo de la justicia”. La legisladora también expresó su rechazo al “culto a ningún caudillo” en el país.

Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. Su estadía en esa región responde a un proceso judicial en su contra por presunta trata agravada de personas, en el que la Fiscalía lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo en 2016 durante su mandato presidencial.

Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024 (Europa Press)

La acusación formal fue presentada en octubre pasado y está pendiente la fijación de la fecha de inicio del juicio, así como la ejecución de la orden de captura emitida contra el exmandatario.

Durante el intento de hacer efectiva la orden de captura, seguidores del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) bloquearon carreteras en el Trópico de Cochabamba durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de la Policía a esa zona.

Desde entonces, sectores afines a Morales mantienen una vigilia permanente en la región, armados con palos y piedras, con el objetivo de evitar la detención, según información confirmada por la Fiscalía.

El Trópico de Cochabamba es el principal bastión sindical del MAS (EFE)

El busto de Morales, que permaneció más de una década en el vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo, fue objeto de controversia desde su colocación. Durante el gobierno del MAS, la oposición reclamó en varias ocasiones el retiro de la escultura, argumentando que representaba un “culto a la personalidad” del exmandatario, según fuentes parlamentarias.

La medida aprobada este miércoles se enmarca en un contexto político en el que el MAS perdió la mayoría en el Legislativo, quedando con solo dos diputados en la actual legislatura tras las elecciones generales de 2025.

En los comicios se impuso Rodrigo Paz junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Esta nueva configuración parlamentaria facilitó la aprobación de la resolución para retirar el busto.

Rodrigo Paz ganó las elecciones generales de 2025 con el Partido Demócrata Cristiano (Reuters)

El procedimiento para retirar la escultura quedó formalmente activado tras la aprobación de la resolución, que instruye al oficial mayor no solo a coordinar el retiro, sino también a evitar su futura colocación en cualquier ámbito de la Asamblea Legislativa.

La orden implica la ejecución de gestiones administrativas específicas, bajo la supervisión de las autoridades de la Cámara Alta.

